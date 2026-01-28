Νίκος Βλαχάκος για Ίμια: «Ένα τέτοιο ελικόπτερο δεν πέφτει από τον κακό καιρό, υπάρχουν ντοκουμέντα»

Τριάντα χρόνια μετά την κρίση των Ιμίων και την απώλεια των τριών αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, η συζήτηση για τα αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου επανήλθε με ένταση, αυτή τη φορά με αφορμή κοινοβουλευτική αντιπαράθεση ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Νίκο Βλαχάκο, αδελφό του κυβερνήτη Παναγιώτη Βλαχάκου. Ο κ. Βλαχάκος αμφισβητεί ευθέως την επίσημη εκδοχή που απέδωσε το δυστύχημα στις κακές καιρικές συνθήκες, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία δεν έχουν δημοσιοποιηθεί και «μπορούν να αποκαλύψουν την αλήθεια».

Μιλώντας στην εκπομπή «10 παντού» του OPEN, ο Νίκος Βλαχάκος έκανε λόγο για απόρρητα σήματα που καταγράφηκαν μετά την πτώση, καθώς και για ηχογραφημένα ντοκουμέντα –«κασέτες», όπως είπε– που, κατά τον ίδιο, αποτυπώνουν τις τελευταίες στιγμές του πληρώματος. Επίσης, έκανε λόγο για «αποχρώσες ενδείξεις» ότι οι χειριστές εξέπεμψαν ενδείξεις βλάβης («Master Caution», «Emergency»), τονίζοντας πως «ένα ελικόπτερο δεν πέφτει από τον κακό καιρό» και υποστηρίζοντας ότι το συγκεκριμένο μέσο ήταν σχεδιασμένο για πτήσεις παντός καιρού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας άσκησε κριτική στον τρόπο με τον οποίο συντάχθηκε το αρχικό πόρισμα, σημειώνοντας ότι ήταν ανυπόγραφο και, όπως υποστήριξε, ασαφές ως προς τα ακριβή αίτια. Ωστόσο, ο ίδιος παραδέχθηκε ότι είναι δύσκολο να αποδειχθεί, εκ των υστέρων, εάν υπήρξε εχθρική ενέργεια, ενώ επέμεινε ότι «η πλήρης αλήθεια» παραμένει καλυμμένη από «πέπλο σιωπής».

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε και σε περιστατικά που, σύμφωνα με τον ίδιο, καταδεικνύουν κενά στη διαχείριση της υπόθεσης. Περιέγραψε ότι, όταν το ελικόπτερο ανελκύστηκε και μεταφέρθηκε στη βάση ελικοπτέρων του ΠΝ, οι συγγενείς επισκέφθηκαν το κουφάρι. «Μπορώ να επιβεβαιώσω πως από την εικόνα που είδαμε το ελικόπτερο δεν είχε βληθεί. Σας θέτω όμως ένα ερώτημα (σ.σ. είπε απευθυνόμενος στον αντιπτέραρχο ε.α. κ. Παπανικολάου). Ήταν όλα τα κομμάτια του ελικοπτέρου αυτά που είδαμε ή υπήρχαν κι άλλα;».

Ο αντιπτέραρχος ε.α. κ. Παπανικολάου απάντησε ότι «δεν μπορούσαν να είναι όλα. Αλλά από αυτά που υπήρχαν και είδα σε φωτογραφίες, δεν υπήρχε πουθενά αεροσκάφος χτυπημένο από βλήμα». Ωστόσο, ο Νίκος Βλαχάκος υποστήριξε πως «μπορούσαν να τα βρουν όλα και είμαι βέβαιος πως τα έχουν βρει όλα γιατί έχω και φωτογραφία από το Σόναρ που εντόπισε ολόκληρο το ελικόπτερο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Νίκος Βλαχάκος προχώρησε και σε μια σοβαρή καταγγελία, λέγοντας ότι όταν κάλεσαν τον πατέρα του στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τον ενημέρωσαν πως βρήκαν το κράνος του Παναγιώτη Βλαχάκου, «του παρουσίασαν ένα κράνος τελείως διαφορετικό από αυτό που τελικώς ανασύρθηκε από τον βυθό της θάλασσας από έναν ψαρά. Του έδιναν ένα κράνος -που δεν παρέλαβε ποτέ γιατί το κράνος του αδερφού μου ήταν κόκκινο -υπάρχουν πολλές φωτογραφίες- με το ονοματεπώνυμό του και την ομάδα αίματος. Αυτό το έχω σπίτι μου. Αυτό είναι το κανονικό κι όχι εκείνο που θέλησαν να του παραδώσουν εκείνη την εποχή».

Απαντώντας στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων για το αν επιθυμεί να ερευνηθεί ξανά η υπόθεση μετά από 30 χρόνια, ο Νίκος Βλαχάκος τοποθετείται θετικά. Δηλώνει πως εάν κριθεί σκόπιμο για την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας και τη δικαίωση της μνήμης των τριών ηρώων, ο φάκελος των Ιμίων πρέπει να ανοίξει εκ νέου ώστε να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες της τραγωδίας. «Εάν και εφόσον κρίνεται σκόπιμο πως μπορεί να έρθει στην επικαιρότητα, μπορεί να ανοίξει ξανά ο φάκελος των Ιμίων για να αποδοθεί τι συνέβη εκείνο το βράδυ» ανέφερε.