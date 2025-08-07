Νίκος Ανδρουλάκης για τον θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά: «Κουράγιο και δύναμη»

Ο ένας μετά τον άλλο οι πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων της χώρας εκφράζουν τα συλλυπητήρια τους στον πρώην πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά, για τον θάνατο της κόρης του Λένας.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, έσπευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο X και έκανε μία ανάρτηση σχετικά με τον ξαφνικό θάνατο της Λένας Σαμαρά, κόρη του Αντώνη Σαμαρά, που πέθανε σήμερα (07.08.2025) σε ηλικία 34 ετών.

«Η ξαφνική απώλεια της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά μας συγκλόνισε.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Κουράγιο και δύναμη. Η σκέψη μου είναι μαζί τους», έγραψε ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ.

Τα θερμά συλλυπητήριά τους για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά εξέφρασαν επίσης και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.