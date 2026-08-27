Μητσοτάκης: «Η κυβέρνηση έχει δώσει σημαντική προτεραιοποίηση στα έργα στη Βόρεια Ελλάδα»

Μετά τα εγκαίνια των νέων 5 σταθμών του Μετρό της Θεσσαλονίκης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στην εκδήλωση «Εθνική στρατηγική για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη – Βόρεια Ελλάδα» στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Στην ομιλία του ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι τα έργα δεν γίνονται για λόγους κομματικής ανταπόδοσης. «Δεν κόβουμε κορδέλες για να μας ψηφίσουν κάποιοι στο μέλλον. Το κάνουμε γιατί αυτή είναι η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης να μεριμνά ώστε η ανάπτυξη να φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Καλύτερες μέρες για όλους και μέρισμα ανάπτυξης για κάθε ελληνίδα και κάθε έλληνα όπου κι αν βρίσκονται».

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Ο πρωθυπουργός περιγράφοντας την εικόνα της πόλης τόνισε ότι «Η Θεσσαλονίκη ανακτά το φυσικό της ρόλο ως η πρωτεύουσα των Βαλκανίων συνολικά. Και σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων αυτή η γεωπολιτική και οικονομική θέση της Θεσσαλονίκης αποκτά ξεχωριστή σημασία».

Επανέλαβε ότι το επόμενο βήμα μετά την παράδοση των 5 σταθμών του Μετρό είναι η επέκτασή του προς την βορειοδυτική πλευρά της πόλης

Για το Fly Over είπε ότι θα παραδοθεί τον Μάιο του 2027 ενώ για το έργο της ανάπλασης της ΔΕΘ τόνισε ότι θα αλλάξει την όψη της πόλης.

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Έκανε επίσης αναφορά στο καινούργιο παιδιατρικό νοσοκομείο που θα παραδοθεί εντός των πρώτων μηνών του 2027. «Πραγματικά», είπε, «θα είναι το πιο σύγχρονο και πιο όμορφο παιδιατρικό νοσοκομείο σε ολόκληρα τα Βαλκάνια».

Μιλώντας για την εικόνα των δημόσιων πανεπιστημίων σήμερα στη Θεσσαλονίκη σημείωσε ότι «δεν έχει καμία σχέση με τα πανεπιστήμια που υπήρχαν όταν μας εμπιστεύτηκαν οι Ελληνες το 2019. Εκεί που υπήρχαν καταλήψεις σήμερα υπάρχουν βιβλιοθήκες».

Μάλιστα έκανε ειδική πνεία στα μη κρατικά πανεπιστήμια τονίζοντας ότι «Αυτή η κυβέρνηση έλυσε μια εκκρεμότητα δεκαετιών και όσοι δίνουν μάχες οπισθοφυλακών να γνωρίζουν ότι η πραγματικότητα των μη κρατικών πανεπιστημίων δεν μπορεί πια να αμφισβητηθεί και τα όποια εμπόδια υπάρχουν θα ξεπεραστούν».

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