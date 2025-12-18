Νέος γύρος έντασης με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ο επίορκος Λαζαρίδης ο συκοφάντης», «είπες παιδεραστή τον Άδωνι Γεωργιάδη»

Φωνές, απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί και απειλές με «πρωταγωνίστρια» πάλι τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, σημάδεψαν την τελευταία για το 2025 συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, την Πέμπτη (18.12.2025).

Στην αυλαία της εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για φέτος, η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε νέο έντονο διάλογο με τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριο Λαζαρίδη, αλλά και την προεδρεύουσα της συνεδρίασης, Μαρία Συρεγγέλα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αμέσως μετά την εξέταση των μαρτύρων, ο κ. Λαζαρίδης επιχείρησε να καταγγείλει χθεσινή αναφορά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας ότι ο αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος και υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης έχει καταδικαστεί για παιδεραστία.

Η φράση της κ. Κωνσταντοπούλου έχει αποτυπωθεί στα πρακτικά της συνεδρίασης, όπως βέβαια έχει καταγραφεί και η διόρθωση που έκανε στη συνέχεια, λέγοντας ότι δεν εννοούσε τον Άδωνι Γεωργιάδη, αλλά τον Νίκο Γεωργιάδη.

Για το θέμα ο Άδωνις Γεωργιάδης προανήγγειλε εξώδικα και ο κ. Λαζαρίδης επιχείρησε να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής για τις νομικές ενέργειες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μαρία Συρεγγέλα: Κύριε Λαζαρίδη έχετε το λόγο.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είστε εκτεθειμένη και επίορκη.

Μακάριος Λαζαρίδης: Χθες η κυρία Κωνσταντοπούλου ισχυρίστηκε ότι ο αντιπρόεδρος της ΝΔ έχει καταδικαστεί για παιδεραστία.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ο Γεωργιάδης.

Μακάριος Λαζαρίδης: Θα διαβάσω τι είπε από τα πρακτικά…

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν εννοούσα Άδωνι. Είπα για τον άλλο Γεωργιάδη τον πρώτο αντιπρόεδρο που πρότεινε ο Μητσοτάκης

Μαρία Συρεγγέλα: Περιμένετε να ολοκληρώσει…

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Όχι όταν με συκοφαντούν.

Μακάριος Λαζαρίδης: Περιμένετε ομαδικές μηνύσεις.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Προσέξτε τι λέτε.

Μακάριος Λαζαρίδης: Μα αφήστε με επιτέλους.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν θα σας αφήσω να λέτε ψέματα.

Μακάριος Λαζαρίδης: Μα δεν γίνεται

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν θα σας αφήσω να λέτε ψέματα.

Μακάριος Λαζαρίδης: Από τα πρακτικά λέει η Κωνσταντ…

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν θα σας αφήσω να λέτε ψέματα

Μακάριος Λαζαρίδης: …

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Όχι. Έχουμε πάρα πολλά να κατηγορήσουμε τον Γεωργιάδη. Είναι αρνητής του Ολοκαυτώματος, του πολυτεχνείου, είναι ρατσιστής. Δεν τον κατηγόρησα για παιδεραστία. Σταματήστε τη γελοία διαδικασία

Μακάριος Λαζαρίδης: Είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου όπως καταγράφεται στα πρακτικά «ο Γεωργιάδης ο αντιπρόεδρος της ΝΔ έχει καταδικαστεί για παιδεραστία. Αυτό είπε και είναι γραμμένο στα πρακτικά».

Μαρία Συρεγγέλα: Ακούστε.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν θα ακούω συκοφαντίες για εμένα από ένα θρασύδειλο.

Μαρία Συρεγγέλα: Αυτό που κάνετε είναι φασισμός. Δεν αφήνετε κανέναν να μιλήσει. Εσείς μιλήσατε 43 λεπτά περισσότερο από όλους.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είναι συκοφαντία. Είστε σε δύσκολη θέση

Μακάριος Λαζαρίδης: …

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν θα αφήσω να λέτε συκοφαντίες για εμένα. Με συκοφαντήσατε ανερυθρίαστα. Εμένα, τον πατέρα μου και τη μητέρα μου.

Μακάριος Λαζαρίδης: Είναι ψέματα ότι ο πατέρας σας επί Βαρδινογιάννη ήταν πρόεδρος Παναθηναϊκού;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Και αυτό είναι κατηγορία; Είναι δημόσιο γεγονός. Ο επίορκος Λαζαρίδης ο συκοφάντης.