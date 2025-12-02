Μητσοτάκης: Θέλουμε καλύτερους μισθούς για τους εργαζόμενους και η αύξηση να συνδέεται με βελτίωση της παραγωγικότητας

Σε συζήτηση στο πλαίσιο του συνεδρίου «Future Unfold – Framing the Future of Technology» μίλησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης το βράδυ της Τρίτης (02.12.2025). Στο επίκεντρο του συνεδρίου που διεξήχθη στο Μέγαρο Μουσικής βρέθηκε η σύνδεση της ανάπτυξης με την παραγωγικότητα και ο ρόλος που παίζει η τεχνολογία.

Μιλώντας στο συνέδριο «Future Unfold – Framing the Future of Technology», ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις ευκαιρίες που ανοίγει η τεχνολογία και σημείωσε με έμφαση ότι ο ίδιος βλέπει την Τεχνητή Νοημοσύνη ως ένα συνοδευτικό εργαλείο βελτίωσης της ανθρώπινης παραγωγικότητας, τονίζοντας: «Θέλουμε καλύτερους μισθούς για τους εργαζόμενους και θέλουμε η αύξηση των μισθών να συνδέεται με βελτίωση της παραγωγικότητας».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρωθυπουργός συζήτησε με τον πρόεδρο της Grant Thornton Consulting, Νικόλαο Καραμούζη και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Grant Thornton, Βασίλη Καζά.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι αντιμέτωπες με προκλήσεις, αλλά και με ευκαιρίες, την ώρα που η χώρα έχει ξεπεράσει αρκετές άλλες, ως προς τις ψηφιακές εφαρμογές και υπηρεσίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το gov.gr ήταν μία επανάσταση και για τους πολίτες και για τις επιχειρήσεις» τόνισε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι αυτό το ψηφιακό άλμα από τις βασικές υπηρεσίες σε πιο σύνθετες, μάς έχει επιτρέψει να σκεφτόμαστε την επόμενη ημέρα.

Ειδική μνεία έκανε ο κ. Μητσοτάκης στον «ΦΑΡΟ», ένα από τα εμβληματικά έργα Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά και στον υπερυπολογιστή Δαίδαλο.

Στόχος, τόνισε, είναι να υπάρξει πρόσβαση μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προκειμένου να αναπτύξουν προϊόντα και εφαρμογές. «Για μία χώρα, η οποία κυνηγάει πιο γρήγορα την Ευρώπη δεν αρκούν μόνον οι γρήγοροι ρυθμοί ανάπτυξης, αλλά πρέπει να υπάρχει σύνδεση και με την ανάπτυξη της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων», είπε, εξηγώντας ότι σήμερα δεν μπορεί να υπάρξει παραγωγικότητα χωρίς αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην έκθεση παιδιών και εφήβων στο διαδίκτυο λέγοντας ότι έχει αρνητικές ψυχολογικές επιπτώσεις.

«Είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν παρεμβάσεις με τα εργαλεία πιστοποίησης της ηλικίας που θα τα χρησιμοποιήσουμε σε απλές εφαρμογές, όπως για παράδειγμα στην πώληση καπνικών προϊόντων», σημείωσε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε ότι εκεί η τεχνολογία θα μάς είναι χρήσιμη για να βάλουμε περιορισμούς.

Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «η πραγματική επανάσταση στον τομέα της βιομηχανίας θα έρθει όταν η Τεχνητή Νοημοσύνη συνδυαστεί με ένα άλμα προόδου στα robotics».

Νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή για την Κοινωνική Συμφωνία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην πρόσφατη, ιστορική Κοινωνική Συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις, μιλώντας για «δείγμα ωριμότητας» των κοινωνικών εταίρων σε μία εποχή που στην πολιτική φαίνεται να είναι πολύ δύσκολο να συνεννοηθούμε με οποιονδήποτε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να υποστηρίξει την Κοινωνική Συμφωνία με την κατάθεση σχετικής νομοθετικής ρύθμισης στη Βουλή.

«Οι κοινωνικοί εταίροι με μία κεντροδεξιά κυβέρνηση μπόρεσαν και έκαναν πράξη κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, προς όφελος και των εργαζομένων και των επιχειρήσεων», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης στη συζήτηση που είχε με τον πρόεδρο της Grant Thornton Consulting, Νικόλαο Καραμούζη και τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Βασίλη Καζά στο πλαίσιο του συνεδρίου «Future Unfold – Framing the Future of Technology».