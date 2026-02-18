Νικήτας Κακλαμάνης: Η Βουλή προσλαμβάνει παιδί 12μελους οικογένειας που εργάζεται για να πληρώνει το μεταπτυχιακό του

Η Βουλή θα προσλάβει παιδί πολύτεκνης οικογένειας, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ανοίγοντας την ημερίδα «ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ #Η_συνέχεια@ΚΑΠΝΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ» που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (18.02.2026) στο πρώην Καπνεργοστάσιο. Τη συμβολική αυτή κίνηση συνέδεσε με την ανάγκη έμπρακτης στήριξης των πολυμελών οικογενειών, εντάσσοντάς την στις πρωτοβουλίες του κοινοβουλίου για την ανάδειξη του δημογραφικού ως μείζονος εθνικού ζητήματος.

Στην τοποθέτησή του, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης χαρακτήρισε το δημογραφικό «ζήτημα υψίστης εθνικής σημασίας», ισάξιο –όπως είπε– με την εθνική ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα, υποστηρίζοντας ότι θέτει υπό αμφισβήτηση «την ίδια τη συνέχιση του ελληνικού έθνους». Υπογράμμισε ότι το κοινοβούλιο επιδιώκει να κρατήσει το θέμα σταθερά στο προσκήνιο, ως ένα από τα πιο κρίσιμα προβλήματα της χώρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Περιγράφοντας πώς οδηγήθηκε στην πρωτοβουλία, ο πρόεδρος της Βουλής αφηγήθηκε περιστατικό από την καθημερινότητά του: σε καφέ στο Κολωνάκι, όπου πηγαίνει το πρωί, τον εξυπηρέτησε νεαρός εργαζόμενος στην εστίαση, απόφοιτος Ψυχολογίας, που –όπως του είπε– εργάζεται για να πληρώνει το μεταπτυχιακό του. Όταν τον ρώτησε για την οικογένειά του, ο νεαρός απάντησε ότι είναι «ο ένας από τα δώδεκα παιδιά» της οικογένειας, γεγονός που, όπως ανέφερε, τον άφησε άφωνο.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης κάλεσε στη συνέχεια στο βήμα τους γονείς των δώδεκα παιδιών και ανακοίνωσε ότι, ως «μια πρώτη έμπρακτη προσφορά του ελληνικού κοινοβουλίου» προς την υπερπολύτεκνη οικογένεια, η Βουλή θα προσλάβει το συγκεκριμένο παιδί, θέλοντας –όπως σημείωσε– να αποτυπώσει με πράξεις το μήνυμα στήριξης απέναντι στην πρόκληση του δημογραφικού.