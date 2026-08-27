Παύλος Μαρινάκης: Το ΠΑΣΟΚ καταψηφίζει τον Στουρνάρα αλλά «καταπίνει» την Ακρίτα

Με μια αιχμηρή ανάρτηση σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, την πρόθεση του ΠΑΣΟΚ να στηρίξει την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για την αντιπροεδρία της Βουλής, μετά την ανεξαρτητοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη από τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη διυλίζει -και καταψηφίζει- τον κ. Στουρνάρα, αλλά “καταπίνει” την κυρία Ακρίτα», γράφει στην ανάρτησή του ο Παύλος Μαρινάκης, υπενθυμίζοντας ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν είχε ψηφίσει υπέρ της παραμονής του Γιάννη Στουρνάρα στη διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος.

«Έντεκα χρόνια μετά το “Μένουμε Ευρώπη”, συστρατεύεται με τους πιο ακραίους εκφραστές της πάνω και της κάτω πλατείας. Καθένας με τις επιλογές του», τονίζει στην ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.