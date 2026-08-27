ΠΑΣΟΚ: Επαναφορά προστασίας πρώτης κατοικίας, 120 δόσεις στο δημόσιο και ακόμη 9 μέτρα για το ιδιωτικό χρέος

Έντεκα προτάσεις για την αντιμετώπιση του Ιδιωτικού Χρέους θα καταθέσει το βράδυ της Πέμπτης (27.08.2026) ο Νίκος Ανδρουλάκης, από το βήμα ειδικής εκδήλωσης του ΠΑΣΟΚ, με θέμα «Ιδιωτικό Χρέος : Αλλάζουμε τους κανόνες – Η δίκαιη λύση από το ΠΑΣΟΚ».

Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της σταδιακής παρουσίασης του κυβερνητικού προγράμματος του κόμματος, στο Σεράφειο Ίδρυμα του Δήμου Αθηναίων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης θα αναλύσει μία προς μία τις προτάσεις του, εξηγώντας και γιατί αυτές είναι ρεαλιστικές, γιατί συνιστούν τη λύση, αλλά και πόσο κοστίζουν.

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Οι προτάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη

Πρώτον, την επαναφορά της προστασίας της κύριας κατοικίας, με σύγχρονα και αντικειμενικά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, εξηγώντας ότι πρόκειται για μέτρο που θα δίνει στον οφειλέτη τη δυνατότητα να διατηρήσει την κύρια κατοικία του, καταβάλλοντας μέσα από μία μακροχρόνια και βιώσιμη ρύθμιση την αξία ρευστοποίησής της. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ προβλέπει προστασία κατοικίας έως 200.000 ευρώ για έναν άγαμο, με προσαυξήσεις ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού, που φτάνουν ως τις 320.000 ευρώ για τετραμελή οικογένεια. Προβλέπεται δε, προσωρινή κρατική συνεισφορά για τους ευάλωτους οφειλέτες.

Δεύτερον, τη θέσπιση γενναίας ρύθμισης 120 δόσεων για τις οφειλές προς το Δημόσιο. Μία πρόταση που αφορά φυσικά και νομικά πρόσωπα με οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους Δήμους, για κύρια οφειλή έως 500.000 ευρώ. Το 70% της οφειλής θα μπορεί να εξοφλείται σε έως 120 δόσεις. Το υπόλοιπο 30% θα παραμένει άτοκο και, εφόσον ο οφειλέτης ολοκληρώσει με συνέπεια την αποπληρωμή του πρώτου μέρους, θα διαγράφεται οριστικά.

Τρίτον, την ουσιαστική αλλαγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό, ώστε να οδηγεί σε πραγματικές και βιώσιμες ρυθμίσεις. Θα προβλέπεται υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών στη διαδικασία και γνωστοποίηση της πρότασης που παράγει ο μηχανισμός στον οφειλέτη. Επιπλέον, αυξάνοται κατά 25% τα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια για την ιδιότητα του ευάλωτου οφειλέτη και προβλέπεται η τιμαριθμική αναπροσαρμογή τους, ώστε να μην απαξιώνονται κάθε χρόνο από την αύξηση του κόστους ζωής. Δημιουργούνται δε, μεταξύ άλλων, Επιτροπές Διευθέτησης Οφειλών σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, στις οποίες θα μπορεί να προσφεύγει ο οφειλέτης όταν μέσα από τη διαδικασία δεν επιτυγχάνεται βιώσιμη λύση.

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Τέταρτον, θεσπίζονται αυστηροί κανόνες λειτουργίας και πραγματική λογοδοσία για τους servicers, που πλέον υποχρεούνται να παρέχουν αναλυτικό ιστορικό της οφειλής, των επιτοκίων και των μεταβιβάσεων του δανείου κάποιου, καθώς και δωρεάν πρόσβαση στον φάκελό του και στο πλήρες ιστορικό των προτάσεων ρύθμισης. Προβλέπονται δε, κυρώσεις για τυχόν παραβίαση των κανόνων.

Πέμπτον, δίνεται στον δανειολήπτη δικαίωμα προαίρεσης πριν από τη μεταβίβαση του δανείου του σε fund, δηλαδή, μια πραγματική ευκαιρία οριστικής διευθέτησης της οφειλής πριν αυτή περάσει στη δευτερογενή αγορά.

Έκτον, κατοχυρώνονται πραγματικά δικαιώματα για τον οφειλέτη απέναντι στην αναγκαστική εκτέλεση. Για παράδειγμα, τυχόν παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας από τον πιστωτή ή τον servicer μπορεί να θεμελιώνει δικαίωμα αποζημίωσης του οφειλέτη, αλλά και δυνατότητα ακύρωσης πράξεων καταγγελίας ή αναγκαστικής εκτέλεσης.

Έβδομον, δίνεται οριστική και δίκαιη λύση στο πρόβλημα των δανείων σε ελβετικό φράγκο, με δίκαιη κατανομή του βάρους που προέκυψε από τη μεγάλη μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Τα δύο τρίτα της επιβάρυνσης αναλαμβάνονται από τον πιστωτή και το ένα τρίτο από τον δανειολήπτη.

Όγδοον, επιβράβευση της συνέπειας του δανειολήπτη. Εφόσον ένας οφειλέτης έχει τηρήσει τη ρύθμισή του για τουλάχιστον τρία χρόνια και στη συνέχεια την απολέσει λόγω νέας οικονομικής αδυναμίας, το μη ρυθμισμένο τμήμα της αρχικής απαίτησης δεν θα αναβιώνει στο σύνολό του. Θα μειώνεται αναλογικά, λαμβάνοντας υπόψη το μέρος του ρυθμισμένου χρέους που έχει ήδη αποπληρωθεί. Και το ποσό που αναβιώνει, δεν θα επιβαρύνεται με τόκους υπερημερίας.

Ένατον, προστασία της αγροτικής γης. Ειδικότερα, θα προβλέπεται η δυνατότητα εξαίρεσης από τη ρευστοποίηση της αγροτικής περιουσίας που είναι αναγκαία για να συνεχίσει ο οφειλέτης την επαγγελματική του δραστηριότητα. Ενώ, για συγκεκριμένες κατηγορίες ευάλωτων αγροτών, στον υπολογισμό των περιουσιακών κριτηρίων δεν συνυπολογίζεται αγροτική γη αξίας έως 50.000 ευρώ.

Δέκατον, θεσπίζονται δικαιότεροι κανόνες για τους εγγυητές, με πρόβλεψη ώστε η ευθύνη του εγγυητή να συνδέεται και με το τίμημα στο οποίο μεταβιβάστηκε η απαίτηση.

Ενδέκατον, θεσπίζεται ακατάσχετος επαγγελματικός λογαριασμός για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τις επιχειρήσεις, τους αγρότες, τις Ομάδες Παραγωγών και τους συνεταιρισμούς. Έναν ειδικό λογαριασμό, που θα προστατεύεται μέχρι συγκεκριμένο όριο από κατάσχεση, δέσμευση ή συμψηφισμό από το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τρίτους. Η χρήση του λογαριασμού θα είναι αποκλειστικά επαγγελματική και το ύψος της προστασίας θα προσδιορίζεται με αντικειμενικά κριτήρια, όπως ο κύκλος εργασιών, ο αριθμός των εργαζομένων, το μισθολογικό κόστος, οι φορολογικές υποχρεώσεις και οι πραγματικές λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης.