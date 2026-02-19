Πολιτική

Νικήτας Κακλαμάνης για φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής: Υπάρχει ολόκληρο άλμπουμ, όχι μόνο αυτές που είδαμε

Ο πρόεδρος της Βουλής χαρακτήρισε «έξυπνη κίνηση» την απόφαση της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη να κηρύξει τις φωτογραφίες ως προστατευόμενο μνημείο, μπλοκάροντας τη δημοπρασία
Κομμουνιστές αντιστασιακοί οδηγούνται στο απόσπασμα την Πρωτομαγιά του '44
Κομμουνιστές αντιστασιακοί οδηγούνται στο απόσπασμα την Πρωτομαγιά του '44 (Πηγή φωτογραφίας: ebay / Facebook: Greece at WWII Archives)

Την ύπαρξη ενός πλήρους φωτογραφικού άλμπουμ, και όχι μεμονωμένων λήψεων, από την εκτέλεση των 200 αγωνιστών στην Καισαριανή, αποκάλυψε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης με δηλώσεις που έκανε το βράδυ της Πέμπτης (19.02.2026).

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης στο ΕΡΤnews, οι τελευταίες πληροφορίες που έλαβε από την υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη για το μείζον θέμα με τις φωτογραφίες των 200 Ελλήνων αντιστασιακών στους ναζί στην Καισαριανή συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο ιστορικό αρχείο, γεγονός που καθιστά την απόκτησή του εθνική προτεραιότητα, ωστόσο μένει να επιβεβαιωθεί.

Όπως περιέγραψε ο κ. Κακλαμάνης, η διαδικασία κινητοποιήθηκε άμεσα μετά από επιστολές του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα και του γενικού γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, με τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής να αποφασίζει ομόφωνα να στηρίξει την προσπάθεια, αναλαμβάνοντας ακόμη και το οικονομικό κόστος της αγοράς αν αυτό κριθεί απαραίτητο. Παρ’ όλα αυτά, το Υπουργείο Πολιτισμού παραμένει ο κύριος φορέας χειρισμού της υπόθεσης, έχοντας προχωρήσει σε μια στρατηγική κίνηση κήρυξης του υλικού ως προστατευόμενο μνημείο.

Η «έξυπνη κίνηση» Μενδώνη και το «φρένο» στη δημοπρασία

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης χαρακτήρισε ως στρατηγικής σημασίας την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού να κηρύξει τις φωτογραφίες ως προστατευόμενο μνημείο. «Ήταν έξυπνη κίνηση της κ. Μενδώνη», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κακλαμάνης και πρόσθεσε:

«Η κίνηση αυτή, σε συνδυασμό με τους κανονισμούς των διεθνών οίκων δημοπρασιών που απαγορεύουν την πώληση τεκμηρίων που αποτελούν αποδείξεις ναζιστικών εγκλημάτων πολέμου, ανάγκασε τον συλλέκτη να αποσύρει το υλικό από την πλατφόρμα. Πλέον, η διαπραγμάτευση διεξάγεται σε προσωπικό επίπεδο μεταξύ του Υπουργείου και του κατόχου του αρχείου».

Τα επόμενα κρίσιμα βήματα περιλαμβάνουν την επίσημη πιστοποίηση της γνησιότητας από εμπειρογνώμονες και την πλήρη καταγραφή του περιεχομένου του άλμπουμ, το οποίο αποτελεί ακόμη έναν «γρίφο». Ο κ. Κακλαμάνης εξέφρασε την αισιοδοξία του για την τελική έκβαση της υπόθεσης, τονίζοντας ότι η Βουλή θα παραμείνει εγγυητής της διαδικασίας μέχρι το υλικό να περιέλθει οριστικά στην κυριότητα της χώρας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
197
132
110
99
97
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Κόντρα Κωνσταντοπούλου – Γεωργιάδη για τα επεισόδια στο Κρατικό Νίκαιας: «Μόνο με την Υγεία δεν ασχολείται», «Η βία δε θα κανονικοποιηθεί»
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ζήτησε απαντήσεις από τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για τα επεισόδια, ενώ ο υπουργός Υγείας απάντησε επί προσωπικού και αναφέρθηκε σε στοιχεία για τη στελέχωση και τις δαπάνες του νοσοκομείου
Άδωνις Γεωργιάδης και Ζωή Κωνσταντοπούλου
Νίκος Δένδιας για Τουρκία: Έχουμε ζωντανή απειλή 10 φορές μεγαλύτερή μας – Η θητεία είναι αγγαρεία και αυτό το «παραμύθι» θα αλλάξει
«Χρειαζόμαστε τον στρατό των πολιτών, αυτή είναι η ελληνική παράδοση από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα», υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας
Μαζικές αποχωρήσεις από το κόμμα Κασσελάκη: «Προεδροκεντρικό σχήμα» και «συνέδριο-παρωδία» καταγγέλλουν εκατοντάδες μέλη
Κείμενο αποχώρησης που διακινείται προς υπογραφή στο διαδίκτυο καταγγέλλει «υπονόμευση» συλλογικών διαδικασιών και «προεδροκεντρικό σχήμα», στρέφοντας τα πυρά του στον πρόεδρο
Στέφανος Κασσελάκης 10
Άδωνις Γεωργιάδης για επεισόδια στο Κρατικό Νίκαιας: «Αν νόμιζαν ότι θα φοβηθώ και θα φύγω, έκαναν λάθος»
Ο υπουργός Υγείας καταγγέλλει απόπειρα παρεμπόδισης «δια της βίας» και ευχαρίστησε τις δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας (ΥΜΕΤ, ΔΡΑΣΗ, ΟΠΚΕ) για τη στάση τους
Άδωνις Γεωργιάδης 74
Newsit logo
Newsit logo