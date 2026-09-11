Κώστας Αρβανίτης: Η κυβέρνηση τιμωρεί την ανεργία υπέρ της εργοδοσίας – Το νέο κοινωνικό «τσεκούρι» Μητσοτάκη

Την πρόταση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη για την αλλαγή στο επίδομα ανεργίας «καυτηριάζει» ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης, τονίζοντας ότι «το σχέδιο της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρο: Λιγότερα για τους ανέργους, περισσότερα για την εργοδοσία».

«Η κοινωνία, όμως, δεν είναι αναλώσιμη», τονίζει ο Κώστας Αρβανίτης, απαντώντας στον Παύλο Μαρινάκη, και προσθέτει πως «απέναντι στην πολιτική της φτωχοποίησης και του εκβιασμού, διεκδικούμε ισχυρή προστασία των ανέργων, αξιοπρεπείς μισθούς, συλλογικές συμβάσεις και σταθερή εργασία με δικαιώματα.

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Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αποκάλυψε το επόμενο κεφάλαιο της αντικοινωνικής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας με επίδομα ανεργίας μόλις για δύο μήνες και μεταφορά των χρημάτων που θα περικοπούν προς τις επιχειρήσεις.

Ο κ. Μαρινάκης το χαρακτήρισε «προσωπική θέση», δήλωσε όμως ότι θα τη διεκδικήσει προεκλογικά και μετά τις εκλογές. Πρόκειται για καθαρή πολιτική προαναγγελία και όχι για μια τυχαία σκέψη.

Ακόμη πιο προκλητικός είναι ο ισχυρισμός ότι όποιος θέλει δουλειά σήμερα τη βρίσκει, υποστηρίζοντας κυνικά πως… δουλειές υπάρχουν. Μόνο που με μία φράση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διαγράφει τους χαμηλούς μισθούς, την επισφάλεια, τα εξαντλητικά ωράρια και τις τεράστιες ανισότητες στην αγορά εργασίας. Μετατρέπει τον άνεργο από θύμα της κρίσης σε κατηγορούμενο και την κοινωνική προστασία από δικαίωμα σε ”κόστος”.

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Η Κομισιόν στην πρόσφατη έκθεση της για την Ελλάδα επισημαίνει την χαμηλή ποιότητα των θέσεων εργασίας και τις κακές εργασιακές συνθήκες. Σε αυτές τις δουλειές σπρώχνουν τους πολίτες οι κύριοι Μαρινάκης και Μητσοτάκης;

Το επίδομα ανεργίας αποτελεί ασπίδα απέναντι στη φτώχεια. Ο περιορισμός του στους δύο μήνες ισοδυναμεί με κατεδάφισή του και λειτουργεί ως ωμός εκβιασμός που λέει αποδέξου οποιαδήποτε εργασία, με οποιονδήποτε μισθό και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, αλλιώς μένεις χωρίς εισόδημα.

Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει τώρα αν αποτελεί αυτή η πρόταση επίσημη θέση της Νέας Δημοκρατίας; Συμφωνεί ο πρωθυπουργός; Θα περιλαμβάνεται στο επόμενο εκλογικό της πρόγραμμα;

Το σχέδιό τους είναι ξεκάθαρο. Λιγότερα για τους ανέργους, περισσότερα για την εργοδοσία. Η κοινωνία, όμως, δεν είναι αναλώσιμη. Απέναντι στην πολιτική της φτωχοποίησης και του εκβιασμού, διεκδικούμε ισχυρή προστασία των ανέργων, αξιοπρεπείς μισθούς, συλλογικές συμβάσεις και σταθερή εργασία με δικαιώματα», καταλήγει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος της ομάδας της Αριστεράς («The Left») στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.