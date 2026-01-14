Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

Νίκος Ανδρουλάκης για Ιράν: Στεκόμαστε ανεπιφύλακτα στο πλευρό των πολιτών

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζητεί έκτακτη συνεδρίαση του ΣΑ του ΟΗΕ και αυστηρότερες κυρώσεις από την Ε.Ε.
Ο Νίκος Ανδρουλάκης
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Στο πλευρό των πολιτών του Ιράν που αγωνίζονται για ελευθερία και δημοκρατία τάσσεται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, καταδικάζοντας απερίφραστα τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων από το καθεστώς της Τεχεράνης.

«Στεκόμαστε ανεπιφύλακτα στο πλευρό των Ιρανών πολιτών, που διαμαρτύρονται και επαναστατούν κατά του ανελεύθερου καθεστώτος της Τεχεράνης», αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε δήλωσή του, τονίζοντας πως «ενώνουμε τη φωνή μας με το αίτημά τους για ελευθερία, αξιοπρέπεια, δημοκρατία».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κάνει λόγο για «δολοφονίες, συνοπτικές εκτελέσεις, λογοκρισία και μαζικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων» από ένα καθεστώς που, όπως είπε, «έχει καταδικάσει τον λαό του Ιράν σε στερήσεις, φτώχεια και καταπίεση».

Ζήτησε, μάλιστα, την ανάληψη συντονισμένων διεθνών πρωτοβουλιών, με αιχμή την Ελλάδα, ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, για την έκτακτη σύγκληση του οργάνου. Παράλληλα, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει σε «πιο δραστικά και αποτελεσματικά μέτρα και κυρώσεις για την αποδυνάμωση του καθεστώτος που δολοφονεί τους πολίτες του».

«Η αντίδραση των διεθνών οργανισμών οφείλει να είναι συντονισμένη, θεσμική και αποφασιστική, για την ενίσχυση των ελεύθερων πολιτών και την εμβάθυνση της δημοκρατίας στο Ιράν», σημειώνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

 

Η δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη για το Ιράν

«Στεκόμαστε ανεπιφύλακτα στο πλευρό των Ιρανών πολιτών, που διαμαρτύρονται και επαναστατούν κατά του ανελεύθερου καθεστώτος της Τεχεράνης. Ενώνουμε τη φωνή μας με το αίτημά τους για ελευθερία, αξιοπρέπεια, δημοκρατία. Καταδικάζουμε απερίφραστα τη σκληρή καταστολή, τις δολοφονίες, τις συνοπτικές εκτελέσεις, τη λογοκρισία, τις μαζικές παραβιάσεις ανθρωπίνων ελευθεριών από ένα καθεστώς που έχει καταδικάσει τον λαό του Ιράν σε στερήσεις, φτώχεια και καταπίεση.

Απέναντι στην κλιμάκωση της βίαιης καταστολής, η διεθνής κοινότητα δεν μπορεί να μένει άλλο σιωπηλή, αλλά να αναλάβει στέρεες διπλωματικές πρωτοβουλίες προς ένα δημοκρατικό και ελεύθερο Ιράν. Η χώρα μας είναι Μη Μόνιμο Μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και οφείλει να ζητήσει την έκτακτη συνεδρίαση του οργάνου. Η ΕΕ οφείλει να προχωρήσει σε ακόμη πιο δραστικά και αποτελεσματικά μέτρα και κυρώσεις για την αποδυνάμωση του καθεστώτος που δολοφονεί τους πολίτες του.

Η αντίδραση των διεθνών οργανισμών οφείλει να είναι συντονισμένη, θεσμική και αποφασιστική. Για την ενίσχυση των ελεύθερων πολιτών και την πραγματική εμβάθυνση της δημοκρατίας και των ανθρώπινων ελευθεριών στο Ιράν.»

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
231
162
115
112
92
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Τσιάρας μετά τη συνάντηση με τους αγρότες: «Η κοινωνία δεν μπορεί να συνεχίσει να ταλαιπωρείται»
Όπως ανακοίνωσε o Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δεν θα απαιτείται πλέον ΑΤΑΚ για αγροτεμάχια κάτω των 20 στρεμμάτων, με τις επιδοτήσεις σε αυτές τις περιπτώσεις να χορηγούνται με υπεύθυνη δήλωση
Τρακτέρ
Επίσκεψη Μητσοτάκη σε δικηγορικό γραφείο για την παρουσίαση του νέου ψηφιακού δικαστικού φακέλου
Από την 1η Απριλίου το νέο σύστημα θα εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε όλες τις υποθέσεις τακτικής διαδικασίας της πολιτικής δικαιοσύνης, που αντιστοιχούν περίπου στο 60% των υποθέσεων. Στόχος είναι η πλήρης κάλυψη όλων των δικών έως το 2027
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
Newsit logo
Newsit logo