Ηλίας Κασιδιάρης: Το «παράθυρο» που μπορεί να τον στείλει στη Βουλή – Η «καυτή πατάτα» στο Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου

«Φωτιά» παίρνουν τα σενάρια σύμφωνα με τα οποία ο Ηλίας Κασιδιάρης μπορεί να πάρει μέρος στις προσεχείς εκλογές. Ο καταδικασμένος για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, αποφυλακίζεται στις 15 Σεπτεμβρίου.

Δύο βασικά ερωτήματα ζητούν απαντήσεις: Κόμμα Κασιδιάρη ή ο Ηλίας Κασιδιάρης υποψήφιος στις εκλογές;

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως είπε την Τετάρτη (26.08.2026) η Χριστίνα Κοραή στο MEGA και στο «Live News», κόμμα Κασιδιάρη δεν μπορεί να συμμετάσχει στις εκλογές, θα αποκλειστεί αμέσως από το τμήμα Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου.

Υπενθυμίζεται ότι και το κόμμα «Έλληνες» αποκλείστηκε, αλλά και οι «Σπαρτιάτες» δεν επιτράπηκε να πάρουν μέρος στις Ευρωεκλογές.

Ο Ηλίας Κασιδιάρης δεν μπορεί να είναι αρχηγός κόμματος ούτε καν επιτελικό στέλεχος, ωστόσο μπορεί να είναι υποψήφιος βουλευτής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για να είναι, όμως, υποψήφιος θα πρέπει να ενταχθεί σε κάποιο κόμμα με το οποίο δεν είχε καμία πρότερη σχέση αλλά και να έχει το ίδιο συμμετάσχει στις εκλογές.

Καθώς ο Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίζεται στις 15 Σεπτεμβρίου και ως γνωστόν ο ίδιος το έχει ήδη εξαγγείλει, πρέπει οπωσδήποτε να έχει κάποιο σχέδιο κατά νου για να μπει στη Βουλή.