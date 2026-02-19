Νικήτας Κακλαμάνης για φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής: Υπάρχει ολόκληρο άλμπουμ, όχι μόνο αυτές που είδαμε

Την ύπαρξη ενός πλήρους φωτογραφικού άλμπουμ, και όχι μεμονωμένων λήψεων, από την εκτέλεση των 200 αγωνιστών στην Καισαριανή, αποκάλυψε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης με δηλώσεις που έκανε το βράδυ της Πέμπτης (19.02.2026).

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης στο ΕΡΤnews, οι τελευταίες πληροφορίες που έλαβε από την υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη για το μείζον θέμα με τις φωτογραφίες των 200 Ελλήνων αντιστασιακών στους ναζί στην Καισαριανή συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο ιστορικό αρχείο, γεγονός που καθιστά την απόκτησή του εθνική προτεραιότητα, ωστόσο μένει να επιβεβαιωθεί.

Όπως περιέγραψε ο κ. Κακλαμάνης, η διαδικασία κινητοποιήθηκε άμεσα μετά από επιστολές του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα και του γενικού γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, με τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής να αποφασίζει ομόφωνα να στηρίξει την προσπάθεια, αναλαμβάνοντας ακόμη και το οικονομικό κόστος της αγοράς αν αυτό κριθεί απαραίτητο. Παρ’ όλα αυτά, το Υπουργείο Πολιτισμού παραμένει ο κύριος φορέας χειρισμού της υπόθεσης, έχοντας προχωρήσει σε μια στρατηγική κίνηση κήρυξης του υλικού ως προστατευόμενο μνημείο.

Η «έξυπνη κίνηση» Μενδώνη και το «φρένο» στη δημοπρασία

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης χαρακτήρισε ως στρατηγικής σημασίας την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού να κηρύξει τις φωτογραφίες ως προστατευόμενο μνημείο. «Ήταν έξυπνη κίνηση της κ. Μενδώνη», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κακλαμάνης και πρόσθεσε:

«Η κίνηση αυτή, σε συνδυασμό με τους κανονισμούς των διεθνών οίκων δημοπρασιών που απαγορεύουν την πώληση τεκμηρίων που αποτελούν αποδείξεις ναζιστικών εγκλημάτων πολέμου, ανάγκασε τον συλλέκτη να αποσύρει το υλικό από την πλατφόρμα. Πλέον, η διαπραγμάτευση διεξάγεται σε προσωπικό επίπεδο μεταξύ του Υπουργείου και του κατόχου του αρχείου».

Τα επόμενα κρίσιμα βήματα περιλαμβάνουν την επίσημη πιστοποίηση της γνησιότητας από εμπειρογνώμονες και την πλήρη καταγραφή του περιεχομένου του άλμπουμ, το οποίο αποτελεί ακόμη έναν «γρίφο». Ο κ. Κακλαμάνης εξέφρασε την αισιοδοξία του για την τελική έκβαση της υπόθεσης, τονίζοντας ότι η Βουλή θα παραμείνει εγγυητής της διαδικασίας μέχρι το υλικό να περιέλθει οριστικά στην κυριότητα της χώρας.