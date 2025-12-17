Πολιτική

Μητσοτάκης: Το παρασκήνιο της συνάντησης με βουλευτές της ΝΔ στο Μαξίμου – Η γραβάτα με τις φρεγάτες και το γούρι για το 2026

Την παράσταση «έκλεψε» ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος δώρισε στον πρωθυπουργό μια γραβάτα με φρεγάτες, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντά ότι θα την φορέσει στην παραλαβή τους
Συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, στο Μέγαρο Μαξίμου
Συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, στο Μέγαρο Μαξίμου

Άρωμα Χριστουγέννων είχε η συνάντηση του Πρωθυπουργού, Κυριάκος Μητσοτάκης, με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, λίγες ώρες μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού του 2026 στη Βουλή.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στο Μέγαρο Μαξίμου το μεσημέρι της Τετάρτης (17.12.2025), λίγο πριν το κλείσιμο της Βουλής για τις γιορτές.

Στις 13:00, οι 155 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είχαν πρόσκληση, για το Μέγαρο Μαξίμου, σε μια συνάντηση που αποσκοπεί στην ενίσχυση των εσωκομματικών δεσμών. Το κλίμα ήταν εορταστικό… Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας αντάλλαξαν ευχές με τον πρωθυπουργό, έβγαλαν selfies αλλά και μια οικογενειακή φωτογραφία μπροστά από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο και οι συζητήσεις ήταν χαλαρές.

Ακόμη και οι βουλευτές που το προηγούμενο διάστημα άσκησαν κριτική για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στο αγροτικό ζήτημα δεν έδωσαν συνέχεια στο θέμα, αναμένοντας προφανώς και οι ίδιοι την απάντηση του Συντονιστικού του οργάνου αύριο στην πρόσκληση του Μαξίμου για διάλογο, μετά και το «παράθυρο» που άφησε «ανοιχτό» η κυβέρνηση για την αποδοχή βασικών αιτημάτων τους.

Ο πρωθυπουργός τους ενημέρωσε για τη συμμετοχή του αύριο στις Βρυξέλλες, στη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της Ε.Ε., με βασικό αντικείμενο στην ατζέντα τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια.

Συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, στο Μέγαρο Μαξίμου
Συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, στο Μέγαρο Μαξίμου / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, στο Μέγαρο Μαξίμου

Συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, στο Μέγαρο Μαξίμου

Η χαλαρή διάθεση «πρωταγωνίστησε» στο κάλεσμα, ενώ το Μαξίμου είχε ανοίξει και το μπαλκόνι για τους προσκεκλημένους. Το μενού αποτελείται από κρασί και finger food.

Οι βουλευτές ξεκίνησαν να φτάνουν στο Μέγαρο Μαξίμου, μεταξύ των οποίων ήταν οι: Νικήτας Κακλαμάνης, Λευτέρης Αυγενάκης, Κώστας Σκρέκας, Σοφία Βούλτεψη, Ευριπίδης Στυλιανίδης, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Χριστίνα Αλεξοπούλου, Γιώργος Αμυράς, Γιάννης Καλλιάνος, Χρήστος Σταϊκούρας, Θεόδωρος Σκυλακάκης και άλλοι.

Συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, στο Μέγαρο Μαξίμου
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
Συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, στο Μέγαρο Μαξίμου
Ευριπίδης Στυλιανίδης, Νίκος Παναγιωτόπουλος και Κώστας Σκρέκας / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
Συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, στο Μέγαρο Μαξίμου
Σοφία Βούλτεψη / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
Συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, στο Μέγαρο Μαξίμου
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
Συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, στο Μέγαρο Μαξίμου
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
Συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, στο Μέγαρο Μαξίμου
Λευτέρης Αυγενάκης / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
Συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, στο Μέγαρο Μαξίμου
Χρήστος Σταϊκούρας / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)
Συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, στο Μέγαρο Μαξίμου
Γιώργος Αμυράς / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
Συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, στο Μέγαρο Μαξίμου
Γιάννης Καλλιάνος /ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
Συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, στο Μέγαρο Μαξίμου
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
Συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, στο Μέγαρο Μαξίμου
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
Συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, στο Μέγαρο Μαξίμου
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
Συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, στο Μέγαρο Μαξίμου
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Την παράσταση «έκλεψε» ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος δώρισε στον πρωθυπουργό μια γραβάτα με φρεγάτες, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντά ότι θα την φορέσει στην παραλαβή τους, κι ενώ μετρά αντίστροφα ο χρόνος για να πλεύσει προς την Ελλάδα η πρώτη φρεγάτα, ο «Κίμωνας».

Συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, στο Μέγαρο Μαξίμου
Ο Νικήτα Κακλαμάνης και η γραβάτα – δώρο με τις φρεγάτες

Συγκεκριμένα, αύριο στη Λοριάν της Γαλλίας γίνεται η έπαρση της Ελληνικής σημαίας στον «Κίμωνα» η απόδοση του στο Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό.

Συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, στο Μέγαρο Μαξίμου, Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025. (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Γούρι για το 2026 / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
Συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, στο Μέγαρο Μαξίμου
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Μάλιστα, μετά το τέλος της συνάντησης, στους βουλευτές δόθηκαν γούρια για τη νέα χρονιά το οποία από την μια όψη έχουν ανάγλυφο το «2026» και τα αρχικά του πρωθυπουργού «Κ. Μ», και από την άλλη μεριά υπάρχει ανάγλυφο του κτιρίου του Μεγάρου Μαξίμου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
213
165
163
90
83
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Μητσοτάκης για τα μπλόκα: Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε μία εκτόνωση της κατάστασης
Πρώτη προτεραιότητα η στήριξη διαθέσιμου εισοδήματος απέναντι στην ακρίβεια - Από Ιανουάριο εκατομμύρια συμπολίτες μας θα δουν τη στήριξη στο εισόδημά τους
Συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Προεδρικό Μέγαρο 20
«Χαμόγελα» στο ΠΑΣΟΚ για την παρουσία Ανδρουλάκη στη Βουλή: Η «ανακύκλωση» επιδομάτων, οι «Μεσσίες» και το κρασάκι στην Καισαριανή
Στη Χαριλάου Τρικούπη περιγράφουν την ομιλία Ανδρουλάκη ως αυτή που κατάφερε να παρουσιάσει τη μεγάλη εικόνα, αυτή που εξηγούσε ότι μετά το πέρας του Ταμείου Ανάκαμψης, η οικονομία θα μπει σε τροχιά στασιμότητας
Νίκος Ανδρουλάκης
Newsit logo
Newsit logo