Μπρα ντε φερ Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη στη Βουλή με το βλέμμα στους αγρότες και την ακρίβεια

Να επιτεθεί στην κυβέρνηση, να τονίσει το ηγετικό του προφίλ μέσα από την ευθεία αντιπαράθεση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, από το βήμα της Βουλής στην κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία της συζήτησης επί του προϋπολογισμού, αλλά και να πείσει για την ύπαρξη ενός εναλλακτικού κυβερνητικού σχεδίου, με προοδευτικό άρωμα και τελείως απέναντι στο σημερινό μοντέλο διακυβέρνησης, θα επιχειρήσει σήμερα (16.12.25) το απόγευμα ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Βουλή.

Μιλώντας αμέσως πριν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που θα «κλείσει» τη διαδικασία της συζήτησης για να ακολουθήσει η ψηφοφορία – που φέτος προγραμματίζεται να γίνει, εκτός απροόπτου, στις οκτώ το βράδυ – ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, θα θελήσει να εμφανιστεί ως εν αναμονή πρωθυπουργός, παρουσιάζοντας παράλληλα σειρά προγραμματικών θέσεων του κόμματός του που δεν έχουν ακόμα γίνει ευρέως γνωστές.

Στην εφ’ όλης της ύλης ομιλία του, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα αποδομήσει κομμάτι κομμάτι, το σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής, αρχής γενομένης από τον προϋπολογισμό και την Οικονομία της χώρας εν γένει και ως τη διαφθορά και τα σκάνδαλα που ‘σημάδεψαν’ τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη, όπως εκτιμούν στο ΠΑΣΟΚ. Ειδικότερα, θα κάνει λόγο για έναν «προϋπολογισμό ανισοτήτων», αλλά και για την «χαμένη ευκαιρία» του Ταμείου Ανάπτυξης, το οποίο θα διαδεχθεί με το πέρας του, η στασιμότητα για την ελληνική Οικονομία, ενώ μιλώντας για το σήμερα, θα εστιάσει στο γεγονός ότι το βιοτικό επίπεδο στην Ελλάδα είναι μακριά από τον στόχο της ευρωπαϊκής σύγκλισης, κυρίως εξαιτίας του υψηλού κόστους ζωής, είτε πρόκειται για την ενέργεια, τη στέγαση, ή ακόμα και για τα καθημερινά αγαθά, όπως αποτυπώνονται στο «καλάθι του σούπερ μάρκετ».

Μεγάλο κομμάτι της ομιλίας του, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα το αφιερώσει στην «ηθική στην πολιτική», μία αξία που εκτιμά ότι έχει χαθεί, δεδομένων των σκανδάλων και της διαφθοράς που «χρεώνει» στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτήν ακριβώς πρεσβεύει και δεσμεύεται να επαναφέρει ο ίδιος, προβάλλοντας συνεχώς το επιχείρημα ότι «δεν τον κρατάει κανείς» και πως όπου έχει φτάσει, έχει φτάσει εξαιτίας της προσωπικής του δουλειάς και όχι λόγω κάποιου ‘τζακιού’, ή με τη στήριξη της λεγόμενης ‘ολιγαρχίας’ του τόπου. Θα δεσμευτεί για συγκεκριμένες αλλαγές στη Συνταγματική Αναθεώρηση, επαναλαμβάνοντας το κάλεσμά του για κοινή στάση των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης στην αλλαγή του άρθρου 86, ένα άρθρο, που όπως θα σημειώσει, ο πρωθυπουργός όλο υποστηρίζει ότι θέλει να αλλάξει και όλο το εργαλειοποιεί, προκειμένου να καλύψει υπουργούς της κυβέρνησής του και να μη φτάσουν ποτέ να διερευνηθούν τυχόν αξιόποινες πράξεις τους, ακόμα και αν αυτές περιγράφονται σε δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Περιγράφοντας πτυχές του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, ο πρόεδρός του θα υποσχεθεί ακόμα αλλαγές στην οικονομία και το κράτος, ικανές να επαναφέρουν την αξιοπρέπεια στους Έλληνες πολίτες, που σήμερα βλέπουν τις ανισότητες να μεγαλώνουν και στην μεγάλη τους πλειοψηφία εαυτούς να αδυνατούν να ‘βγάλουν’ τον μήνα, με έναν ή και δύο μισθούς ο καθένας. Με τους αγρότες να κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, μεγάλο μέρος της ομιλίας του θα κινηθεί γύρω από το αγροτικό και εν γένει τον πρωτογενή τομέα, ενώ από την κριτική του δε θα λείψουν οι αιχμηρές αναφορές στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα τονίσει μάλιστα την «διαφορετική στάση» του ίδιου από τον πρωθυπουργό, κάθε φορά που ενεπλάκη το όνομα κάποιου ‘πράσινου’ στελέχους ή ακόμα και μέλους του ΠΑΣΟΚ στο σκάνδαλο, ενώ θα επιμείνει στην ανάγκη για ριζικές τομές στο αγροτικό, επαναφέροντας τις προτάσεις του κόμματός του, όπως τις παρουσίασε στο «παναγροτικό συνέδριο» της Θεσσαλίας προ εβδομάδων ή και στις επαφές του με τους πολίτες στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από την ευλογιά των ζώων.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δε θα παραλείψει να απαντήσει και σε όσα υποστηρίζουν οι κυβερνητικοί, ζητώντας μία ακόμα επικράτηση στις επικείμενες εθνικές εκλογές. «Δεν περιμένει κανείς τίποτα από μία τρίτη θητεία Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου», θα υποστηρίξει, σημειώνοντας ότι το δίλημμα «σταθερότητα ή αστάθεια» για την χώρα, δεν ισχύει, αφού συνώνυμο της σημερινής κυβέρνησης δεν είναι η σταθερότητα, αλλά η στασιμότητα. Αντ’ αυτής, θα προτείνει το δικό του εναλλακτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης του τόπου, πραγματοποιώντας παράλληλα άνοιγμα σε όσους ενστερνίζονται τις ίδιες αρχές και αξίες και στοιχίζονται πίσω από το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.