Νίκος Δένδιας για 4η Belharra: Είμαι σίγουρος ότι η Βουλή θα στηρίξει την ισχυροποίηση του Πολεμικού Ναυτικού

«Είμαι βέβαιος ότι η εθνική αντιπροσωπεία θα στηρίζει την κυβέρνηση στην εθνική ανάγκη να ισχυροποιηθεί ακόμα περισσότερο το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό» δήλωσε ο υπουργός Εθνικός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στη Βουλή και στην Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων για την επεξεργασία του σχεδίου νόμου για την προμήθεια τέταρτης φρεγάτας Belharra Standard 2++αλλά και την αναβάθμιση των τριών προηγούμενων σε Standard 2++.

Ο Νίκος Δένδιας ανέφερε πως «θα εισηγηθώ σε λίγη ώρα σήμερα στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων την σύμβαση για την απόκτηση μιας φρεγάτας Belharra Standard 2++ και την μετατροπή των τριών προηγούμενων φρεάτων Belharra Standard 2 στο επίπεδο Standard 2++».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τολμώ να πω με απόλυτη γνώση ότι η φρεγάτα Belharra Standard 2++ είναι σήμερα η πιο προηγμένη φρεγάτα στον πλανήτη. Σε σχέση με τον αρχικό τύπο της απλής φρεγάτας Belharra Standard 2, αυτή φέρει μια συν δέκα βελτιώσεις, αποτέλεσμα της εμπειρίας που έχει αποκτηθεί αφενός μεν από τους πολέμους το τελευταίο χρονικό διάστημα αλλά και από την επιχείρηση “Ασπίδες” στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Αξίζει να αναφερθώ, μόνο σε μία από τις 10 σημαντικές βελτιώσεις, την δυνατότητα αυτής της τέταρτης φρεγάτας του «Θεμιστοκλή» και μετά των τριών άλλων φρεγατών μας να φέρουν πύραυλο Κρουζ με δυνατότητα άνω των 1.000 χιλιομέτρων. Ο πύραυλος αυτός θα είναι ο πύραυλος ELSA, η νέα γενιά του πυραύλου Cruise Naval», υπογράμμισε.

«Είμαι βέβαιος ότι η εθνική αντιπροσωπεία θα στηρίζει την κυβέρνηση στην εθνική ανάγκη να ισχυροποιηθεί ακόμα περισσότερο το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό», κατέληξε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.