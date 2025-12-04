Νίκος Δένδιας για τη γιορτή της Αγίας Βαρβάρας: Το Πυροβολικό εισέρχεται στη νέα εποχή με την «Ατζέντα 2030»

Ανάρτηση για την σημερινή γιορτή της Αγίας Βαρβάρας, της προστάτιδας του Πυροβολικού έκανε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σήμερα Πέμπτη (4.12.25).

Στην ανάρτησή του ο Νίκος Δένδιας ευχήθηκε χρόνια πολλά στο Πυροβολικό, κάνοντας λόγο για μια νέα εποχή στην οποία εισέρχεται το συγκεκριμένο όπλο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χρόνια Πολλά στο Πυροβολικό μας για την εορτή της Προστάτιδάς του, Αγίας Βαρβάρας.



Ένα Όπλο το οποίο εισέρχεται στη νέα εποχή με την «Ατζέντα 2030» και θα έχει σημαντικό ρόλο στη νέα ολιστική αρχιτεκτονική Άμυνας. pic.twitter.com/Y5P26jQ1GI — Nikos Dendias (@NikosDendias) December 4, 2025

«Χρόνια Πολλά στο Πυροβολικό μας για την εορτή της Προστάτιδάς του, Αγίας Βαρβάρας. Ένα Όπλο το οποίο εισέρχεται στη νέα εποχή με την “Ατζέντα 2030” και θα έχει σημαντικό ρόλο στη νέα ολιστική αρχιτεκτονική Άμυνας», υπογράμμισε.