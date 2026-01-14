Νίκος Ανδρουλάκης για Ιράν: Στεκόμαστε ανεπιφύλακτα στο πλευρό των πολιτών

Στο πλευρό των πολιτών του Ιράν που αγωνίζονται για ελευθερία και δημοκρατία τάσσεται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, καταδικάζοντας απερίφραστα τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων από το καθεστώς της Τεχεράνης.

«Στεκόμαστε ανεπιφύλακτα στο πλευρό των Ιρανών πολιτών, που διαμαρτύρονται και επαναστατούν κατά του ανελεύθερου καθεστώτος της Τεχεράνης», αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε δήλωσή του, τονίζοντας πως «ενώνουμε τη φωνή μας με το αίτημά τους για ελευθερία, αξιοπρέπεια, δημοκρατία».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κάνει λόγο για «δολοφονίες, συνοπτικές εκτελέσεις, λογοκρισία και μαζικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων» από ένα καθεστώς που, όπως είπε, «έχει καταδικάσει τον λαό του Ιράν σε στερήσεις, φτώχεια και καταπίεση».

Ζήτησε, μάλιστα, την ανάληψη συντονισμένων διεθνών πρωτοβουλιών, με αιχμή την Ελλάδα, ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, για την έκτακτη σύγκληση του οργάνου. Παράλληλα, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει σε «πιο δραστικά και αποτελεσματικά μέτρα και κυρώσεις για την αποδυνάμωση του καθεστώτος που δολοφονεί τους πολίτες του».

«Η αντίδραση των διεθνών οργανισμών οφείλει να είναι συντονισμένη, θεσμική και αποφασιστική, για την ενίσχυση των ελεύθερων πολιτών και την εμβάθυνση της δημοκρατίας στο Ιράν», σημειώνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Η δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη για το Ιράν

