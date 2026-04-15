Νικήτας Κακλαμάνης για Γιώργο Μυλωνάκη: «Εύχομαι ολόψυχα ταχεία ανάρρωση»

Ώρες αγωνίας για την πορεία της υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ
Νικήτας Κακλαμάνης
Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης

Τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση στον Γιώργο Μυλωνάκη εξέφρασε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, μετά την περιπέτεια της υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ.

Σε ανάρτησή του ανέφερε: «Περαστικά στον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργο Μυλωνάκη, για την περιπέτεια της υγείας του. Εύχομαι ολόψυχα ταχεία ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στα καθήκοντά του» αναφέρει ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, σε ανάρτησή του. 

 

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Μυλωνάκης μεταφέρθηκε το πρωί της Τετάρτης (15.04.2026) στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», έπειτα από ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου, με την κατάστασή του να είναι κρίσιμη αλλά ελεγχόμενη.

