Μπακογιάννης κατά Δούκα για «Αθήνα 9,84»: Στις πόσες φωτιές αναλαμβάνει κάποιος την ευθύνη;

Τη νέα αντίδραση του Κώστα Μπακογιάννη προκάλεσε η είδηση για ακόμη μία φωτιά τα ξημερώματα της Πέμπτης (27.08.2026) στις εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού «Αθήνα 9,84» στην Τεχνόπολη. Ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων εξαπέλυσε μετωπική επίθεση στον Χάρη Δούκα, κατηγορώντας για μη ανάληψη πολιτικής ευθύνης για τα διαδοχικά περιστατικά μέσα σε λίγα 24ωρα.

Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη (26.08.2026), ο Κώστας Μπακογιάννης έθεσε το ζήτημα της πρώτης φωτιάς που είχε ξεσπάσει στις 23 Αυγούστου, με αποτέλεσμα το ραδιόφωνο του δήμου Αθηναίων, ο ιστορικός σταθμός «Αθήνα 9,84» να έχει διακόψει το πρόγραμμά του, και ζήτησε πλήρη ενημέρωση από τον δήμαρχο, Χάρη Δούκα.

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Με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook την Πέμπτη, ο πρώην δήμαρχος και επικεφαλής της παράταξης «Αθήνα Ψηλά», ανέφερε:

«Και δεύτερη φωτιά στον Αθήνα 9,84! Στις πόσες αναλαμβάνει κάποιος την ευθύνη;

Δεν πέρασαν ούτε λίγες ώρες από τη διαβεβαίωση στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι ”το θέμα επιλύεται” και ο Αθήνα 9,84 τυλίγεται ξανά στις φλόγες.

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Μόλις χθες ο δήμαρχος έλεγε ότι οι εγκαταστάσεις αποκαθίστανται. Ότι οι εργαζόμενοι είναι ασφαλείς. Ότι το βιομηχανικό μνημείο της Τεχνόπολης προστατεύεται. Ότι ο σταθμός θα επαναλειτουργήσει άμεσα.

Οι μεγάλες διαβεβαιώσεις, όμως, δεν άντεξαν ούτε 24 ώρες. Ο 9,84 έπιασε ξανά φωτιά και ο ιστορικός σταθμός της πόλης βγαίνει και πάλι εκτός λειτουργίας.

Θα ήταν φάρσα, αν δεν ήταν πραγματικότητα. Ρωτάμε λοιπόν ξανά: Τι ακριβώς συμβαίνει;

Γνωρίζουμε τα αίτια των επαναλαμβανόμενων πυρκαγιών; Είναι ζήτημα αστοχίας υλικού, όπως είπε η πρόεδρος ή υψηλών θερμοκρασιών, όπως είπε ο δήμαρχος; Έχει συντηρηθεί ο εξοπλισμός; Πού βρίσκονται ο τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας; Έχουν εκδοθεί οι σχετικές πιστοποιήσεις; Πώς θα εγγυηθούν την ασφάλεια των εργαζομένων;

Τι άλλο πρέπει να συμβεί για να υπάρξουν επιτέλους πραγματικές απαντήσεις, ουσιαστικά μέτρα και ανάληψη ευθύνης;».

Από την πρώτη στιγμή η παράταξη «Αθήνα Ψηλά» του Κώστα Μπακογιάννη ζητά με ανακοινώσεις της απαντήσεις σε σειρά ερωτημάτων σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας και τη συντήρηση του εξοπλισμού στον «9,84», ενώ εγκαλεί τη διοίκηση του Δήμου Αθηναίων για «διοικητική ανεπάρκεια και παντελή έλλειψη σχεδιασμού».