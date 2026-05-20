Αλέξης Τσίπρας: Το όνομα που προτείνουν νέοι για το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού

Τις δικές τους προτάσεις για το όνομα που πρέπει να έχει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα κατέθεσαν νέοι που συμμετείχαν στην εκδήλωση Unmute Now την περασμένη Δευτέρα όπου ο πρώην πρωθυπουργός ανακοίνωσε και επίσημα πως ο νέος πολιτικός φορέας θα «γεννηθεί» στις 26 Μαΐου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε και επίσημα πως το νέο κόμμα θα ιδρυθεί την επόμενη Τρίτη (26.5.26) με μια μεγάλη πολιτική εκδήλωση στην Πλατεία Θησείου στις 20:00 το βράδυ.

Σε βίντεο που ανέβηκε το πρωί της Τετάρτης στη σελίδα του Αλέξη Τσίπρα στο Facebook, νεολαίοι που συμμετείχαν στην εκδήλωση Unmute Now, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι σε όλα τα επίπεδα στην Ελλάδα, προτείνουν στον πρώην πρωθυπουργό ονόματα για τον νέο πολιτικό φορέα.

Όπως φαίνεται, η «Πυξίδα» είναι το δημοφιλέστερο όνομα για το νέο κόμμα ενώ υπάρχουν και άλλες προτάσεις, με συνηθισμένα για πολιτικό φορέα της Κεντροαριστεράς ονόματα αλλά και κάποιες πιο ρηξικέλευθες και πρωτότυπες.