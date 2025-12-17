Νίκος Παππάς: Το χρονικό της επίθεσης και η μήνυση που κατέθεσε ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος κατά του ευρωβουλευτή

Άγρια επίθεση δέχτηκε ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος το βράδυ της Τρίτης (16.12.2025) σε μπαρ του Στρασβούργου, από τον πρώην, πλέον, ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Παππά.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 23:00 (τοπική ώρα), όταν ο Νίκος Παππάς βρισκόταν σε μπαρ του Στρασβούργου με συνεργάτες του. Στο ίδιο μαγαζί ήταν και ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος με συναδέλφους του, στα πλαίσια δημοσιογραφικής αποστολής στην «καρδιά» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τη μήνυση που κατέθεσε ο δημοσιογράφος σε βάρος του ευρωβουλευτή: «Τη στιγμή που περνούσα μπροστά από τον κ. PAPPAS, εκείνος άπλωσε τα πόδια του και τον άγγιξα και του είπα “συγγνώμη, τι κάνετε, μη με αγγίζετε”. Τότε ο Νίκος Παππάς του απάντησε «πάμε έξω να σου δείξω» και στη συνέχεια τον γρονθοκόπησε στο κεφάλι.

Αναλυτικά η μήνυση

Ο Νίκος Γιαννόπουλος περιέγραψε αναλυτικά τα γεγονότα στη μήνυσή του, σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής, όπου βρέθηκε συνοδευόμενος από τουλάχιστον 5 δημοσιογράφους που συμμετείχαν στην αποστολή στο Στρασβούργο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην κατάθεσή του ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Στις 16/12/2025 περί ώρα 22:30, έφτασα συνοδευόμενος από αρκετούς φίλους δημοσιογράφους όπως εγώ, στο εστιατόριο AEDAEN, που βρίσκεται στην οδό 04-06 rue des Aveugles στο Στρασβούργο.

Διευκρινίζω ότι ήρθαμε στο Στρασβούργο για τη συνέλευση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του μηνός Δεκεμβρίου. Αποφασίσαμε να πάμε σε αυτό το μπαρ για να πιούμε ένα ποτό.

Περί ώρα 22:45 έφτασε ένας Ευρωβουλευτής, ο Παππάς Νικόλαος, τον οποίο γνωρίζουμε καλά στη χώρα μας, την Ελλάδα. Τον γνωρίζουμε διότι πρόκειται για πρώην μπασκετμπολίστα στην Ελλάδα.

Ήμασταν στο μπαρ και ο κ. Παππάς, ήταν με φίλους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθισμένος σε τραπέζι. Έπειτα, περί ώρα 23:30, βγήκα στον διάδρομο του μπαρ συνοδευόμενος από μία κυρία δημοσιογράφο, Τη στιγμή που περνούσα μπροστά από τον κ. PAPPAS, εκείνος άπλωσε τα πόδια του και τον άγγιξα.

Του είπα: “Συγγνώμη, τι κάνετε, μη με αγγίζετε”. Ο κ. Παππάς σηκώθηκε και είπε: “Πάμε έξω να σου δείξω. Στη συνέχεια συνέχισα να περπατώ στον διάδρομο με τη φίλη μου δημοσιογράφο.

Ο κ. Παππάς μας ακολούθησε στον διάδρομο και ήρθε πίσω μου για να μου καταφέρει δύο γροθιές στο πίσω μέρος του κεφαλιού, αριστερά. Στη συνέχεια με έσπρωξε και έπεσα στο έδαφος. Σηκώθηκα και επέστρεψα στο εσωτερικό του μπαρ.

Ο κ. Παππάς προσπάθησε να δικαιολογηθεί λέγοντας ότι του πάτησα το πόδι και ότι δεν ζήτησα συγγνώμη. Διευκρινίζω ότι ποτέ δεν πάτησα το πόδι του Παππά. Προσπαθήσαμε να συζητήσουμε μαζί του, αλλά απάντησε: “Σε χτύπησα γιατί κοίτα πώς είσαι”.

Φύγαμε από το σημείο και ο κ. Παππάς απευθύνθηκε στους άλλους δημοσιογράφους λέγοντας ότι τους ζητά συγγνώμη, αλλά όχι σε εμένα.

Το επόμενο πρωί, περί ώρα 09:30, ενώ καθόμουν στην αίθουσα πρωινού του ξενοδοχείου IBIS, που βρίσκεται στην αποβάθρα quai de Paris στο Στρασβούργο. Ο κ. Παππάς ήρθε και κάθισε στο ίδιο τραπέζι με εμένα.

Τον ρωτήσαμε τι έκανε εκεί και απάντησε ότι ήρθε να απολαύσει τον πρωινό του καφέ. Πιστεύω ότι ο κ. Παππάς μου κρατά κακία έπειτα από άρθρο που είχα γράψει πριν 8 χρόνια σε εφημερίδα στην ΕΛΛΑΔΑ, όταν ήταν μπασκετμπολίστας.

Μου είχε στείλει ακόμα και απειλές μέσω SMS εκείνη την περίοδο. Έχω μικρούς πόνους στο πίσω μέρος του κεφαλιού και είναι λίγο πρησμένο (οπτική παρατήρηση). Δεν θα επισκεφθώ γιατρό για τα γεγονότα αυτά.

Διευκρινίζω ότι στο μπαρ όπου έλαβαν χώρα τα γεγονότα υπάρχουν κάμερες. Καταθέτω μήνυση κατά του κ. Νικόλαου Παππά για τα αναφερόμενα γεγονότα. Έχω ενημερωθεί για το δικαίωμά μου να ζητήσω αποζημίωση και να υποστηριχθώ από ένωση βοήθειας θυμάτων».