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Πολιτική

Συνάντηση Μητσοτάκη με την υποψήφια για το αξίωμα του νέου γενικού γραμματέα του ΟΗΕ

Ο Πορτογάλος γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες αποχωρεί στο τέλος του έτους, έπειτα από δύο πενταετείς θητείες
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση με την υποψήφια ΓΓ του ΟΗΕ Κάρολιν Ροντρίγκεζ - Μπίρκετ στο Μαξίμου
Ο Έλληνας πρωθυπουργός με την Κάρολιν Ροντρίγκεζ - Μπίρκετ στο Μαξίμου / EUROKINISSI
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Με την υποψήφια για τη θέση του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, Carolyn Rodrigues – Birkett από τη Γουϊάνα συναντήθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης την Τετάρτη (26.08.2026) στο Μαξίμου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η Carolyn Rodrigues – Birkett ενημέρωσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το πρόγραμμά της και τις προτεραιότητές της για τον ΟΗΕ.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τον ρόλο της Ελλάδας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και τη στήριξη της χώρας μας στη διεθνή πολυμέρεια.

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την υποψήφια για τη θέση της γενικής γραμματέως του ΟΗΕ στο Μαξίμου
Στιγμιότυπο από τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την υποψήφια για τη θέση της γενικής γραμματέως του ΟΗΕ στο Μαξίμου / EUROKINISSI

Ο Πορτογάλος γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες αποχωρεί στο τέλος του έτους, έπειτα από δύο πενταετείς θητείες: από την 1η Ιανουαρίου 2017 και από την 1η Ιανουαρίου 2022.

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