Πολιτική

Νίκος Ανδρουλάκης για τον θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά: «Κουράγιο και δύναμη»

Τα θερμά συλλυπητήριά τους για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά εξέφρασαν επίσης και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος
Ο Αντώνης Σαμαράς
Ο Αντώνης Σαμαράς / (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)

Ο ένας μετά τον άλλο οι πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων της χώρας εκφράζουν τα συλλυπητήρια τους στον πρώην πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά, για τον θάνατο της κόρης του Λένας.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, έσπευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο X και έκανε μία ανάρτηση σχετικά με τον ξαφνικό θάνατο της Λένας Σαμαρά, κόρη του Αντώνη Σαμαρά, που πέθανε σήμερα (07.08.2025) σε ηλικία 34 ετών.

«Η ξαφνική απώλεια της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά μας συγκλόνισε.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Κουράγιο και δύναμη. Η σκέψη μου είναι μαζί τους», έγραψε ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ.

Τα θερμά συλλυπητήριά τους για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά εξέφρασαν επίσης και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Απάντηση Σεμερτζίδου για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Είναι σε όλα νόμιμες, οι αρχές ξέρουν ποιοι ελέγχονται»
Η Καλλιόπη Σεμερτζίδου τόνισε ότι όλες οι επιδοτήσεις είναι νόμιμες, την ώρα που τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπολύουν νέα πυρά κατά της κυβέρνησης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Η Καλλιόπη Σεμερτζίδου
15
Θάνος Πλεύρης: «Αντιμέτωποι με ποινή φυλάκισης έως 5 χρόνια όσοι μπαίνουν παράνομα στη χώρα»
Ο υπουργός τόνισε πως μετά την αναστολή ασύλου που αποφασίστηκε μειώθηκαν οι μεταναστευτικές ροές - Αποκάλυψε πως οι μετανάστες ενημερώνονταν με SMS για το «ασφαλές κανάλι της Κρήτης»
Θάνος Πλεύρης 1
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει 420 παρεμβάσεις για την ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας – Όλα όσα περιλαμβάνει το Σχέδιο
Στόχος του πρωθυπουργού οι στοχευμένες δημόσιες επενδύσεις σε υποδομές, τουρισμό, ενέργεια και παραγωγή σε Αχαΐα, Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία
Κυριάκος Μητσοτάκης 1
Newsit logo
Newsit logo