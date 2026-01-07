Πολιτική

Νίκος Πλακιάς για Μαρία Καρυστιανού: «Το γνωστό έργο σε καινούργια εκδοχή» και η παραπομπή σε παλιά ελληνική ταινία

«Θυμάσαι το έργο ή δε γυνή να φοβάται τον άντρα; Κάνε εικόνα τη σκηνή στο δικαστήριο. Ο Αντωνάκης από την μια με τον ταξιτζή και όλοι οι άλλοι απέναντι. Θα το ξαναδείτε το έργο σε καινούργια εκδοχή»
Νίκος Πλακιάς
Ο Νίκος Πλακιάς / EUROKINISSI / Φωτογραφία Γιάννης Παναγόπουλος

Αιχμές στη Μαρία Καρυστιανού αφήνει ο Νίκος Πλακιάς με ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter) το απόγευμα της Τετάρτης (07.01.2026). Αφορμή, η δημιουργία κόμματος που προανήγγειλε η ίδια η κ. Καρυστιανού.

Συγκεκριμένα, ο Νίκος Πλακιάς απάντησε σε μία ανάρτηση άλλου χρήστη στο X, ο οποίος ανέφερε ότι τον αδίκησε, υποστηρίζοντας πως δεν θα πολιτευτεί η Μαρία Καρυστιανού, χρησιμοποιώντας μία σκηνή από δημοφιλή ελληνική ταινία.

«Πάλεψα για μια εσφαλμένη άποψη. Υποστήριζα ότι δεν πολιτεύεται. Αντιμετώπισα με σφοδρότητα τις σπόντες του κ. Πλακιά, τον αδίκησα. Δε μπορούσα να φανταστώ. Η απέχθεια προς το καθεστώς έχει πλήξει την όσφρηση μας, έχει πλήξει την ευθυκρισία μας», ανέφερε ο χρήστης, στον οποίο απάντησε ο πατέρας που έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Η απάντηση του Νίκου Πλακιά ήρθε μέσω μίας κινηματογραφικής εικόνας αγαπημένου κινηματογραφικού έργου. Συγκεκριμένα είπε:

«Ο έξυπνος το παραδέχεται ο κουτοπόνηρος δικαιολογείται και ο ηλίθιος επιμένει. Δεν είχες εσφαλμένη άποψη. Απλώς δεν γνώριζες και εσύ όπως και πολλοί άλλοι τι γινόταν στα ενδότερα των οικογενειών των θυμάτων.

Θυμάσαι το έργο ή δε γυνή να φοβάται τον άντρα; Κάνε εικόνα τη σκηνή στο δικαστήριο. Ο Αντωνάκης από την μια με τον ταξιτζή και όλοι οι άλλοι απέναντι. Θα το ξαναδείτε το έργο σε καινούργια εκδοχή».

«Πάλεψα για μια εσφαλμένη άποψη. Υποστήριζα ότι δεν πολιτεύεται. Αντιμετώπισα με σφοδρότητα τις σπόντες του κ. Πλακιά, τον αδίκησα. Δε μπορούσα να φανταστώ. Η απέχθεια προς το καθεστώς έχει πλήξει την όσφρηση μας, έχει πλήξει την ευθυκρισία μας». 

 

«Η Καρυστιανού μπήκε στην αρένα με τα θηρία, από εδώ και πέρα θα κρίνεται ως πολιτικός και όχι ως συγγενής», είχε αναφέρει ο Νίκος Πλακιάς σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει τον περασμένο Δεκέμβριο.



