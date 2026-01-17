Νίκος Ανδρουλάκης: «Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν λύνει προβλήματα αλλά σωρεύει αποτυχίες και αδιέξοδα»

«Πυρά» κατά της Νέας Δημοκρατίας έριξε για ακόμη μία φορά ο Νίκος Ανδρουλάκης επισημαίνοντας ότι «η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, στον έβδομο χρόνο της θητείας της, δεν λύνει προβλήματα αλλά σωρεύει αποτυχίες και αδιέξοδα» όπως είπε σε συνέντευξή του στην «Εφημερίδα των Συντακτών» και τονίζει πώς παράλληλα διαμορφώνεται αντίρροπη δυναμική υπέρ του ΠΑΣΟΚ, γιατί «εμείς δεν περιοριζόμαστε στην καταγγελία αλλά καταθέτουμε συγκεκριμένο και προοδευτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης.

«Αυτό το διπλό ρεύμα -η συσσώρευση αδιεξόδων της Νέας Δημοκρατίας από τη μία και η ανάδειξη του ΠΑΣΟΚ ως αξιόπιστης, προγραμματικής εναλλακτικής διακυβέρνησης από την άλλη- είναι που μας επιτρέπει να δηλώνουμε αποφασισμένοι να διεκδικήσουμε την πρωτιά. Όχι ως επικοινωνιακή φιλοδοξία, αλλά ως πολιτικό στόχο ώστε να προσφέρουμε ελπίδα στην κοινωνία», προσθέτει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναφορικά με τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων ο κ. Ανδρουλάκης σημειώνει ότι δεν προδικάζουν το τελικό αποτέλεσμα των εκλογών. «Το ΠΑΣΟΚ δεν κυνηγά θαύματα ούτε επενδύει σε Μεσσίες. Στηρίζεται στο σχέδιο, στη συλλογική προσπάθεια, στους κοινωνικούς αγώνες και στη συμμετοχή των πολιτών.

Παράλληλα, είμαστε ο εγγυητής της προοδευτικής κατεύθυνσης της χώρας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία: Η Δημοκρατική Παράταξη -διαχρονικά- είναι ο αντίπαλος της Συντήρησης», υπογραμμίζει και συμπληρώνει πώς «οι στόχοι μας είναι ξεκάθαροι και δεν επηρεάζονται από στιγμιαία δημοσκοπικά ποσοστά». Σε ό,τι αφορά στην επιδιωκόμενη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης διαμηνύει πως ενόψει του Συνεδρίου « ο αμφίπλευρος διάλογος θα ενταθεί και να είστε σίγουροι, ότι θα καταφέρουμε να δημιουργήσουμε ένα σημαντικό πολιτικό γεγονός που θα εγγυηθεί τη δυναμική της Παράταξής μας».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης απορρίπτει το ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας με τη ΝΔ ασκώντας αιχμηρή κριτική στη κυβέρνηση Μητσοτάκη «….έχει οδηγήσει τη χώρα σε βαθιά πολιτική και ηθική παρακμή. Διεύρυνε τις κοινωνικές ανισότητες, υπονόμευσε τη λειτουργία των θεσμών και μετέτρεψε το Ταμείο Ανάκαμψης από μια μεγάλη εθνική ευκαιρία σε χαμένη υπόθεση για τη συντριπτική πλειονότητα της κοινωνίας. Απέναντι σε αυτήν την πραγματικότητα, το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη εναλλακτική πρόταση πολιτικής αλλαγής, με κοινωνική δικαιοσύνη και θεσμική αξιοπιστία. Ιδεολογικά και αξιακά δεν έχουμε τίποτα κοινό, που θα μας ωθούσε να συγκυβερνήσουμε με αυτούς που οδήγησαν τη χώρα σε μεγάλα αδιέξοδα», τονίζει .

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Στόχος μου είναι η πολιτική αλλαγή. Και πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει, μετά τις αποτυχημένες επιλογές και τα πεπραγμένα της την τελευταία επταετία, που έχουν αφήσει βαθύ αποτύπωμα στη λειτουργία των θεσμών, στην κοινωνική συνοχή και στην καθημερινότητα των πολιτών. Γι’ αυτό και η πολιτική αλλαγή που προτείνουμε, προϋποθέτει μια διαφορετική κατεύθυνση, με άλλο αξιακό και πολιτικό πρόσημο», δηλώνει κατηγορηματικά ο κ. Ανδρουλάκης.

Πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα καθώς υποστηρίζει ότι «υπάρχουν άλλωστε πρόθυμοι στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, που έχουν δώσει αρκετές φορές τα διαπιστευτήρια τους στον κ. Μητσοτάκη ξελασπώνοντάς τον στα δύσκολα. Όπως ο Κυριάκος Βελόπουλος, με τον οποίο η Νέα Δημοκρατία συνεργάστηκε για να αλλοιωθεί η σύνθεση της ΑΔΑΕ, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η έρευνα για τις υποκλοπές».

Παράλληλα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής εξαπολύει βολές κατά του Αλέξη Τσίπρα επισημαίνοντας ότι κριθεί πολιτικά με το πραγματικό ερώτημα να είναι ποιος υπηρετεί ουσιαστικά τον στόχο της πολιτικής αλλαγής προς όφελος της κοινωνίας.

«Ποια πολιτική δύναμη μπορεί να αποσπάσει εκλογικές δυνάμεις από τη Νέα Δημοκρατία, ώστε να ηττηθεί. Αυτόν τον στόχο μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να τον πετύχει, διότι είναι η μόνη πολιτική δύναμη που συνδυάζει γνώση, εμπειρία, κοινωνικές ρίζες, πολιτικό προσωπικό και ένα σαφές, προοδευτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης με θεσμική αξιοπιστία. Γι’ αυτό και το ΠΑΣΟΚ είναι ο πραγματικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας»,λέει συγκεκριμένα .

Για το υπό ίδρυση κόμμα υπό την κα Καρυστιανού , ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρει πώς είναι σεβαστός ο ειλικρινής αγώνας για να αποδοθεί δικαιοσύνη στην τραγωδία των Τεμπών, πόσο μάλλον τους γονείς των θυμάτων, και τονίζει πώς η κάθαρση και η δικαιοσύνη σε μια ώριμη Δημοκρατία μπορούν να έρθουν μόνο μέσα από ένα επεξεργασμένο πολιτικό σχέδιο που θα απαντά συνολικά στις προκλήσεις της χώρας.

«Δικαιοσύνη και αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς μπορεί να έρθει μόνο με συγκροτημένη δέσμη θεσμικών παρεμβάσεων. Ποιες είναι αυτές: Πρώτον, αλλάζουμε το άρθρο 86 του Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών, ώστε να μπει τέλος στο καθεστώς ασυλίας και ατιμωρησίας πολιτικών προσώπων.

Δεύτερον, αλλάζουμε τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, ώστε να πάψει να αποτελεί απόφαση της εκάστοτε κυβέρνησης.

Και τρίτον, θεσμοθετούμε απαγόρευση ανάληψης δημόσιων αξιωμάτων για τέσσερα χρόνια μετά την αφυπηρέτηση των δικαστών, ώστε να προστατεύεται έμπρακτα η ανεξαρτησία τους», υπογραμμίζει.

Τέλος χαρακτήρισε απαράδεκτη τη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι «δεν είναι ώρα να συζητήσουμε τη νομιμότητα» της αμερικανικής επέμβασης στη Βενεζουέλα είναι επικίνδυνα επιπόλαιη ενώ επισημαίνει ότι η Ελλάδα απέναντι σε ένα σαρωτικό κύμα αναθεωρητισμού, οφείλει να δίνει συνεπή αγώνα υπέρ τoυ σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Σε ό,τι αφορά στην Τουρκία, «δεν πιστεύω ότι υπό τις παρούσες συνθήκες θα αποδεχθεί την προσφυγή στη Χάγη για το ένα και μοναδικό ζήτημα της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας. Υπό αυτό το πρίσμα θεωρώ ότι ο διάλογος με την Τουρκία, αν και πρέπει να παραμένει ενεργός, δεν πρέπει να διεξάγεται με αυταπάτες. Γι’ αυτό και δεν πρέπει να συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας», λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης .