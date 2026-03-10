Μιχάλης Χρυσοχοΐδης: Η χώρα μας δεν φιλοξενεί σε γενικές γραμμές ύποπτα πρόσωπα

Την ανάγκη για αυξημένη επαγρύπνηση και επιφυλακή, εν μέσω της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, υπογράμμισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η εσωτερική ασφάλεια.

Μιλώντας το πρωί της Τρίτης (10.03.2026) στο OPEN, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανέφερε ότι η χώρα βρίσκεται σε ένα περιβάλλον πολέμου, γεγονός που, όπως είπε, επιβάλλει επαγρύπνηση, επιφυλακή, ειδικά μέτρα για την προστασία ευαίσθητων στόχων και ενίσχυση του ελέγχου στα σύνορα. Όπως σημείωσε, στόχος είναι να διασφαλιστεί το μέγιστο δυνατό επίπεδο ασφάλειας εν μέσω των ραγδαίων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη επισήμανε ακόμη ότι είναι νωρίς για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν οργανωμένα σχέδια ενεργειών στην Ευρώπη, δεν απέκλεισε όμως ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

«Είμαστε σε περιβάλλον πολέμου συνεπώς θα πρέπει να ληφθούν όλα τα μέτρα που θα διασφαλίζουν ότι θα ζούμε σε ασφαλές περιβάλλον. Κι αυτό απαιτεί πρώτον επαγρύπνηση, επιφυλακή, δεύτερον συγκεκριμένα μέτρα για ευαίσθητους στόχους και τρίτον προστασία των συνόρων, ώστε να επιτυγχάνουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα» είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, και πρόσθεσε:

«Είναι πολύ νωρίς ακόμη για οργανωμένα πράγματα, αλλά μπορεί να υπάρξουν στο μέλλον. Μπορεί να σχεδιάζουν να κάνουν κάτι ενέργειες στην Ευρώπη».

«Η χώρα μας τα τελευταία χρόνια είναι ασφαλής»

Παρατήρησε, μάλιστα, ότι ενδεχόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις συχνά εκδηλώνονται σε περιόδους σχετικής ηρεμίας, υπογραμμίζοντας πως ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι ο εφησυχασμός. Στο ίδιο πλαίσιο, ανέφερε ότι οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν οριζόντια μέτρα ασφαλείας, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία της ευρωπαϊκής συνεργασίας, καθώς και στη συνεργασία με υπηρεσίες χωρών του Κόλπου, τις οποίες χαρακτήρισε καλά πληροφορημένες.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης υποστήριξε ότι η Ελλάδα δεν φιλοξενεί, σε γενικές γραμμές, ύποπτα πρόσωπα και εκτίμησε ότι η χώρα παραμένει ασφαλής τόσο έναντι εσωτερικών κινδύνων όσο και έναντι πιθανών διεισδύσεων από το εξωτερικό. «Η Ελλάδα δεν φιλοξενεί σε γενικές γραμμές ύποπτα πρόσωπα. Σε γενικές γραμμές η χώρα μας τα τελευταία χρόνια είναι ασφαλής και όσον αφορά εσωτερικών κινδύνων αλλά και όσον αφορά διεισδύσεις από το εξωτερικό», είπε.

Παράλληλα, έσπευσε να διευκρινίσει ότι δεν υπάρχει, έως τώρα, κάτι αξιοσημείωτο που να προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, πλην μίας περίπτωσης που έχει ήδη δημοσιοποιηθεί από την αστυνομία, καλώντας να μην καλλιεργείται κλίμα πανικού στους πολίτες.