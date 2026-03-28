Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Καθαρό «όχι» στη συγκυβέρνηση με τη ΝΔ, χωρίς μεγάλες εντάσεις η δεύτερη ημέρα

Χωρίς ιδιαίτερα μεγάλες εντάσεις, παρά τα περί του αντιθέτου αναμενόμενα, μετά από μία μακρά περίοδο εσωκομματικών συγκρούσεων, που κορυφώθηκαν με τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, κύλησε η δεύτερη μέρα εργασιών του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ στο γήπεδο του Τάε Κβο Ντο στο Φάληρο.

Στην διατήρηση των χαμηλών τόνων στο Συνέδριο συνέβαλε πρωτίστως η …σκανδαλίδεια παρέμβαση στο κείμενο Εθνικής Στρατηγικής του κόμματος, που κατεύνασε τα πάθη, διαβεβαιώνοντας, όπως άλλωστε έκανε στην εναρκτήρια ομιλία του και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ότι το ΠΑΣΟΚ δε θα συνεργαστεί με τη ΝΔ σε κανέναν κυβερνητικό ρόλο. Σε μικρότερο, αλλά σημαντικό βαθμό, συνέβαλε το γεγονός ότι από την αρχική εισήγηση για τις καταστατικές αλλαγές που ψηφίζονται απόψε, αφαιρέθηκε η πρόβλεψη για 15% των συνέδρων που θα χρειάζονταν για να είναι κανείς υποψήφιος πρόεδρος του κόμματος. Η διαβεβαίωση του Νίκου Ανδρουλάκη πως αυτό ήταν ενδεικτικό ποσοστό και η παραπομπή του στο συνέδριο να αποφασίσει, ικανοποίησε σημαντικά τους συνέδρους, πολλοί εκ των οποίων πάντως ζήτησαν οι καταστατικές αλλαγές να περιμένουν, προτείνοντας μάλιστα τη διεξαγωγή ειδικού, καταστατικού συνεδρίου σε λίγους μήνες από σήμερα, ίσως τον Σεπτέμβριο.

Μία «πρόταση δημοκρατικής, ριζοσπαστικής ανασυγκρότησης της χώρας, ένα «πλαίσιο για διάλογο για μια παράταξη μεγάλη ενωτική και νικηφόρα», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, κατέθεσε ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν επιστρέφει για να διαχειριστεί καλύτερα αυτό που υπάρχει. Επιστρέφει για να αλλάξει τον τρόπο που λειτουργεί η χώρα». Ο Γιώργος Παπανδρέου πρότεινε στην επόμενη Βουλή μία αναθεώρηση του Συντάγματος που θα αποτελεί το θεσμικό οπλοστάσιο μιας ριζοσπαστικής δημοκρατικής μετάβασης, κάνοντας λόγο για μία «Βίβλο Δημοκρατικών Μεταρρυθμίσεων» εν είδει πρότασης συνεννόησης των προοδευτικών δυνάμεων και πολιτών του τόπου.

Για απεύθυνση του ΠΑΣΟΚ αδιαμεσολάβητα στους πολίτες μίλησε από την πλευρά του ο Ευάγγελος Βενιζέλος. «Απευθυνόμαστε εξίσου σε πολίτες που ψήφισαν ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ», είπε σημειώνοντας ότι δεν είναι αιχμάλωτοι των προηγούμενων επιλογών τους. Ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, αφού συνεχάρη τον Νίκο Ανδρουλάκη για την εναρκτήρια ομιλία του, έθεσε ως προγραμματικές προτεραιότητες της χώρας την αναστήλωση των θεσμών, την αποκατάσταση των κρατικών λειτουργιών, τη διασφάλιση της συνοχής της κοινωνίας, την αναπτυξιακή συστράτευση και συμπερίληψη, ενώ έστειλε το μήνυμα στην κυβέρνηση ότι «η συζήτηση για αναθεώρηση του Συντάγματος έχει νόημα μόνο όταν προηγείται ο σεβασμός του Συντάγματος».

«Η στρατηγική μας είναι πια εντός πραγματικότητας», είπε ανεβαίνοντας στο βήμα ο Χάρης Δούκας, απαντώντας στα περί ‘εκτός πραγματικότητας’ που είναι όποιος πιστεύει ότι θα συγκυβερνήσει με τη ΝΔ του Νίκου Ανδρουλάκη και θυμίζοντας ότι επέμεινε επί τετράμηνο για να υπάρχει γραπτό κείμενο και δέσμευση εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ για το ότι δε θα συγκυβερνήσει με τη ΝΔ. Ο δήμαρχος Αθηναίων επέμεινε στην ανάγκη διαλόγου με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις και έθεσε ψηλά τον πήχη, σημειώνοντας ότι «είμαστε ΠΑΣΟΚ και δεν μας αρκεί η δεύτερη θέση στις εκλογές».

«Είναι το πρόβλημα και είμαστε η λύση». Με αυτή την φράση θέλησε να δείξει πόσο παράδοξη θα ήταν μία συγκυβέρνηση με τη ΝΔ, αφού «αυτά τα δύο δε συμβιβάζονται, ούτε κυβερνητικά, σε καμία περίπτωση», ο Παύλος Γερουλάνος, αποδίδοντας τα εύσημα στον Χάρη Δούκα που επέμεινε και στον Νίκο Ανδρουλάκη που υιοθέτησε τελικά σαφή διατύπωση, ξορκίζοντας μία τέτοια εξέλιξη που θα ήταν κακή για το ΠΑΣΟΚ όπως είπε, αλλά θα ήταν και κάκιστο για την πατρίδα. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε σύστημα, οργάνωση και ενότητα με στόχο την επιστροφή 1,5 εκατομμυρίου ψηφοφόρων στην κάλπη και βεβαίως τη νίκη του ΠΑΣΟΚ.

Ζήτημα δημοκρατίας στο εσωτερικό του κόμματος έθεσε από την πλευρά της η Άννα Διαμαντοπούλου, αφήνοντας αιχμές προς πολλές κατευθύνσεις. «Η δημοκρατία στο κόμμα δεν σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί να σκιαμαχεί. Δε σημαίνει ενός ανθρώπου αρχή. Προϋποθέτει όργανα που λειτουργούν», είπε και ξορκίζοντας συντροφικά “μπαζούκας” και προσωπικά αφηγήματα. Η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του κόμματος τέλος, μίλησε για ένα κόμμα ενιαίο, που δεν χρειάζεται συμπληρώματα, είναι αυτόνομο και ενιαίο, ανοιχτό σε συνεργασίες στην κοινωνία και τη Βουλή, αλλά και ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασία με τη ΝΔ.

Σε κάθε περίπτωση, με τη συμφωνία όλων σε μη συγκυβέρνηση με τη ΝΔ, ο κάθε ομιλητής φρόντισε με τον τρόπο του να περάσει τα δικά του μηνύματα. «Δίνουμε μάχη νίκης και όχι μάχη παράταξης», είπε ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, τασσόμενος υπέρ της διεύρυνσης της παράταξης, η οποία όμως θα πρέπει να μη γίνει με όρους “αντιδεξιάς” ή “αντιμητσοτάκη”, αλλά με όρους συνάφειας. Τόνισε την ανάγκη να απαντήσουν στο τι κόμμα θέλουν, περιέγραψε επί συγκεκριμένου την πολιτική του πλατφόρμα με τίτλο «Αλλαγή +» και ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι πάντα με τους …αθέατους.

Υπέρ του προγραμματικού διαλόγου τάχθηκε από την πλευρά του ο Μιχάλης Κατρίνης, εξηγώντας ότι «διάλογος δε σημαίνει συμφωνίες κορυφής, αλλά να διαμορφώσεις έγκαιρα τις συνθήκες για προοδευτική διακυβέρνηση». Μίλησε για ανάγκη καθαρών αποφάσεων και έστειλε το μήνυμα πως αν το ΠΑΣΟΚ κερδίσει τις εκλογές θα σχηματίσει προοδευτική κυβέρνηση. Αν όμως, δεν πάρει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, τότε «θα μείνει στην αντιπολίτευση», όπως είπε, αφού «η εξουσία δεν είναι αυτοσκοπός».

Μία συναισθηματικά φορτισμένη ομιλία, με την οποία “παρέδωσε τη σκυτάλη” όπως χαρακτηριστικά είπε, απευθύνθηκε στο σώμα ο απερχόμενος Γραμματέας της ΚΠΕ Ανδρέας Σπυρόπουλος, ενώ σειρά τώρα παίρνουν οι επιμέρους ψηφοφορίες του συνεδρίου, που θα φέρουν αργά το βράδυ και τις όποιες καταστατικές αλλαγές…