Μητσοτάκης: Το παρασκήνιο της συνάντησης με βουλευτές της ΝΔ στο Μαξίμου – Η γραβάτα με τις φρεγάτες και το γούρι για το 2026

Άρωμα Χριστουγέννων είχε η συνάντηση του Πρωθυπουργού, Κυριάκος Μητσοτάκης, με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, λίγες ώρες μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού του 2026 στη Βουλή.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στο Μέγαρο Μαξίμου το μεσημέρι της Τετάρτης (17.12.2025), λίγο πριν το κλείσιμο της Βουλής για τις γιορτές.

Στις 13:00, οι 155 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είχαν πρόσκληση, για το Μέγαρο Μαξίμου, σε μια συνάντηση που αποσκοπεί στην ενίσχυση των εσωκομματικών δεσμών. Το κλίμα ήταν εορταστικό… Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας αντάλλαξαν ευχές με τον πρωθυπουργό, έβγαλαν selfies αλλά και μια οικογενειακή φωτογραφία μπροστά από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο και οι συζητήσεις ήταν χαλαρές.

Ακόμη και οι βουλευτές που το προηγούμενο διάστημα άσκησαν κριτική για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στο αγροτικό ζήτημα δεν έδωσαν συνέχεια στο θέμα, αναμένοντας προφανώς και οι ίδιοι την απάντηση του Συντονιστικού του οργάνου αύριο στην πρόσκληση του Μαξίμου για διάλογο, μετά και το «παράθυρο» που άφησε «ανοιχτό» η κυβέρνηση για την αποδοχή βασικών αιτημάτων τους.

Ο πρωθυπουργός τους ενημέρωσε για τη συμμετοχή του αύριο στις Βρυξέλλες, στη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της Ε.Ε., με βασικό αντικείμενο στην ατζέντα τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια.

Η χαλαρή διάθεση «πρωταγωνίστησε» στο κάλεσμα, ενώ το Μαξίμου είχε ανοίξει και το μπαλκόνι για τους προσκεκλημένους. Το μενού αποτελείται από κρασί και finger food.

Οι βουλευτές ξεκίνησαν να φτάνουν στο Μέγαρο Μαξίμου, μεταξύ των οποίων ήταν οι: Νικήτας Κακλαμάνης, Λευτέρης Αυγενάκης, Κώστας Σκρέκας, Σοφία Βούλτεψη, Ευριπίδης Στυλιανίδης, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Χριστίνα Αλεξοπούλου, Γιώργος Αμυράς, Γιάννης Καλλιάνος, Χρήστος Σταϊκούρας, Θεόδωρος Σκυλακάκης και άλλοι.

Την παράσταση «έκλεψε» ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος δώρισε στον πρωθυπουργό μια γραβάτα με φρεγάτες, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντά ότι θα την φορέσει στην παραλαβή τους, κι ενώ μετρά αντίστροφα ο χρόνος για να πλεύσει προς την Ελλάδα η πρώτη φρεγάτα, ο «Κίμωνας».

Συγκεκριμένα, αύριο στη Λοριάν της Γαλλίας γίνεται η έπαρση της Ελληνικής σημαίας στον «Κίμωνα» η απόδοση του στο Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό.

Μάλιστα, μετά το τέλος της συνάντησης, στους βουλευτές δόθηκαν γούρια για τη νέα χρονιά το οποία από την μια όψη έχουν ανάγλυφο το «2026» και τα αρχικά του πρωθυπουργού «Κ. Μ», και από την άλλη μεριά υπάρχει ανάγλυφο του κτιρίου του Μεγάρου Μαξίμου.