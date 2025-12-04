Συμβαίνει τώρα:
Νίκος Δένδιας για τη γιορτή της Αγίας Βαρβάρας: Το Πυροβολικό εισέρχεται στη νέα εποχή με την «Ατζέντα 2030»

«Χρόνια Πολλά στο Πυροβολικό μας για την εορτή της Προστάτιδάς του, Αγίας Βαρβάρας. Ένα Όπλο το οποίο εισέρχεται στη νέα εποχή με την "Ατζέντα 2030" και θα έχει σημαντικό ρόλο στη νέα ολιστική αρχιτεκτονική Άμυνας»
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας
Ο Νικος Δένδιας στο Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροβολικού στη Θήβα / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠ. ΑΜΥΝΑΣ/EUROKINISSI ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Ανάρτηση για την σημερινή γιορτή της Αγίας Βαρβάρας, της προστάτιδας του Πυροβολικού έκανε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σήμερα Πέμπτη (4.12.25).

Στην ανάρτησή του ο Νίκος Δένδιας ευχήθηκε χρόνια πολλά στο Πυροβολικό, κάνοντας λόγο για μια νέα εποχή στην οποία εισέρχεται το συγκεκριμένο όπλο.

 

«Χρόνια Πολλά στο Πυροβολικό μας για την εορτή της Προστάτιδάς του, Αγίας Βαρβάρας. Ένα Όπλο το οποίο εισέρχεται στη νέα εποχή με την “Ατζέντα 2030” και θα έχει σημαντικό ρόλο στη νέα ολιστική αρχιτεκτονική Άμυνας», υπογράμμισε.

