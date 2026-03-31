ΝΔ: Σχέδιο αποδόμησης απέναντι στη γραμμή του ΠΑΣΟΚ κατά της συγκυβέρνησης

Η πολιτική απόφαση του ΠΑΣΟΚ, όπως ελήφθη στο συνέδριο του, για μη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, οδηγεί σε «μετωπική σύγκρουση» με το Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο καταλογίζει στον Νίκο Ανδρουλάκη ότι ο πραγματικός νικητής της συνεδριακής διαδικασίας ήταν ο δήμαρχος της Αθήνας, Χάρης Δούκας, που επέμεινε να υιοθετεί αυτή η θέση.

«Η “γραμμή” του κυρίου Δούκα πέρασε. Αυτός είναι ο πραγματικός νικητής. Γιατί τι είχε πει; “Καλύτερα ακυβερνησία παρά η οποιαδήποτε συγκυβέρνηση”» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών τη Δευτέρα (30.03.2026), τονίζοντας ότι… με δεδομένη αυτή την κατάσταση στο ΠΑΣΟΚ, για τη Νέα Δημοκρατία «η αυτοδυναμία είναι μονόδρομος».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βλέπουν… πλεονέκτημα για τη ΝΔ

Στο Μαξίμου εκτιμούν ότι αυτή η πολιτική απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ δημιουργεί το πλεονέκτημα στη «γαλάζια» παράταξη, να θέσει πιο εμφατικά το διακύβευμα για την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας για τις επόμενες εθνικές εκλογές, μέσα από μία αυτοδύναμη κυβέρνηση της ΝΔ, ώστε «η χώρα να μη βιώσει νέες περιπέτειες».

Επιπλέον, κομματικά στελέχη θεωρούν ότι αυτή η στάση της Χαριλάου Τρικούπη δεν θα έχει τα προσδοκώμενα για αυτή αποτελέσματα και ότι αντίθετα θα ενισχύσει την απήχηση της ΝΔ στο μετριοπαθές κοινό του κέντρου.

«Με ποιους και πώς θα κυβερνήσει;»

Η κυβέρνηση περνά στην επίθεση και καλεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να δηλώσει δημόσια «με ποιους και πως» θα ήθελε να σχηματίσει κυβέρνηση… «Να μιλήσει, να μην ντρέπεται να πει. Είναι ο κ. Τσίπρας, αν κάνει κόμμα; Είναι ο νυν ΣΥΡΙΖΑ του 3% – 4% -5%; Είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου; δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης, σε μια προσπάθεια να ταυτίσει το ΠΑΣΟΚ με τα υπόλοιπα κόμματα της κεντροαριστεράς. «Μήπως είναι η άκρα δεξιά, την οποία εμείς έχουμε αποκλείσει ξεκάθαρα;» πρόσθεσε, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις της Χαριλάου Τρικούπη ότι η Πειραιώς θα απευθυνθεί για τον σχηματισμό κυβέρνησης στα κόμματα δεξιότερα της ΝΔ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το διακύβευμα της σταθερότητας

Το Μέγαρο Μαξίμου διαμηνύει σε κάθε τόνο ότι ο στόχος είναι σταθερά η αυτοδυναμία. «Αλλά αν οι πολίτες δεν επικυρώσουν αυτήν την επιδίωξη μας, δεν αποφασίσουν να έχουμε άλλη μία αυτοδύναμη κυβέρνηση, εμείς θεωρούμε ότι ο τόπος πρέπει να έχει κυβέρνηση. Δηλαδή η σταθερότητα δεν πρέπει να μπαίνει στο ζύγι» τονίζουν αρμόδιες πηγές, επιχειρηματολογώντας για την ανάγκη η χώρα, σε μία εποχή μεγάλων γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων, να έχει μία ισχυρή κυβέρνηση μετά τις επόμενες εκλογές, ενώ απορρίπτει κατηγορηματικά τα σενάρια για πρόωρες κάλπες.

Στο πλαίσιο αυτό, όλη η στρατηγική του Μαξίμου έχει στο επίκεντρο της τη θέση «εκλογές το 2027 – μία κάλπη». Με άλλα λόγια, σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί η «χαλαρή» ψήφος στην πρώτη κάλπη, η επιδίωξη της ΝΔ είναι να συσπειρώσει τους ψηφοφόρων της και να τους πείσει ότι πρέπει να προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή και να μην κριθεί το ποιος θα κυβερνήσει σε επαναληπτικές εκλογές.