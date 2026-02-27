Νικήτας Κακλαμάνης για Γλυπτά του Παρθενώνα: Η διεκδίκηση θα συνεχιστεί «μέχρι την τελική δικαίωση»

Με αναφορά στη διαχρονικότητα του αιτήματος για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα και με έμφαση στη «συνάντηση» των γενεών γύρω από έναν κοινό σκοπό, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης έστειλε μήνυμα συνέχισης της ελληνικής προσπάθειας για την επανένωση του μνημείου.

«Ο αγώνας μας για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα δε θα καμφθεί μέχρι την τελική δικαίωση. Σε αυτή την προσπάθεια ενώνονται δυναμικά οι γενιές που πέρασαν με τις γενιές που έρχονται. Σε έναν κοινό σκοπό και με την πεποίθηση των προγόνων μας, που ήξεραν πως δεν υπάρχει αθανασία χωρίς την ευεργετική ορμή της νεότητας» είπε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, στον χαιρετισμό που απηύθυνε σε εκδήλωση της Επιτροπής Νέων για την Επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα – Remble Greece, με τίτλο «Αποζητώντας το Γλυκό Φως του Ομήρου», στο Θέατρο του Αρσακείου Σχολείου Ψυχικού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης προχώρησε σε ιστορική αναδρομή στον διαμελισμό των Γλυπτών του Παρθενώνα από τον Τόμας Μπρους (Έλγιν) πριν από 222 χρόνια, κάνοντας λόγο για «περίεργους και νομιμοφανείς χειρισμούς» που, όπως σημείωσε, εξακολουθούν να υιοθετούν τόσο η βρετανική κυβέρνηση όσο και το Βρετανικό Μουσείο, προκειμένου να αποτραπεί η επιστροφή τους στην Ελλάδα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη σημασία της ορολογίας, επιμένοντας στον όρο «γλυπτά» αντί «μάρμαρα», καθώς –όπως τόνισε– τα έργα «είναι σμιλεμένα με ψυχή» και αποτελούν ενιαίο σύνολο. «Θα επιμείνω στον όρο “γλυπτά”, γιατί η λέξη “μάρμαρα” παραπέμπει σε ένα υλικό ουδέτερο, επίπεδο ή ακατέργαστο. Τα Γλυπτά του Παρθενώνα όμως, είναι σμιλεμένα με ψυχή, με αγάπη, με αισθητική γνώση. Για αυτό το αριστούργημα, ως ενιαίο και συμπαγές σύνολο, αγωνίζεται τόσες δεκαετίες η ελληνική Πολιτεία. Για αυτό το αριστούργημα η Μεγάλη Βρετανία και το Βρετανικό Μουσείο παίζουν κρυφτούλι, προβάλλοντας απίστευτα προσκόμματα» είπε χαρακτηριστικά.

Στον επίλογό του, υπογράμμισε ότι η ελληνική διεκδίκηση συνιστά «την ενσάρκωση ενός δίκαιου αγώνα» για την αποκατάσταση «μιας ανεπανόρθωτης βλάβης», επαναλαμβάνοντας τη θέση υπέρ της διακρατικής προσέγγισης. «Το δικό μας αίτημα, ως το κορυφαίο αυτή τη στιγμή στην υφήλιο, είναι η ενσάρκωση ενός δίκαιου αγώνα για την αποκατάσταση μιας ανεπανόρθωτης βλάβης από μια κατάφωρα άδικη, ανήθικη και παράνομη πράξη. Γι’ αυτό εξάλλου η διακρατική προσέγγιση του ζητήματος, που σοφά τηρούμε εδώ και δεκαετίες, είναι η ενδεδειγμένη στάση απέναντι στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο “σεσημασμένο” Βρετανικό Μουσείο με τις αυθαίρετες αιτιάσεις του» ανέφερε.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν, επίσης, τα πορίσματα της ομάδας έρευνας «Parthenon Clinic», ενώ το «παρών» έδωσε ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπιος Παυλόπουλος και προσωπικότητες από τον χώρο του πολιτισμού και της κοινωνίας των πολιτών.