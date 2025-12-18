Πολιτική

Νέος γύρος έντασης με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ο επίορκος Λαζαρίδης ο συκοφάντης», «είπες παιδεραστή τον Άδωνι Γεωργιάδη»

Για το θέμα ο Άδωνις Γεωργιάδης προανήγγειλε εξώδικα, ο Μακάριος Λαζαρίδης επιχείρησε να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής για τις νομικές ενέργειες και η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξερράγη για ακόμα μία φορά
Ζωή Κωνσταντοπούλου
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου στην Ολομέλεια της Βουλής / EUROKINISSI / Φωτογραφία Γιώργος Κονταρίνης

Φωνές, απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί και απειλές με «πρωταγωνίστρια» πάλι τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, σημάδεψαν την τελευταία για το 2025 συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, την Πέμπτη (18.12.2025).

Στην αυλαία της εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για φέτος, η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε νέο έντονο διάλογο με τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριο Λαζαρίδη, αλλά και την προεδρεύουσα της συνεδρίασης, Μαρία Συρεγγέλα.

Αμέσως μετά την εξέταση των μαρτύρων, ο κ. Λαζαρίδης επιχείρησε να καταγγείλει χθεσινή αναφορά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας ότι ο αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος και υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης έχει καταδικαστεί για παιδεραστία.

Η φράση της κ. Κωνσταντοπούλου έχει αποτυπωθεί στα πρακτικά της συνεδρίασης, όπως βέβαια έχει καταγραφεί και η διόρθωση που έκανε στη συνέχεια, λέγοντας ότι δεν εννοούσε τον Άδωνι Γεωργιάδη, αλλά τον Νίκο Γεωργιάδη.

Για το θέμα ο Άδωνις Γεωργιάδης προανήγγειλε εξώδικα και ο κ. Λαζαρίδης επιχείρησε να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής για τις νομικές ενέργειες.

Μαρία Συρεγγέλα: Κύριε Λαζαρίδη έχετε το λόγο.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είστε εκτεθειμένη και επίορκη.

Μακάριος Λαζαρίδης: Χθες η κυρία Κωνσταντοπούλου ισχυρίστηκε ότι ο αντιπρόεδρος της ΝΔ έχει καταδικαστεί για παιδεραστία.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ο Γεωργιάδης.

Μακάριος Λαζαρίδης: Θα διαβάσω τι είπε από τα πρακτικά…

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν εννοούσα Άδωνι. Είπα για τον άλλο Γεωργιάδη τον πρώτο αντιπρόεδρο που πρότεινε ο Μητσοτάκης

Μαρία Συρεγγέλα: Περιμένετε να ολοκληρώσει…

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Όχι όταν με συκοφαντούν.

Μακάριος Λαζαρίδης: Περιμένετε ομαδικές μηνύσεις.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Προσέξτε τι λέτε.

Μακάριος Λαζαρίδης: Μα αφήστε με επιτέλους.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν θα σας αφήσω να λέτε ψέματα.

Μακάριος Λαζαρίδης: Μα δεν γίνεται

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν θα σας αφήσω να λέτε ψέματα.

Μακάριος Λαζαρίδης: Από τα πρακτικά λέει η Κωνσταντ…

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν θα σας αφήσω να λέτε ψέματα

Μακάριος Λαζαρίδης:

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Όχι. Έχουμε πάρα πολλά να κατηγορήσουμε τον Γεωργιάδη. Είναι αρνητής του Ολοκαυτώματος, του πολυτεχνείου, είναι ρατσιστής. Δεν τον κατηγόρησα για παιδεραστία. Σταματήστε τη γελοία διαδικασία

Μακάριος Λαζαρίδης: Είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου όπως καταγράφεται στα πρακτικά «ο Γεωργιάδης ο αντιπρόεδρος της ΝΔ έχει καταδικαστεί για παιδεραστία. Αυτό είπε και είναι γραμμένο στα πρακτικά».

Μαρία Συρεγγέλα: Ακούστε.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν θα ακούω συκοφαντίες για εμένα από ένα θρασύδειλο.

Μαρία Συρεγγέλα: Αυτό που κάνετε είναι φασισμός. Δεν αφήνετε κανέναν να μιλήσει. Εσείς μιλήσατε 43 λεπτά περισσότερο από όλους.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είναι συκοφαντία. Είστε σε δύσκολη θέση

Μακάριος Λαζαρίδης:

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν θα αφήσω να λέτε συκοφαντίες για εμένα. Με συκοφαντήσατε ανερυθρίαστα. Εμένα, τον πατέρα μου και τη μητέρα μου.

Μακάριος Λαζαρίδης: Είναι ψέματα ότι ο πατέρας σας επί Βαρδινογιάννη ήταν πρόεδρος Παναθηναϊκού;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Και αυτό είναι κατηγορία; Είναι δημόσιο γεγονός. Ο επίορκος Λαζαρίδης ο συκοφάντης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
335
125
111
83
78
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Παύλος Μαρινάκης: Ενημέρωση «Christmas edition» για χριστουγεννιάτικες ταινίες και το «αιώνιο» δίλημμα μελομακάρονο ή κουραμπιές
«Καλά Χριστούγεννα! Ευτυχισμένος ο νέος χρόνος με όλο και περισσότερες ερωτήσεις στις οποίες να μπορούμε με στοιχεία να απαντήσουμε», ευχήθηκε ο Παύλος Μαρινάκης
Παύλος Μαρινάκης
Εξώδικο Γεωργιάδη σε Κωνσταντοπούλου: «Μήνυση και αγωγή αν δεν ανακαλέσει, με κατηγόρησε επίτηδες για παιδεραστία»
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε πως εννοούσε τον Νίκο Γεωργιάδη, όμως ο υπουργός θεωρεί πως «το έκανε επίτηδες για να βλάψει την τιμή και την υπόληψή μου»
Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στη Βουλή
20
Νίκος Γιαννόπουλος για την επίθεση που δέχτηκε από τον Νίκο Παππά: «Ένιωσα δύο δυνατές γροθιές στο κεφάλι, ήταν πισώπλατο χτύπημα»
«Έπεσα κάτω και ούρλιαζα, εγώ δεν έχω προηγούμενα, ο Νίκος Παππάς έχει ανοίξει beef με πολλούς δημοσιογράφους» λέει ο Νίκος Γιανόπουλος
Νίκος Γιαννόπουλος
Νίκος Ανδρουλάκης: Κατέθεσα στη Βουλή ένα πλαίσιο έξι σημείων, κανείς δεν θέλει να κάνει Χριστούγεννα στα μπλόκα
«Ο εμπαιγμός των αγροτών συνεχίζεται. Χθες ο ΕΛΓΑ πήρε από τους λογαριασμούς τους τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών,  πριν τους πιστωθούν οι βασικές ενισχύσεις», είπε ο Ανδρουλάκης
Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην προσύνοδο των Σοσιαλιστών ηγετών στις Βρυξέλλες
Newsit logo
Newsit logo