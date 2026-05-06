Πολιτική

Ο Θάνος Πλεύρης για την περιπέτεια υγείας του: «Έλεγα να μην πεθάνω χωρίς να δω τα παιδιά μου»

«Σκεφτείτε τι βάρος θα είχε η γυναίκα μου, αν εγώ τελικά δεν έβγαινα από αυτό το χειρουργείο» είπε σε άλλο σημείο ο Θάνος Πλεύρης
Θάνος Πλεύρης
Θάνος Πλεύρης / ΦΩΤΟ EUROKINISSI

Προσθέστε το newsit.gr στη Google

για να βλέπετε περισσότερες ειδήσεις στη μηχανή αναζήτησης

Ο Θάνος Πλεύρης παραχώρησε συνέντευξη στη διαδικτυακή εκπομπή «Political Stories», που παρουσιάζει η Μάγδα Τσέγκου και μίλησε για την σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε το 2016, όταν απειλήθηκε η ίδια η ζωή του. Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, θυμήθηκε τις ώρες αγωνίας του ίδιου και της συζύγου του, η οποία μάλιστα κλήθηκε να υπογράψει τότε και να δώσει τη συγκατάθεσή της, για ένα δύσκολο χειρουργείο.

Ο Θάνος Πλεύρης ανέφερε πως οι γιατροί του έδιναν 20% πιθανότητες να τα καταφέρει στο χειρουργείο. Είχε βρεθεί διασωληνωμένος με σηψαιμία, μετά από λοίμωξη του αναπνευστικού. Οι μέρες ήταν εφιαλτικές για τον ίδιο και τους δικούς του ανθρώπους. Οι σκέψεις που περνούσαν από το μυαλό του ήταν «μαύρες» εκείνη την περίοδο.

«Η πρώτη μου σκέψη όταν μου είπαν ότι θα διασωληνωθώ, ήταν να δω τα παιδιά μου. Έλεγα να μην πεθάνω χωρίς να δω τα παιδιά μου. Είχα διασωληνωθεί την Κυριακή και τη Δευτέρα ενημέρωσαν τη σύζυγό μου ότι πρέπει να γίνει ένα κρίσιμο χειρουργείο. Έπρεπε λοιπόν, να υπογράψει ένα έγγραφο, το οποίο μου έδινε 20% πιθανότητες να επιβιώσω. Σκεφτείτε τι βάρος θα είχε αν εγώ τελικά δεν έβγαινα από αυτό το χειρουργείο», είπε αρχικά ο Θάνος Πλεύρης.

Και συνέχισε: «Τελικά ήταν η καλύτερη απόφαση που θα μπορούσε να πάρει. Αυτό σε αλλάζει. ΄Όταν ξύπνησα είχα μια αίσθηση ότι μάλλον μου είχαν ακρωτηριάσει το πόδι, παρόλα αυτά έλεγα από μέσα μου “φτάνει που ζω”. Θα μου συνέβαινε κάτι και τα παιδιά δεν θα είχαν ανάμνηση τους πατέρα τους».

«Περνάω όσο περισσότερο χρόνο μπορώ με τα παιδιά μου. Με τον γιο μου παίζουμε ποδόσφαιρο και με την κόρη μου υπάρχει υγιής έρωτας. Είμαι προοδευτικός σαν πατέρας», εξομολογήθηκε ο Θάνος Πλεύρης.

Δείτε στο επόμενο βίντεο το σχετικό απόσπασμα από τη συνέντευξη του Θάνου Πλεύρη που προβλήθηκε από την εκπομπή «Buongiorno» του Mega.

Ο Θάνος Πλεύρης και η σύζυγός του Λένα Παπαθεολόγου έχουν αποκτήσει δύο παιδιά μέσα από τον γάμο τους, που ήταν και παραμένουν οι απόλυτες προτεραιότητες στη ζωή τους.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
145
118
108
107
99
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Ένοχος ο Παύλος Πολάκης για συκοφαντική δυσφήμιση του Σταμάτη Πουλή – Το Εφετείο του επέβαλε 5 μήνες φυλάκιση με αναστολή
«Ο εκβιασμός δεν πέρασε και εμείς οφείλουμε να καταδικάσουμε πολιτικά και στην κάλπη αυτές τις συμπεριφορές, ώστε να μην τις ξαναζήσουμε ποτέ», έγραψε ο Άδωνις Γεωργιάδης
Παύλος Πολάκης
Newsit logo
Newsit logo