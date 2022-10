Δυο ναυάγια, τουλάχιστον 16 νεκροί (ο απολογισμός των ναυαγίων σε Λέσβο και Κύθηρα δεδομένα θα αυξηθεί) και η Τουρκία να εργαλειοποιεί ξανά το μεταναστευτικό. Ο Νότης Μηταράκης, μετά τη νέα τραγωδία στο Αιγαίο, ζητά από την Άγκυρα να σταματήσει τα παιχνίδια.

Με ανάρτησή του στο twitter και ενώ οι έρευνες σε Λέσβο και Κύθηρα συνεχίζονται, ο Νότης Μηταράκης με ανάρτησή του στο twitter ζήτησε από την Τουρκία «να λάβει άμεσα μέτρα για την αποτροπή όλων των παράτυπων αναχωρήσεων λόγω δύσκολων καιρικών συνθηκών».

Στην ανάρτησή του, μετά τα ναυάγια σε Κύθηρα και Λέσβο, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου σημειώνει ότι «ήδη σήμερα πολλές ζωές χάνονται στο Αιγαίο, άνθρωποι πνίγονται σε μη αξιόπλοα σκάφη», ενώ ζητάει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει.

Urgent call to 🇹🇷 to take immediate action to prevent all irregular departures due to harsh weather conditions. Already today many lives lost in the Aegean, people are drowning in unseaworthy vessels. EU must act.