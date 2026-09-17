Πολιτική

Τσουκαλάς κατά Μαρινάκη για κοστολόγηση προγράμματος του ΠΑΣΟΚ: «Αν του προτείνει ο Μητσοτάκης το ΥΠΟΙΚ, ας πει ότι δεν έχει χρόνο»

Με ειρωνικές αιχμές απαντά ο εκπρόσωπος Τύπου της Χαριλάου Τρικούπη στην κυβερνητική κριτική για το κόστος των εξαγγελιών Ανδρουλάκη - Τι λέει για τα μέτρα της ΝΔ και την τετραετία
Μαρινάκης και Μητσοτάκης
Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη (Φωτογραφία αρχείου: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
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Με σκωπτικό τόνο και ευθείες αιχμές απαντά το ΠΑΣΟΚ στον Παύλο Μαρινάκη, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τους τόνους στην αντιπαράθεση κυβέρνησης και Χαριλάου Τρικούπη για την κοστολόγηση των οικονομικών εξαγγελιών. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση υπολογίζει το δημοσιονομικό αποτύπωμα των μέτρων που παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ, με την κόντρα για τον «λογαριασμό» να εξελίσσεται πλέον σε ένα από τα βασικά πεδία πολιτικής σύγκρουσης.

Το ΠΑΣΟΚ, διά του εκπροσώπου Τύπου Κώστα Τσουκαλά, περνά στην αντεπίθεση απέναντι στον Παύλο Μαρινάκη, κατηγορώντας τον ότι επιχειρεί «μια πρωτοφανή πολιτική λαθροχειρία», καθώς -όπως υποστηρίζει- πολλαπλασιάζει το ετήσιο δημοσιονομικό κόστος των μέτρων επί τέσσερα, ώστε να εμφανίσει διογκωμένο το συνολικό κόστος τους σε βάθος τετραετίας.

Η απάντηση της Χαριλάου Τρικούπη συνοδεύεται, μάλιστα, από μια δηκτική προτροπή προς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. «Ο κ. Μαρινάκης ας μείνει αφοσιωμένος στη νομική επιστήμη», αναφέρει ο ΚώσταςΤσουκαλάς και προσθέτει πως, εάν ο πρωθυπουργός τού προτείνει το υπουργείο Οικονομικών, «ας πει ευγενικά ότι δεν έχει χρόνο να το αναλάβει».

Η νέα σύγκρουση έρχεται ενώ κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ διασταυρώνουν τα ξίφη τους για το πραγματικό κόστος των εξαγγελιών της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε την Πέμπτη (17.09.2026) στον ΣΚΑΪ ότι το πρόγραμμα του κόμματός του κοστίζει 1,3 δισ. ευρώ τον πρώτο χρόνο, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε υποστηρίξει μία ημέρα νωρίτερα ότι οι προτάσεις της αντιπολίτευσης που παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ δεν συνοδεύονται από αξιόπιστο δημοσιονομικό λογαριασμό.

Ο Κώστας Τσουκαλάς επιχειρεί, από την πλευρά του, να επιστρέψει το επιχείρημα στην κυβέρνηση, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα τα δικά της μέτρα. Όπως σημειώνει, εάν ακολουθηθεί η ίδια λογική, τότε ένα κυβερνητικό πρόγραμμα που για το 2027 αποτιμάται –κατά το ΠΑΣΟΚ– στα 2,2 δισ. ευρώ θα έπρεπε να εμφανίζεται με κόστος 8,8 δισ. ευρώ στην τετραετία.

Μάλιστα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ θέτει το ερώτημα εάν η κυβέρνηση σκοπεύει να καταργήσει το 2028 μέτρα όπως το επίδομα των 400 ευρώ στους συνταξιούχους, το επίδομα των 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους, τη μείωση της προκαταβολής φόρου στις επιχειρήσεις, τον μηδενισμό της φορολογίας για αγρότες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ και τις αλλαγές στα τεκμήρια.

Η αιχμή, πάντως, γίνεται ακόμη πιο προσωπική στο κλείσιμο της απάντησης. Ο Κώστας Τσουκαλάς καλεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να καταφύγει στην ίδια γραμμή που είχε ακολουθήσει στην πρόσφατη αντιπαράθεση για το επίδομα ανεργίας: «Προλαβαίνει ακόμη να πει ότι είναι προσωπικές του απόψεις για να σταματήσει να εκτίθεται».

Η Χαριλάου Τρικούπη δεν αφήνει εκτός κάδρου ούτε το παρελθόν της Νέας Δημοκρατίας. «Μιας και είναι έτοιμη στο συρτάρι η κοστολόγηση του προεκλογικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας το 2018, αναμένουμε τις επόμενες ώρες τη δημοσιοποίησή της», καταλήγει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, μεταφέροντας τη συζήτηση από το κόστος των σημερινών εξαγγελιών στις δεσμεύσεις με τις οποίες η ΝΔ διεκδίκησε την εξουσία.

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