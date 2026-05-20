ΥΠΕΞ για Global Sumud Flotilla: Στην Ασντόντ οι Ελληνες που συμμετείχαν στον στολίσκο – «Τάχιστα οι διαδικασίες επαναπατρισμού»

Το υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση για τους Ελληνες πολίτες που συμμετείχαν στον στολίσκο Global Sumud Flotilla με προορισμό τη Γάζα, καθώς, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του ΥΠΕΞ, Λάνα Ζωχιού, αναμένεται να αφιχθούν σταδιακά τις επόμενες ώρες στο λιμάνι της Ασντόντ.

Κατά την τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών, η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από την αποστολή του Global Sumud Flotilla προς τη Γάζα, επισημαίνοντας ότι, μετά την άφιξη των Ελλήνων πολιτών στην Ασντόντ, θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης και καταγραφής.

Η Λάνα Ζωχιού τόνισε ότι η πρέσβης της Ελλάδας θα μεταβεί αύριο το πρωί στον χώρο όπου θα βρίσκονται οι Ελληνες πολίτες, προκειμένου να τους παρασχεθεί κάθε απαραίτητη προξενική συνδρομή. «Το υπουργείο Εξωτερικών θα φροντίσει ώστε να παρασχεθεί κάθε προξενική συνδρομή και θα μεριμνήσει ώστε να γίνουν τάχιστα οι διαδικασίες επαναπατρισμού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ έκανε γνωστό ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί διαβήματα προς την ισραηλινή πλευρά, με στόχο να διασφαλιστεί η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών. Η Αθήνα, όπως είπε, ζητεί την πλήρη προστασία τους και την τήρηση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών.

«Παραμένουμε σε ανοικτή γραμμή με τους οικείους και τους συγγενείς των Ελλήνων πολιτών», σημείωσε η Λάνα Ζωχιού, δίνοντας έμφαση στη συνεχή ενημέρωση των οικογενειών τους. «Απαιτούμε την απόλυτη τήρηση των αρχών του διεθνούς δικαίου, τον σεβασμό της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών», πρόσθεσε.