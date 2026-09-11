Πολιτική

Κώστας Αρβανίτης: Η κυβέρνηση τιμωρεί την ανεργία υπέρ της εργοδοσίας – Το νέο κοινωνικό «τσεκούρι» Μητσοτάκη

«Απέναντι στην πολιτική της φτωχοποίησης και του εκβιασμού, διεκδικούμε ισχυρή προστασία των ανέργων, αξιοπρεπείς μισθούς, συλλογικές συμβάσεις και σταθερή εργασία με δικαιώματα» απαντά ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
Κώστας Αρβανίτης
Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος της ομάδας της Αριστεράς στην Ευρωβουλή, Κώστας Αρβανίτης / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιάννης Παναγόπουλος
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Την πρόταση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη για την αλλαγή στο επίδομα ανεργίας «καυτηριάζει» ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης, τονίζοντας ότι «το σχέδιο της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρο: Λιγότερα για τους ανέργους, περισσότερα για την εργοδοσία».

«Η κοινωνία, όμως, δεν είναι αναλώσιμη», τονίζει ο Κώστας Αρβανίτης, απαντώντας στον Παύλο Μαρινάκη, και προσθέτει πως «απέναντι στην πολιτική της φτωχοποίησης και του εκβιασμού, διεκδικούμε ισχυρή προστασία των ανέργων, αξιοπρεπείς μισθούς, συλλογικές συμβάσεις και σταθερή εργασία με δικαιώματα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αποκάλυψε το επόμενο κεφάλαιο της αντικοινωνικής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας με επίδομα ανεργίας μόλις για δύο μήνες και μεταφορά των χρημάτων που θα περικοπούν προς τις επιχειρήσεις.

Ο κ. Μαρινάκης το χαρακτήρισε «προσωπική θέση», δήλωσε όμως ότι θα τη διεκδικήσει προεκλογικά και μετά τις εκλογές. Πρόκειται για καθαρή πολιτική προαναγγελία και όχι για μια τυχαία σκέψη.

Ακόμη πιο προκλητικός είναι ο ισχυρισμός ότι όποιος θέλει δουλειά σήμερα τη βρίσκει, υποστηρίζοντας κυνικά πως… δουλειές υπάρχουν. Μόνο που με μία φράση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διαγράφει τους χαμηλούς μισθούς, την επισφάλεια, τα εξαντλητικά ωράρια και τις τεράστιες ανισότητες στην αγορά εργασίας. Μετατρέπει τον άνεργο από θύμα της κρίσης σε κατηγορούμενο και την κοινωνική προστασία από δικαίωμα σε ”κόστος”.

Η Κομισιόν στην πρόσφατη έκθεση της για την Ελλάδα επισημαίνει την χαμηλή ποιότητα των θέσεων εργασίας και τις κακές εργασιακές συνθήκες. Σε αυτές τις δουλειές σπρώχνουν τους πολίτες οι κύριοι Μαρινάκης και Μητσοτάκης;

Το επίδομα ανεργίας αποτελεί ασπίδα απέναντι στη φτώχεια. Ο περιορισμός του στους δύο μήνες ισοδυναμεί με κατεδάφισή του και λειτουργεί ως ωμός εκβιασμός που λέει αποδέξου οποιαδήποτε εργασία, με οποιονδήποτε μισθό και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, αλλιώς μένεις χωρίς εισόδημα.

Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει τώρα αν αποτελεί αυτή η πρόταση επίσημη θέση της Νέας Δημοκρατίας; Συμφωνεί ο πρωθυπουργός; Θα περιλαμβάνεται στο επόμενο εκλογικό της πρόγραμμα;

Το σχέδιό τους είναι ξεκάθαρο. Λιγότερα για τους ανέργους, περισσότερα για την εργοδοσία. Η κοινωνία, όμως, δεν είναι αναλώσιμη. Απέναντι στην πολιτική της φτωχοποίησης και του εκβιασμού, διεκδικούμε ισχυρή προστασία των ανέργων, αξιοπρεπείς μισθούς, συλλογικές συμβάσεις και σταθερή εργασία με δικαιώματα», καταλήγει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος της ομάδας της Αριστεράς («The Left») στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
241
130
123
121
111
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Δούρου από τη ΔΕΘ: Πρόγραμμα ανασύνταξης και κάλεσμα προοδευτικής σύγκλισης
Οικονομικές παρεμβάσεις έως 6 δισ. ευρώ, κατάργηση ιδιωτικών πανεπιστημίων, επαναφορά 13ου μισθού και σύνταξης, επίθεση στην κυβέρνηση και πρόταση για μητροπολιτική διοίκηση της Θεσσαλονίκης
Ρένα Δούρου
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Καστελόριζο: Οι σέλφις, τα χαμόγελα, τα «high five» και η έκπληξη στην παιδική χαρά
Ο Έλληνας πρωθυπουργός αναμένεται να στείλει μήνυμα πως κανένας δεν είναι μόνος του, ακόμη και αν βρίσκεται σε ένα πολύ απομακρυσμένο σημείο της χώρας, όπως το Καστελόριζο
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Καστελόριζο
7
Αλέξης Τσίπρας στην 90ή ΔΕΘ: Καινοτομία, παραγωγή και ευχές για επιστροφή του Απόλλωνα Καλαμαριάς στα «μεγάλα σαλόνια»
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ συνομίλησε με φοιτητές, νέους επιστήμονες και επιχειρηματίες
Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στην 90η ΔΕΘ
Ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε πρόγραμμα 5 δισ. από τη ΔΕΘ – Τι ανακοίνωσε ο Νίκος Παππάς για συντάξεις, μισθούς και φόρους
Ο γραμματέας της ΚΕ του κόμματος παρουσίασε τις βασικές οικονομικές προτάσεις της Κουμουνδούρου, υπερασπίστηκε την κυβερνητική περίοδο 2015-2019 και έστειλε μηνύματα προς τον Αλέξη Τσίπρα, τον Παύλο Πολάκη και τις δυνάμεις της προοδευτικής αντιπολίτευσης
Νίκος Παππάς, ΣΥΡΙΖΑ, ΔΕΘ
Newsit logo
Newsit logo