Πολιτική

Μητσοτάκης σε Τασούλα: Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά, προσηλωμένοι στο κυβερνητικό πρόγραμμα

«Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση» τόνισε ο πρωθυπουργός στη συνομιλία του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Κωνσταντίνο Τασούλα
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας υποδέχεται τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Στο Προεδρικό Μέγαρο για την καθιερωμένη ενημέρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, μετέβη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, το πρωί της Τετάρτης (20.5.26).

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με τον Κωνσταντίνο Τασούλα για την εξωτερική πολιτική, τις επικείμενες αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό με τη δημιουργία νέων κομμάτων και την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη.

«Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση. Έχουμε ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας», τόνισε ο πρωθυπουργός, μιλώντας για την εξωτερική πολιτική.

 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Κωνσταντίνο Τασούλα
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Κωνσταντίνο Τασούλα / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

 «Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά – η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημαίνοντας πως «κάθε μήνας μετράει. Απομένει ένας χρόνος για την συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας».

«Μέχρι τέλη Αυγούστου θα ολοκληρωθούν όλες οι εκκρεμότητες του Ταμείου Ανάκαμψης. Παραμένουμε προσηλωμένοι στο πρόβλημα του κόστους ζωής», υπογράμμισε ενώ σημείωσε πως από τον Ιούνιο θα δοθεί έκτακτο βοήθημα 150 ευρώ ανά τέκνο στις οικογένειες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
216
133
131
113
102
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Ανδρουλάκης σε Δεμίρη: Έχετε δει τους λόγους της παρακολούθησης μου; Όχι – Ο διάλογος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ με τον διοικητή της ΕΥΠ
«Ο κ. Δεμίρης μας λέει ότι ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν είχε το «ενδιαφέρον» να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα»
Θεμιστοκλής Δεμίρης
ΥΠΕΞ για Global Sumud Flotilla: Στην Ασντόντ οι Ελληνες που συμμετείχαν στον στολίσκο – «Τάχιστα οι διαδικασίες επαναπατρισμού»
Η Αθήνα ζητεί από το Ισραήλ την πλήρη τήρηση του διεθνούς δικαίου και τη διασφάλιση της ασφάλειας των Ελλήνων που συμμετείχαν στην αποστολή προς τη Γάζα
Σκάφος του στολίσκου Global Sumud 5
Κόμμα Καρυστιανού: Δεν κάνουμε face control ούτε μπορούμε να ελέγξουμε όσους μας πλησιάζουν – Ραντεβού στο «Ολύμπιον» της Θεσσαλονίκης
Το Κίνημα των Πολιτών συγκροτείται για πρώτη φορά από τους ίδιους τους πολίτες - Οι στόχοι του θα ανακοινωθούν στην πρώτη επίσημη συγκέντρωσή του στις 21 Μαΐου στο "Ολύμπιον" της Θεσσαλονίκης στις 18:30
Κόμμα Καρυστιανού: Δεν κάνουμε face control ούτε μπορούμε να ελέγξουμε όσους μας πλησιάζουν – Ραντεβού στο «Ολύμπιον» της Θεσσαλονίκης 61
Newsit logo
Newsit logo