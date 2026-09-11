Πολιτική

Τι γυρεύει ένας τεράστιος αρκούδος στο Υπουργείο; – Το ξεχωριστό δώρο στη Δόμνα Μιχαηλίδου

Η επίσκεψη της υπουργού σε τρία σχολεία του Πειραιά έκρυβε μια έκπληξη που έφτασε μέχρι το Υπουργείο
Δόμνα Μιχαηλίδου
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Τρία σχολεία του Πειραιά επισκέφθηκε η Δόμνα Μιχαηλίδου με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, συνομιλώντας με μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Η ημέρα, όμως, έκρυβε και μια μικρή έκπληξη για την υπουργό.

Από τα σχολεία που επισκέφθηκε, η Δόμνα Μιχαηλίδου δεν έφυγε μόνο με ευχές και χαμόγελα, αλλά και με ένα δώρο που δύσκολα περνά απαρατήρητο, έναν τεράστιο λούτρινο αρκούδο που της χάρισαν τα παιδιά.

Κάπως έτσι, μετά τις επισκέψεις και τις συζητήσεις για τη νέα σχολική χρονιά, ο μεγάλος αρκούδος πήρε τον δρόμο για το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κερδίζοντας με το… μέγεθός του μια ξεχωριστή θέση ανάμεσα στα αναμνηστικά της ημέρας.

Ανάμεσα στις ευχές, τις αγκαλιές και τις συζητήσεις με παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας έφυγε με ένα μάλλον… ογκώδες αναμνηστικό: έναν τεράστιο αρκούδο που της χάρισαν τα παιδιά.

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