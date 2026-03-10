Νίκος Ανδρουλάκης: Στο θέατρο «Παλλάς» ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, παρακολούθησε την παράσταση για τον Αντώνη Καλογιάννη

Την παράσταση – αφιέρωμα στη μνήμη και το έργο του Αντώνη Καλογιάννη, που πραγματοποιήθηκε στο Θέατρο Παλλάς, παρακολούθησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κ. Ανδρουλάκης μοιράστηκε στη συνέχεια στιγμιότυπα από τη βραδιά στα social media, δημοσιεύοντας και φωτογραφίες με μέλη της οικογένειας του σπουδαίου ερμηνευτή.

Σε ανάρτησή του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για «ένα μοναδικό ταξίδι στη μνήμη και το έργο του Αντώνη Καλογιάννη», υπογραμμίζοντας τη διαδρομή του καλλιτέχνη από τα πολιτικά τραγούδια της περιόδου του εξωτερικού έως τις συναυλίες με τον Μίκη Θεοδωράκη και τη μελοποιημένη ποίηση σημαντικών Ελλήνων δημιουργών, όπως ο Σεφέρης, ο Σικελιανός, ο Ρίτσος, ο Αναγνωστάκης, ο Γκάτσος, ο Μάνος Ελευθερίου και ο Δημήτρης Χριστοδούλου.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στάθηκε ιδιαίτερα στη συμβολή του Αντώνη Καλογιάννη στο πολιτικό και ερωτικό τραγούδι, σημειώνοντας ότι με τη βαθιά και αισθαντική φωνή του εξέφρασε μια ολόκληρη εποχή και έδωσε φωνή στους αγώνες του ελληνικού λαού για ελευθερία και δημοκρατία. Όπως ανέφερε, το μουσικό του αποτύπωμα παραμένει ζωντανό, συνεχίζοντας να εμπνέει και να συνδέεται με ιδέες και οράματα.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνεχάρη τους συντελεστές της παράστασης για τη μουσική βραδιά που ήταν αφιερωμένη, όπως σημείωσε, στο έργο και τη μνήμη ενός «μοναδικού καλλιτέχνη».

Η ανάρτηση του Νίκου Ανδρουλάκη

«Ένα μοναδικό ταξίδι στη μνήμη και το έργο του Αντώνη Καλογιάννη είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε σήμερα στο Θέατρο Παλλάς.

Από τα πολιτικά τραγούδια στο εξωτερικό, στις συναυλίες με τον Μίκη Θεοδωράκη και στη μελοποιημένη ποίηση των Σεφέρη, Σικελιανού, Ρίτσου, Αναγνωστάκη, Γκάτσου, Μάνου Ελευθερίου και Δημήτρη Χριστοδούλου, άφησε ανεξίτηλο το ερμηνευτικό του στίγμα στο πολιτικό και ερωτικό τραγούδι.

Με τη βαθιά και αισθαντική χροιά του έδωσε φωνή στους αγώνες του λαού μας για ελευθερία και δημοκρατία και εξέφρασε μια ολόκληρη εποχή. Η μουσική του συνεχίζει να εμπνέει και να δίνει φωνή σε ιδέες και οράματα.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές για μια μοναδική μουσική βραδιά – αφιέρωμα στο μουσικό έργο και στη μνήμη του μοναδικού καλλιτέχνη».