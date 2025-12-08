Νίκος Καραχάλιος για Μαρία Καρυστιανού: Έχει συμβούλους μία γερόντισσα από τη Συρία και μία νεαρή αστρολόγο από το Χάρβαρντ

«Καρφιά» για τη Μαρία Καρυστιανού άφησε ο Νίκος Καραχάλιος, λέγοντας ότι η πρόεδρος του συλλόγου «Τέμπη 2023 – Σύλλογος Πληγέντων Δυστυχήματος» έχει στο επιτελείο της μία ερημίτισσα γερόντισσα από τη Συρία που μιλά αραμαϊκά και μία νεαρή αστρολόγο, απόφοιτη του Χάρβαρντ.

«Ο συνδυασμός της γερόντισσας με την αστρολόγο στο ίδιο τραπέζι του πολιτικού σχεδιασμού, για μένα είναι off», είπε μεταξύ άλλων, ο Νίκος Καραχάλιος για τα δύο πρόσωπα που συμβουλεύουν τη Μαρία Καρυστιανού.

Σε βίντεο που «ανέβηκε» στο κανάλι του δημοσιογράφου – ερευνητή, Αλέξανδρου Στεφανόπουλου στο YouTube τη Δευτέρα (08.12.2025), ο πρώην σύμβουλος επικοινωνίας των πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά ανέφερε ειδικότερα:

«Έγιναν 2-3 συναντήσεις που συμμετείχε μια μεγαλύτερη ομάδα του επιτελείου. Κατάλαβα ότι τελικά ούτε αυτοί παίρνουν τις τελικές αποφάσεις. Πιέσαμε διακριτικά τη Μαρία να μας πει τι συμβαίνει, γιατί ανατράπηκε η στρατηγική. Δεν γίνεται να πηγαίνουμε σε μια εκστρατεία και εμείς να κάνουμε πίσω – μπρος. Υπήρχε μια αποφασιστικότητα μεγάλη και μετά κατέρρεε».

«Έμεινα ενεός με την γερόντισσα, το δεύτερο σοκ ήταν η αστρολόγος», είπε ο Νίκος Καραχάλιος. «Δεν μπορεί να έχεις το 40% της κοινωνίας έτοιμο να σε ψηφίσει και να υπάρχει μία γερόντισσα και μία κοπέλα που μελετάει τα άστρα», τόνισε.

«Πάνω στην πίεση οι δύο Μαρίες – η Μαρία Καρυστιανού και η δικηγόρος της Μαρία Γρατσία – είπαν ότι εκτός από τον Αρχάγγελο στον οποίο πιστεύουν και οι δύο, υπάρχει ένας άνθρωπος – ως εκπρόσωπος του Θεού επί της γης, δεν θυμάμαι ακριβώς τις λέξεις αλλά έτσι το εξέλαβα – που είναι μία γερόντισσα, δεν ζει στην Ελλάδα αλλά στη Συρία, είναι ερημίτισσα και μιλάει μία αρχαία γλώσσα της περιοχής, αραμαϊκά. Έχω μείνει άφωνος. Τα έλεγαν πολύ σοβαρά…

…Εκεί κατάλαβα ότι οι γυναίκες αυτές έχουν μία πίστη και μία μεταφυσική αντίληψη για το πώς χαράσσεται η στρατηγική και πώς εξελίσσονται τα πράγματα στη ζωή. Και έρχομαι σε μία δύσκολη θέση, δεν θέλω να τις προσβάλλω, εξάλλου μια ανώτερη δύναμη λειτουργεί και ψυχοθεραπευτικά. Όταν το άκουσα έμεινα έκπληκτος.

Το ακούω και λέω να συμβουλεύεστε όποιον θέλετε, αλλά η κοινωνία αδημονεί και ζητάει από τη Μαρία να κινηθεί πρέπει να δει πράξεις. Να στείλουμε στη γερόντισσα αυτή το σκεπτικό μας ή στον ανιψιό της που βρίσκονταν στην Αττική – δεν ξέρω πώς μεταφράζονται αυτά στα αραμαϊκά – να ξέρει; Διότι φαντάζομαι ότι και η γερόντισσα δεν πρέπει καν να ξέρει τη γεωγραφία στην Ελλάδα», σημείωσε, ανάμεσα σε άλλα, ο Νίκος Καραχάλιος.