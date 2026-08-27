Πολιτική

Ρένα Δούρου: Ούτε βήμα πίσω για την Έλενα Ακρίτα – Μήνυμα στη ΝΔ για την αντιπροεδρία της Βουλής

Η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ξεκαθάρισε ότι η Κουμουνδούρου επιμένει στην υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα, απαντώντας στις πληροφορίες περί καταψήφισής της από τη ΝΔ
Η Ρένα Δούρου και η Έλενα Ακρίτα
Η Ρένα Δούρου και η Έλενα Ακρίτα / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Πέτρος Κατσάκος
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Σαφές μήνυμα προς τη ΝΔ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να κάνει πίσω στην επιλογή της Έλενας Ακρίτα για τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής έστειλε η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, Ρένα Δούρου, σήμερα Πέμπτη (27.8.26).

Η τοποθέτηση της Ρένας Δούρου έρχεται στον απόηχο των «γαλάζιων» διαρροών, σύμφωνα με τις οποίες η κυβερνητική πλειοψηφία προσανατολίζεται στην καταψήφιση της υποψηφιότητας της Έλενας Ακρίτα για το αξίωμα.

Προσερχόμενη στη Βουλή, η Ρένα Δούρου εμφανίστηκε κατηγορηματική ως προς τη στάση που θα τηρήσει η Κουμουνδούρου.

«Ούτε βήμα πίσω για την Έλενα Ακρίτα. Στον ΣΥΡΙΖΑ πλέον υπάρχει ηγεσία, υπάρχουν συλλογικά όργανα αποφάσεων. Τις συλλογικές αποφάσεις στο κόμμα δεν τις έχουμε για ομορφιά», δήλωσε.

Με τη συγκεκριμένη αναφορά, η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας θέλησε παράλληλα να υπογραμμίσει ότι η πρόταση για την Έλενα Ακρίτα αποτελεί συλλογική απόφαση του κόμματος και, ως εκ τούτου, δεν τίθεται ζήτημα υπαναχώρησης από αυτή.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η αποστροφή με την οποία έκλεισε τη δήλωσή της. «Εγώ είμαι Αρβανίτισσα», πρόσθεσε με νόημα η Ρένα Δούρου, θέλοντας να καταστήσει σαφή την αποφασιστικότητά της να επιμείνει στη γραμμή που έχει χαράξει ο ΣΥΡΙΖΑ.

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