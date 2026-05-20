Μητσοτάκης σε Τασούλα: Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά, προσηλωμένοι στο κυβερνητικό πρόγραμμα

Στο Προεδρικό Μέγαρο για την καθιερωμένη ενημέρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, μετέβη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, το πρωί της Τετάρτης (20.5.26).

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με τον Κωνσταντίνο Τασούλα για την εξωτερική πολιτική, τις επικείμενες αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό με τη δημιουργία νέων κομμάτων και την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη.

«Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση. Έχουμε ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας», τόνισε ο πρωθυπουργός, μιλώντας για την εξωτερική πολιτική.

«Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά – η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημαίνοντας πως «κάθε μήνας μετράει. Απομένει ένας χρόνος για την συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας».

«Μέχρι τέλη Αυγούστου θα ολοκληρωθούν όλες οι εκκρεμότητες του Ταμείου Ανάκαμψης. Παραμένουμε προσηλωμένοι στο πρόβλημα του κόστους ζωής», υπογράμμισε ενώ σημείωσε πως από τον Ιούνιο θα δοθεί έκτακτο βοήθημα 150 ευρώ ανά τέκνο στις οικογένειες.