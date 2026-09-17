Αίρεται η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Δημήτρη Αβραμόπουλου

Η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε την άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Δημήτρη Αβραμόπουλου.

Για την άρση ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας ψήφισαν συνολικά 265 βουλευτές, υπέρ 175 και κατά 90. Οσον αφορά για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο ψήφισαν συνολικά 266, υπέρ 264 και δήλωσαν «παρών» 2 βουλευτές.

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Πρόκειται για συζήτηση και ψηφοφορία που έγιναν μετά μετά την υποβολή δύο διαφορετικών αιτημάτων για άρση της ασυλίας τους.

Για την Κωνσταντοπούλου η περίπτωση έχει να κάνει με μήνυση που έχει υποβληθεί από τον δημοσιογράφο Πέτρο Κουσουλό.

Όσον αφορά στον Δημήτρη Αβραμόπουλου αφορά ένα αίτημα το οποίο συνδέεται με ένταλμα που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση Qatargate.