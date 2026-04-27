Βορίδης κατά Κοβέσι: «Άκουσα πολιτικές τοποθετήσεις, όχι νομική συζήτηση»

Αιχμές κατά της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι άφησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορίδης, με αφορμή τις πρόσφατες τοποθετήσεις της στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, υποστηρίζοντας ότι κινήθηκε περισσότερο σε πολιτικό παρά σε νομικό πλαίσιο.

Μιλώντας το πρωί της Δευτέρας (27.04.2026) στον ΣΚΑΪ, ο βουλευτής της ΝΔ χαρακτήρισε «εντυπωσιακό» το γεγονός ότι η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι «αρχίζει και κάνει πολιτικές τοποθετήσεις», σημειώνοντας ότι αυτό, κατά τον ίδιο, αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τον ρόλο της.

«Αντιλαμβάνεται τον ρόλο της ως πολιτικό καταλύτη και όχι ως εισαγγελέα. Υπό το πρόσχημα και με αφορμή την αντιμετώπιση της διαφθοράς, γίνονται πολιτικές τοποθετήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην υπουργός.

Ο Μάκης Βορίδης επέμεινε ότι δεν άκουσε από την Ευρωπαία Εισαγγελέα νομική επιχειρηματολογία, αλλά πολιτικές κρίσεις. «Νομική συζήτηση δεν άκουσα, παρά μόνο πολιτικές τοποθετήσεις. Θέλω νομικά ένας να μου εξηγήσει πώς η διαβίβαση ενός αιτήματος πολίτη είναι αξιόποινη πράξη», είπε.

Αναφερόμενος στη σχέση βουλευτών και πολιτών, ο πρώην υπουργός υπογράμμισε ότι οι πολίτες απευθύνονται στους εκπροσώπους τους για ζητήματα που τους απασχολούν, πολλές φορές υπό την πίεση καθυστερήσεων που έχουν σοβαρές συνέπειες. «Δεν έχουν όλοι οι πολίτες την ίδια ανάγκη και την ίδια ικανότητα να υπομένουν τις καθυστερήσεις. Σε ορισμένους μάλιστα έχει βαρύτατη συνέπεια η καθυστέρηση», σημείωσε.

Κλείνοντας, ο Μάκης Βορίδης χαρακτήρισε «απολύτως απαράδεκτο» να αποδίδεται ηθική αυτουργία σε έναν βουλευτή επειδή διαβίβασε αίτημα πολίτη προς τη Διοίκηση. «Να μου λέει κάποιος ότι έχω ηθική αυτουργία, δηλαδή με πειθώ και φορτικότητα κατέπεισα κάποιο όργανο της Διοίκησης να κάνει παράνομη πράξη επειδή του διαβίβασα κάποιο αίτημα ενός πολίτη», ανέφερε χαρακτηριστικά.