Ζωή Κωνσταντοπούλου: O Γεωργιάδης θέλει να «φάει» τη θέση του Μητσοτάκη, ο Φλωρίδης είναι φασίστας

Νέα δριμεία επίθεση κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών», το πρωί της Τετάρτης (6.5.26).

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε αρχικά στο ότι είναι σημαντική ημέρα η σημερινή, καθώς είναι η επέτειος του πρώτου μνημονίου. Όπως εξήγησε, είναι σημαντική «επειδή μας κυβερνάνε αυτοί που το ψήφισαν και είναι στην εξουσία. Θυματοποιήθηκε ο λαός από αδίστακτες εξουσίες, που θέλησαν να φάνε με χρυσά κουτάλια, ενώ ο λαός πεινούσε. Σημαντικό να φροντίσουμε το δικό μας “ποτέ ξανά”».



«Βλέπω μια κυβέρνηση παραδομένη στους εκβιασμούς (εσωτερικούς και εξωτερικούς). Το μισό Υπουργικό Συμβούλιο παρακολουθείτο και προσπαθούν να το καλύψουν. Δεν θα τους περάσει. Δεν θα κάνει ο Μητσοτάκης ό,τι θέλει, ειδικά όταν αποκαλύπτεται ότι είναι εκβιαζόμενος από τον Ταλ Ντίλιαν. Υπάρχουν νόμοι. Η κυβέρνηση παρουσιάζει ότι δεν έχει παρουσιαστεί η ευκαιρία», τόνισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, υπογραμμίζοντας πως «ο Άδωνις Γεωργιάδης θελει να φάει τη θέση του Μητσοτάκη».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

View this post on Instagram A post shared by parapolitika_90.1 (@parapolitika_90.1)

«Ο Μητσοτάκης μας εμπλέκει σε διεθνή εγκλήματα»

Στη συνέχεια, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρθηκε στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla» με τους ακτιβιστές με προορισμό τη Γάζα, λέγοντας: «Τις προάλλες ένα πλοίο μπήκε στα χωρικά ύδατα δυτικά της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου. Πήραν δύο ομήρους για ψευδοκατηγορίες. Αυτό είναι ευθύνη της χώρας και του κράτους. Δεν μπορεί το ισραηλινό Ναυτικό να επιχειρεί στα δικά μας ύδατα. Για ποιον λόγο το επιτρέπει αυτό ο Μητσοτάκης; Πρωτοφανή γεγονότα. Μας εμπλέκει σε διεθνή εγκλήματα».

«Φασίστας ο Φλωρίδης»

Αναφερόμενη στις υποκλοπές, η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε: «Εκτίθεται ο κ. Μητσοτάκης. Επινοεί άλλη μια δικαιολογία για να αποφύγει την αλήθεια. Αποδείχθηκε η παρέμβαση Τζαβέλλα, ότι έκανε τη “βρώμικη δουλειά”. Ο Φλωρίδης θέλει να ελέγχει δικαστές και δικηγόρους. Το να λέει ένας φασίστας (ο Φλωρίδης) ότι έχω σχέση με εγκληματική οργάνωση είναι πράξη αξιόποινη».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και πρόσθεσε: «Ενοχλεί τον Φλωρίδη ότι δεν το βουλώνω σχετικά με το έγκλημα των Τεμπών. Να σταματήσει η εξαπάτηση του ελληνικού λαού (σχετικά με την αίθουσα για τη δίκη). Τώρα προσπαθούν να μου επιτεθούν (και στον Νίκο Κωνσταντόπουλο) όλα αυτά τα φασισταριά. Τολμούν να χρησιμοποιούν λεξιλόγιο ανεπίτρεπτο. Τους ενοχλώ και ως αντιπολίτευση και ως δικηγόρος».

Και ξεκαθάρισε: «Για τις υποκλοπές αποκλείεται να κλείσει η υπόθεση. Έχω δεσμευθεί να ενεργήσω εντός του πλαισίου των καθηκόντων μου. Πρόκειται για κακουργήματα (κατασκοπείας για κράτος Ισραήλ). Ο Μητσοτάκης λέει ότι για λόγους εθνικής ασφαλείας δεν απαντάμε. Εθνική ασφάλεια της Ελλάδας ή του Ισραήλ; Ο Μητσοσάκης συμμαχεί με ένα κράτος που εγκληματεί και εκβιάζεται από ξένο κράτος. Είναι σαφές ότι η κυβέρνηση δεν είναι αυτεξούσια να παίρνει αποφάσεις».

Νέα κόμματα

Σε ερώτηση των δημοσιογράφων για τα κόμματα Τσίπρα, Καρυστιανού, η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε: «Η σχέση μας είναι με τον ελληνικό λαό. Ό,τι είπαμε, το κάναμε (ως Πλεύση Ελευθερίας). Εμάς αναγνωρίζει ο λαός ως αντιπολίτευση».

Και πρόσθεσε: «Ο Τσίπρας διέλυσε το κόμμα και τη χώρα του. Τώρα παριστάνει τον άμωμο, δεν έχει απολογηθεί για τίποτα. Ούτε για το έγκλημα στο Μάτι, ακόμα και στο βιβλίο του. Έγραψε μόνο ότι γνώριζε ότι υπήρχε κίνδυνος και παρ’ όλα αυτά δεν προστάτευσε τον κόσμο. Εκείνο το βράδυ (τραγωδία στο Μάτι) ήταν μια κακοστημένη παράσταση. Παριστάνανε ότι δεν ξέρανε τίποτα».

Όσον αφορά τη Μαρία Καρυστιανού, είπε: «Δικαίωμά της να κατέβει στην πολιτική. Δεν θα μπω σε αντιπαράθεση μαζί της».

«Ο Μητσοτάκης φεύγει, τα πάντα είναι εφικτά»

Στην ερώτηση «Μετεκλογικά όχι κυβερνητική λύση. Θα είστε μέρος μιας λύσης;», η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε: «Είμαστε μέρος της λύσης, αλλά αυτό δεν σημάνει παζάρια, ούτε να εγκλωβίζουν τον κόσμο στα δικά τους παιχνίδια. Να αποκαταστήσουμε τη δημοκρατική λειτουργία στη χώρα μας. Έχει απενεργοποιηθεί η Βουλή».

Όπως τόνισε: «Η νεά γενιά χρειάζεται αλήθεια, δικαιοσύνη και ανοιχτωσιά. Θα δούμε πώς θα είναι η κατάσταση μετεκλογικά. Αμφισβητώ ότι ο Μητσοτάκης θα είναι πρώτος. Είναι ακόμη νωρίς. Ο Μητσοτάκης φεύγει, θα δούμε τι θα γίνει το κόμμα του. Δοκιμάζεται με τρόπο που δεν έχει ξαναδοκιμαστεί. Η Πλεύση Ελευθερίας συγκροτεί μια πραγματική εναλλακτική».

Καταλήγοντας, στην ερώτηση των δημοσιογράφων: «Θα είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου πρώτη;», απάντησε: «Ιστορικά βλέπω ότι τα πάντα είναι εφικτά, αρκεί να τα προσπαθήσεις».