Κρύβεται ο Νίκος Παππάς: Το παρασκήνιο της διαγραφής του, ο ανεξέλεγκτος χαρακτήρας και οι μπουνιές στον Νίκο Γιαννόπουλο

Προκλητικός όπως συνήθιζε να είναι και μέσα στα γήπεδα παραμένει ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς όπως φάνηκε και μετά το πρωτοφανές περιστατικό της επίθεσης με μπουνιές στον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο στο Στρασβούργο.

Ο Νίκος Παππάς παραμένει άφαντος μετά την θρασύδειλη πράξη του, ενώ αντί να ζητήσει συγγνώμη, άφησε υπονοούμενα για την κατάσταση του δημοσιογράφου στον οποίο επιτέθηκε στο Στρασβούργο με μπουνιές στο κεφάλι. Ο ΣΥΡΙΖΑ διέγραψε τον ευρωβουλευτή και λίγη ώρα μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης προχώρησε στη διαγραφή του, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι υπήρχαν και διαφωνίες και συγκεκριμένα από τον Παύλο Πολάκη, γεγονός που διαψεύστηκε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Κώστας Αρβανίτης, επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε από τον ίδιο τον Νίκο Παππά να του πει τι ακριβώς συνέβη. Στη συνέχεια ο Κώστας Αρβανίτης ενημέρωσε τον Σωκράτη Φάμελλο, για να ακολουθήσει σύσκεψη του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με στενούς του συνεργάτες.

Η απόφαση ήταν να εισηγηθεί την απομάκρυνση του Νίκου Παππά από την ευρωομάδα του κόμματος και την έναρξη της διαδικασίας διαγραφής του μέσω της Επιτροπής Δεοντολογίας.

Η απόφαση έχει να κάνει με το γεγονός ότι υπήρξε επίθεση με μπουνιές η οποία και δεν διαψεύστηκε, την ώρα μάλιστα που τέτοιες συμπεριφορές δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές μέσα στο κόμμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, κινήθηκαν και οι διαδικασίες και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Αριστεράς, με την πολιτική ομάδα της Left να ξεκινά τις κινήσεις για τη διαγραφή του Νίκου Παππά και από τις τάξεις της.

Πληροφορίες ήθελαν τον Παύλο Πολάκη να διαφωνεί με την διαγραφή του Νίκου Παππά. Η Κουμουνδούρου διέψευσε το γεγονός επισημαίνοντας ότι ο κ. Πολάκης ζήτησε απλώς να ενημερωθεί για τις συνθήκες του περιστατικού, χωρίς να διατυπώσει αντίρρηση για την απόφαση που ελήφθη για την αποπομπή του από το κόμμα.

Αιχμές στον δημοσιογράφο

Ο Νίκος Παππάς σε ανάρτησή του ουσιαστικά παραδέχτηκε τα όσα συνέβησαν αφήνοντας πολλές αιχμές για την κατάσταση που βρισκόταν ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος. Ο ευρωβουλευτής δεν έχει εμφανιστεί μετά την καταγγελία και την δημοσιότητα που πήρε η επίθεση, αλλά με μια ανάρτηση στα social media μιλάει ακόμα και για τα παιδιά του δημοσιογράφου, σημειώνοντας ότι ποτέ δεν υπήρξε ο αγαπημένος των ΜΜΕ.

«Τόσο στην καριέρα μου ως αθλητής, όσο και τώρα ως ευρωβουλευτής δεν υπήρξα ποτέ ο αγαπημένος των ΜΜΕ. Το αντίθετο.

Οποτε δεν με παραξενεύει το γεγονός ότι κάποιοι έχουν σπεύσει να με καταδικάσουν πριν καν μάθουν τη δική μου εκδοχή αλλά και τα πραγματικά γεγονότα.

Από σεβασμό στο γεγονός ότι ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος είναι πατέρας δύο παιδιών, δεν θα αναλύσω δημόσια τουλάχιστον το τι έγινε το βράδυ της Τρίτης, ούτε σε ποια ακριβώς κατάσταση βρισκόταν. Όμως ό,τι προηγείται δεν παραγράφεται ούτε εκπίπτει στην απόδοση ευθύνης!», έγραψε αρχικά.

Και συμπλήρωσε: «Παραδέχομαι ωστόσο ότι είχα λάθος αντίδραση στη δική του δράση – πρόκληση απέναντι σε μένα και ότι θα έπρεπε να είχα λειτουργήσει αλλιώς σε όσα έκανε και είπε όντας σε αυτή την κατάσταση.

Ίσως και αυτή η κατάσταση του, να ήταν ο λόγος που “μετέφερε” γεγονότα και φράσεις όπως ο ίδιος πιστεύει ότι έγιναν και όχι όπως έγιναν.

Τα υπόλοιπα θα τεθούν υπόψη των αρχών όταν χρειαστεί καθώς υπήρχαν αυτόπτες και αυτήκοοι μάρτυρες».

Μήνυση από τον Νίκο Γιαννόπουλο

Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Παππάς γρονθοκόπησε τον δημοσιογράφο Νίκο Παππά, μετά από αντιπαράθεση που φέρεται να ξεκίνησε ο ίδιος, σε μπαρ του Στρασβούργου, όπου βρίσκονταν οι δύο άνδρες, ο ευρωβουλευτής με συνεργάτες του και ο Νίκος Γιαννόπουλος με συναδέλφους στο πλαίσιο δημοσιογραφικής αποστολής.

Μάλιστα ο Νίκος Γιαννόπουλος, μετά το περιστατικό έσπευσε σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής και υπέβαλλε μήνυση, στην οποία περιέγραψε λεπτομερώς το χρονικό της επίθεσης που δέχτηκε από τον ευρωβουλευτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Νίκος Παππάς διέμενε στο ίδιο ξενοδοχείο με τον Νίκο Γιαννόπουλο. Το πρωί μετά την επίθεση ο Νίκος Παππάς κάθισε ανενόχλητος στο τραπέζι του Νίκου Γιαννόπουλου λέγοντάς του: «Όλα καλα;», με τον δημοσιογράφο να του ζητά να φύγει και τον Νίκο Παππά να του απαντά: «Απαγορεύεται να πάρω πρωινό στο ξενοδοχείο;».

«Θα σε τελειώσω σκουπίδι»

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο πρώην μπασκετμπολίστας προκαλεί και ξεσηκώνει θύελλα αντιδράσεων με τις πράξεις και τα λεγόμενά του.

Κατά το παρελθόν ήρθαν στο φως ύβρεις του κατά αστυνομικών, αποκαλώντας μάλιστα έναν εξ αυτών «μπατσάκο μου».

Έστειλε μάλιστα και ηχητικό στον αστυνομικό με τον οποίο είχε τη διαδικτυακή διαφωνία, όπου ακούγεται να του λέει: «Μην έρθω στη Θεσσαλονίκη και σε τελειώσω, σκουπίδι. Καλό ψόφο σε ό,τι αγαπάς»

Σε άλλο ηχητικό, ο Νίκος Παππάς ακούγεται να απειλεί, λέγοντας: «Αγράμματο σκουπίδι, άκουσε να δεις για το καλό σου. Πρόσεχε τι λες, πώς τα λες και σε ποιον τα λες. Θα σου στείλω κανένα ”πεϊνιρλί” στο σπιτάκι σου, είσαι φακελωμένος. Πρόσεχε. Ποιο τμήμα; Ποιο τμήμα, βρε σκουπίδι αγράμματο, απόβλητο της κοινωνίας… Που θα κλαίει η μάνα σου η βρομιάρα και ο πεταμένος ο πατέρας σου άμα θέλω. Τέλος πάντων, πίστεψέ με, δεν θα τους αρέσει και πολύ. Και δεν είσαι και ο πιο συμπαθής από όλους. Λοιπόν, σκουπίδι, εξαφανίσου μη σου γα… (σ.σ.: κόβεται το ηχητικό)».

Επίσης ακούγεται να λέει: «Ε, ρε “πεϊνιρλί”. Ε, ρε, που θα φας “πεϊνιρλάκι” εσύ, σκουπίδι. Φακελωμένε. Δεν ξέρεις τι ταυτοποίηση έχεις να φας και από ποιους. Εγώ, αγάπη μου, θα έρθω μόνο για το κατούρημα. Για να σε έχω στο βιντεάκι, να το στέλνω στη μάνα σου και να είναι περήφανη για τον λεβέντη γιο που έκανε. Και στον πεταμένο τον πατέρα σου, που θα βλέπει τον γιο του να τον κατουράνε και θα πηγαίνει το βίντεο στις θείες, στα ξαδέρφια, στους φίλους και όπου γουστάρει, μόνο και μόνο για να βλέπουν τον ξεφτιλισμένο άντρα που κάνανε».

Οι μπουνιές με τον Μπουρούση

Και σαν παίκτης δεν πήγαινε πίσω… Το 2017 ενώ ήταν στη εθνική ανδρών αντάλλαξε μπουνιές με τον Γιάννη Μπουρούση στο ξενοδοχείο που έμενε η ομάδα, καθώς είχε κάνει ένα προσβλητικό σχόλιο.

Με τους δημοσιογράφους πάντα δεν τα πήγαινε καλά. Όταν το 2017 του είχαν κριτική που είχε μείνει άποντος σε ένα παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ στο επόμενο ξεσπάθωσε. Κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, ο Παππάς παίζει καλά και πετυχαίνει buzzer beater με το οποίο κέρδισε η ομάδα του, ο Παναθηναϊκός. Τότε γυρνάει στην εξέδρα και κοιτάει ψηλά. Στο σημείο που είναι τα δημοσιογραφικά θεωρεία και βρίζει αισχρά: “Πόνεσε; Πόνεσε που@@@ες;”, όπως φαίνεται και στο βίντεο.

Είχε επιτεθεί και στον Βασίλη Σκουντή, καθώς ο δημοσιογράφος στις περιγραφές των αγώνων του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ, δεν ανέφερε από τότε το όνομα του Νίκου Παππά μετά από μηνύματα που φέρεται να του είχε στείλει. Αν χρειαζόταν να αναφέρει κάτι έλεγε «το Νο.11», τον αριθμό φανέλας που φορούσε.

Όταν τελικά αποφάσισε να λέει το όνομα του τότε με ένα story στο Instagram εξαπέλυσε και νέα επίθεση κατά του Βασίλη Σκουντή.

«Σε ευχαριστώ Βασίλη, το τοτέμ, η γκουρού, ο ζωντανός θρύλος, η ποντικομαμή των αρδακίων (ΑΡΔ σημαίνει Αλήτες Ρουφιάνοι Δημοσιογράφοι) θυμήθηκε το όνομά μου και το ανέφερε στη μετάδοση» είχε γράψει χαρακτηριστικά.