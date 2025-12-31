Πολιτική

Νίκος Ανδρουλάκης: «Για τη χώρα μας, το 2026, είναι η χρονιά που τελειώνουν οι αυταπάτες»

«Ο ελληνικός λαός έχει ανάγκη ένα ριζικά διαφορετικό υπόδειγμα διακυβέρνησης, που στηρίζεται στο ήθος, την αξιοκρατία και τον έμπρακτο σεβασμό, για να ξαναχτίσουμε γέφυρες εμπιστοσύνης» λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης
Νίκος Ανδρουλάκης

Το ετήσιο μήνυμά του για το 2026, έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, λίγες ώρες πριν αποχαιρετήσουμε το 2025 και υποδεχτούμε τη νέα χρονιά.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αφού άκουσε τα Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα στα κεντρικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ στον Πειραιά, έστειλε το Πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του, ευχόμενος για μια καλή χρονιά που «να φέρει υγεία, αγάπη και ευημερία σε κάθε οικογένεια και στον απανταχού Ελληνισμό».

Ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έκανε λόγο για τις μεγάλες ανισότητες που «χαράσσουν νέα ορατά σύνορα μέσα στις κοινωνίες, σπρώχνοντας ολοένα και περισσότερους ανθρώπους στο περιθώριο, αλλά και τις πολεμικές συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο που αποτελούν ωμή υπενθύμιση ότι το διεθνές δίκαιο υποχωρεί απέναντι στην επιβολή της ισχύος».

Τόνισε δε, ότι «ο ελληνικός λαός έχει ανάγκη ένα ριζικά διαφορετικό υπόδειγμα διακυβέρνησης. Ένα υπόδειγμα που στηρίζεται στο ήθος, την αξιοκρατία και τον έμπρακτο σεβασμό στον πολίτη. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος από το να ξαναχτίσουμε γέφυρες εμπιστοσύνης με κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα».

Για το 2026, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε κλείνοντας το μήνυμά του ότι νέα χρονιά μπορεί να «αποτελέσει εφαλτήριο για μια πιο προοδευτική Ελλάδα αντάξια των προσδοκιών του ελληνικού λαού• μια Ελλάδα με προοπτική, αλληλεγγύη και ελπίδα. Μια Ελλάδα για όλους».

Το μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη

Τα τελευταία χρόνια, η ανθρωπότητα βιώνει ριζικές ανατροπές που καταρρίπτουν τις βεβαιότητες του μεταπολεμικού κόσμου. Οι μεγάλες ανισότητες χαράσσουν νέα ορατά σύνορα μέσα στις κοινωνίες, σπρώχνοντας ολοένα και περισσότερους ανθρώπους στο περιθώριο. Οι πολεμικές συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο αποτελούν ωμή υπενθύμιση ότι το διεθνές δίκαιο υποχωρεί απέναντι στην επιβολή της ισχύος.

Παράλληλα, τα οφέλη της τεχνολογικής προόδου και της πράσινης μετάβασης δεν έχουν φτάσει ακόμη στους εργαζόμενους. Και οι νεότερες γενιές αισθάνονται αποκλεισμένες από τη λήψη των αποφάσεων, αμφισβητώντας τη δυνατότητα ενός καλύτερου αύριο.

Στο περιβάλλον αυτό, το 2026 αναδεικνύεται σε καθοριστικό έτος. Η διεθνής κοινότητα και η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλουν να αγωνιστούν για ειρήνη και σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, κοινωνική δικαιοσύνη και σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Για τη χώρα μας, το 2026, είναι η χρονιά που τελειώνουν οι αυταπάτες.

Το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται και η Ελλάδα καλείται να χαράξει ένα νέο αναπτυξιακό μονοπάτι: με παραγωγική ανασυγκρότηση, κοινωνική συνοχή και δίκαιη διανομή του παραγόμενου πλούτου.

Την ίδια στιγμή, το κοινωνικό αίτημα για δικαιοσύνη, διαφάνεια και αξιοκρατία αντηχεί όλο και πιο δυνατά. Δεν χωρούν άλλες προκλητικές αναβολές.

Η αλήθεια οφείλει να έρθει στο φως. Απέναντι σε κάθε προσπάθεια συγκάλυψης και ατιμωρησίας. Σε μια σειρά γεγονότων που τραυματίζουν την αξιοπιστία της πολιτικής και την ποιότητα της δημοκρατίας μας.

Ο ελληνικός λαός έχει ανάγκη ένα ριζικά διαφορετικό υπόδειγμα διακυβέρνησης. Ένα υπόδειγμα που στηρίζεται στο ήθος, την αξιοκρατία και τον έμπρακτο σεβασμό στον πολίτη.

Δεν υπάρχει άλλος δρόμος από το να ξαναχτίσουμε γέφυρες εμπιστοσύνης με κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα.

Φίλες και φίλοι,

Σε μια εποχή αβεβαιότητας, ο μόνος τρόπος να προβλέψουμε το μέλλον είναι να το δημιουργήσουμε με αγώνες και εθνική συλλογική προσπάθεια.

Η απάντηση στις σύνθετες προκλήσεις του σήμερα, δεν μπορεί να είναι Μεσσίες ή αυτόκλητοι σωτήρες.

Απάντηση είναι η περισσότερη συμμετοχή, η ενότητα και το επεξεργασμένο σχέδιο. Μπορούμε όλοι μαζί να πετύχουμε τη μεγάλη πολιτική και κοινωνική αλλαγή, που έχει ανάγκη ο τόπος για να πάει μπροστά.

Το 2026 ας αποτελέσει εφαλτήριο για μια πιο προοδευτική Ελλάδα αντάξια των προσδοκιών του ελληνικού λαού• μια Ελλάδα με προοπτική, αλληλεγγύη και ελπίδα. Μια Ελλάδα για όλους.

Από καρδιάς, εύχομαι το νέο έτος να φέρει υγεία, αγάπη και ευημερία σε κάθε οικογένεια και στον απανταχού Ελληνισμό».

