Νίκος Ανδρουλάκης για ΟΠΕΚΑ: «Ποια η ευθύνη Μητσοτάκη και κυβέρνησης όταν στα μισά υπουργεία υπάρχουν δικογραφίες;»

Η υπόθεση του ΟΠΕΚΑ και τα «μαϊμού επιδόματα» βρέθηκαν στο στόχαστρο του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος επέλεξε να σηκώσει τους τόνους και να απορρίψει κάθε προσπάθεια συμψηφισμού με τη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι «δεν είμαστε όλοι το ίδιο». Μιλώντας το πρωί της Τετάρτης (19.02.2026) στον Realfm 97,8, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε πως τυχόν παρατυπίες σε υπηρεσίες του Οργανισμού δεν συνιστούν πολιτική ευθύνη του κόμματός του, ενώ αντιπαρέβαλε «τεράστια» ευθύνη της κυβέρνησης, λέγοντας ότι «στα μισά του υπουργεία υπάρχουν δικογραφίες με σκάνδαλα».

Αφορμή στάθηκε η επισήμανση του Νίκου Χατζηνικολάου ότι το τελευταίο διάστημα έρχονται στο φως υποθέσεις που αφορούν πρόσωπα και από τον χώρο της αντιπολίτευσης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε ότι είναι «εδώ να απαντήσει σε όλα», αλλά επέμεινε πως δεν μπορεί να χρεωθεί στο ΠΑΣΟΚ η λειτουργία μιας δημόσιας υπηρεσίας: «Ποια είναι η πολιτική ευθύνη του ΠΑΣΟΚ, αν σε μια υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ υπάρχουν κάποιες παρατυπίες; Υπάρχει πολιτική ευθύνη του ΠΑΣΟΚ; Όχι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο σχόλιο ότι η διαφθορά τείνει να μετατραπεί σε «εθνικό σπορ», ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι καλλιεργείται συστηματικά η εντύπωση πως «όλοι είναι ίδιοι», απορρίπτοντας την εξίσωση κομμάτων και προσώπων. «Δεν είμαστε όλοι το ίδιο», τόνισε, θέτοντας ως διαχωριστική γραμμή –όπως είπε– την κουλτούρα αντιμετώπισης της διαφθοράς.

Σε αυτό το πλαίσιο περιέγραψε την εσωκομματική «γραμμή» που ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ όταν υπάρχουν ευρήματα σε βάρος στελεχών: ακόμη και πριν από οποιαδήποτε δικογραφία, «με το τεκμήριο της αθωότητας», το κόμμα προχωρά σε αναστολή κομματικής ιδιότητας, ώστε «η Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της». Αν δεν υπάρξει «σκιά», το πρόσωπο επανέρχεται, ενώ αν υπάρξουν επιβαρυντικά στοιχεία, προβλέπεται «μόνιμη διαγραφή». «Είναι οριζόντιο αυτό; Είναι», σημείωσε, επιχειρώντας να δείξει ότι η στάση δεν είναι επιλεκτική.

Ερωτηθείς αν αυτή η αυστηρότητα ήταν τέτοια ώστε να δεχθεί κριτική ότι «δεν καλύφθηκε επαρκώς» –με αναφορές και στην υπόθεση Παναγόπουλου– ο κ. Ανδρουλάκης υποβάθμισε τη συζήτηση, κάνοντας λόγο για «παιχνίδια προπαγάνδας» από «συγκεκριμένα πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας». Επανέφερε, ωστόσο, το θέμα στην «ηθική και αξιακή» διάσταση: «Είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πρέπει να δείχνω ένα καλό παράδειγμα», είπε.

Στο ίδιο σημείο αντέστρεψε τα πυρά προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση δείχνει ανοχή όταν υπάρχουν –κατά τον ίδιο– «τεκμηριωμένες δικογραφίες» από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για στενούς συνεργάτες του πρωθυπουργού. Επικαλέστηκε το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, καταγγέλλοντας ότι η κυβερνητική πλειοψηφία «απαγορεύει στην ελληνική Δικαιοσύνη να ελέγξει» πρόσωπα του στενού πρωθυπουργικού περιβάλλοντος και υπουργούς. «Άρα, τι σχέση έχει η δική μου ηθική στάση σε σχέση με του κ. Μητσοτάκη;», ανέφερε, για να καταλήξει: «ζητάω συγγνώμη, αλλά δεν είμαστε όλοι το ίδιο».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε επίσης ότι η δική του στάση δεν προεξοφλεί ενοχές –«χωρίς δικογραφίες, απλά με ένα πόρισμα Αρχής»– αλλά, όπως είπε, στοχεύει να μη μένει «καμία σκιά» πάνω από το κόμμα. «Κάποιοι είναι διεφθαρμένοι και κάποιοι άλλοι καλύπτουν τη διαφθορά», είπε, διαχωρίζοντας τη θέση του από τις κυβερνητικές επιλογές και αφήνοντας σαφές ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΑ θα παραμείνει στο επίκεντρο της πολιτικής του ατζέντας ως πεδίο σύγκρουσης για τη λογοδοσία και τους θεσμούς.