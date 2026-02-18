Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

Νικήτας Κακλαμάνης: Η Βουλή προσλαμβάνει παιδί 12μελους οικογένειας που εργάζεται για να πληρώνει το μεταπτυχιακό του

Σε ημερίδα για το δημογραφικό στο πρώην Καπνεργοστάσιο ο Πρόεδρος της Βουλής χαρακτήρισε το ζήτημα «υψίστης εθνικής σημασίας», προειδοποιώντας ότι αφορά την ίδια τη συνέχεια του ελληνικού έθνους
Νικήτας Κακλαμάνης
Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης (Πηγή φωτογραφία: EUROKINISSI)

Η Βουλή θα προσλάβει παιδί πολύτεκνης οικογένειας, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ανοίγοντας την ημερίδα «ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ #Η_συνέχεια@ΚΑΠΝΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ» που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (18.02.2026) στο πρώην Καπνεργοστάσιο. Τη συμβολική αυτή κίνηση συνέδεσε με την ανάγκη έμπρακτης στήριξης των πολυμελών οικογενειών, εντάσσοντάς την στις πρωτοβουλίες του κοινοβουλίου για την ανάδειξη του δημογραφικού ως μείζονος εθνικού ζητήματος.

Στην τοποθέτησή του, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης χαρακτήρισε το δημογραφικό «ζήτημα υψίστης εθνικής σημασίας», ισάξιο –όπως είπε– με την εθνική ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα, υποστηρίζοντας ότι θέτει υπό αμφισβήτηση «την ίδια τη συνέχιση του ελληνικού έθνους». Υπογράμμισε ότι το κοινοβούλιο επιδιώκει να κρατήσει το θέμα σταθερά στο προσκήνιο, ως ένα από τα πιο κρίσιμα προβλήματα της χώρας.

Περιγράφοντας πώς οδηγήθηκε στην πρωτοβουλία, ο πρόεδρος της Βουλής αφηγήθηκε περιστατικό από την καθημερινότητά του: σε καφέ στο Κολωνάκι, όπου πηγαίνει το πρωί, τον εξυπηρέτησε νεαρός εργαζόμενος στην εστίαση, απόφοιτος Ψυχολογίας, που –όπως του είπε– εργάζεται για να πληρώνει το μεταπτυχιακό του. Όταν τον ρώτησε για την οικογένειά του, ο νεαρός απάντησε ότι είναι «ο ένας από τα δώδεκα παιδιά» της οικογένειας, γεγονός που, όπως ανέφερε, τον άφησε άφωνο.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης κάλεσε στη συνέχεια στο βήμα τους γονείς των δώδεκα παιδιών και ανακοίνωσε ότι, ως «μια πρώτη έμπρακτη προσφορά του ελληνικού κοινοβουλίου» προς την υπερπολύτεκνη οικογένεια, η Βουλή θα προσλάβει το συγκεκριμένο παιδί, θέλοντας –όπως σημείωσε– να αποτυπώσει με πράξεις το μήνυμα στήριξης απέναντι στην πρόκληση του δημογραφικού.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
145
98
88
75
73
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Δημήτρης Κουτσούμπας: Οι 200 ήταν κομμουνιστές διαπαιδαγωγημένοι να υπηρετούν τον λαό και εκτελέστηκαν γιατί δεν αποκήρυξαν το ΚΚΕ
Ο γγ του ΚΚΕ, αναφερόμενος στις 12 φωτογραφίες που παραλίγο να πωληθούν στο eBay, μίλησε για τα «συγκλονιστικά ντοκουμέντα» των εκτελεσμένων και κατήγγειλε βανδαλισμούς από «φασιστοειδή» 
Δημήτρης Κουτσούμπας
Μακάριος Λαζαρίδης για σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΑ: «Γνώριζε ο Ανδρουλάκης για τη στενή του συνεργάτιδα;»
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ συνέδεσε την υπόθεση των «μαϊμού» επιδομάτων με «πρωτοκλασάτο» στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και κάλεσε τη Χαριλάου Τρικούπη σε «λιγότερη υποκρισία και περισσότερη αυτοκριτική»
Μακάριος Λαζαρίδης 7
Βασίλης Κικίλιας για ναυάγιο στη Χίο: Η ΕΔΕ προχωρά από αυτούς που έχουν αρμοδιότητα και ευθύνη
Ο υπουργός Ναυτιλίας τονίζει ότι εξελίσσεται παράλληλα και η δικαστική διερεύνηση, δηλώνει στήριξη στο Λιμενικό και απορρίπτει λογικές «παρεμβάσεων» και «ανοιχτών συνόρων»
Βασίλης Κικίλιας
Θάνος Πλεύρης: Συνεργασία με τέσσερις χώρες για κέντρα επιστροφής μεταναστών εκτός ΕΕ
Ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής ανέφερε ότι η Ελλάδα συντονίζεται με Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία και Δανία, με στόχο την ενίσχυση των επιστροφών απορριφθέντων αιτούντων άσυλο
Θάνος Πλεύρης
Αλεξάνδρα Σδούκου για υπόθεση ΟΠΕΚΑ: Αυτές τις αποκριές το ΠΑΣΟΚ ντύνει τις υποθέσεις των στελεχών του «γαλάζια σκάνδαλα»
Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας μιλά για μηδενική ανοχή στη διαφθορά και αφήνει αιχμές για «έλλειψη αυτοκριτικής» στη Χαριλάου Τρικούπη
Αλεξάνδρα Σδούκου
ΣΥΡΙΖΑ κατά Γεωργιάδη για την on air κόντρα με Παπαχλιμίντζο: Αυταρχισμός και αλαζονεία από τους υπουργούς της ΝΔ απλά και μόνο στο άκουσμα ερωτήσεων
Η Κουμουνδούρου μιλά για «συστηματικό εκφοβισμό» του Τύπου και συνδέει το επεισόδιο με πρόσφατη αντιπαράθεση Μαρινάκη με τον δημοσιογράφο Χρήστο Αβραμίδη
Ο Άδωνις Γεωργιάδης στη Βουλή
Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε τη δημιουργία 8 νέων φυλακών σε Ασπρόπυργο, Θεσπρωτία, Γιάννενα, Αρκαδία και Δ. Μακεδονία
«Ετοιμάζουμε και άλλα καταστήματα στους Φιλιάτες Θεσπρωτίας, στα Γιάννενα, στη Μεγαλόπολη και επίσης στη Δυτική Μακεδονία. Αυτά όλα τρέχουν πολύ γρήγορα»
Φυλακές 16
Newsit logo
Newsit logo