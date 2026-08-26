Συνάντηση Μητσοτάκη με την υποψήφια για το αξίωμα του νέου γενικού γραμματέα του ΟΗΕ

Με την υποψήφια για τη θέση του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, Carolyn Rodrigues – Birkett από τη Γουϊάνα συναντήθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης την Τετάρτη (26.08.2026) στο Μαξίμου.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η Carolyn Rodrigues – Birkett ενημέρωσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το πρόγραμμά της και τις προτεραιότητές της για τον ΟΗΕ.
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Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τον ρόλο της Ελλάδας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και τη στήριξη της χώρας μας στη διεθνή πολυμέρεια.
Ο Πορτογάλος γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες αποχωρεί στο τέλος του έτους, έπειτα από δύο πενταετείς θητείες: από την 1η Ιανουαρίου 2017 και από την 1η Ιανουαρίου 2022.