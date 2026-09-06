ΕΛΑΣ κατά Μητσοτάκη μετά τη ΔΕΘ: «Αλαζονεία και εκνευρισμός» – «Πλέον γνωρίζει πολύ καλά πως έχει αντίπαλο»

Μετωπική απάντηση στον πρωθυπουργό και στις αιχμές που εξαπέλυσε κατά του Αλέξη Τσίπρα έδωσε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ), λίγες ώρες μετά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα κατηγορεί τον πρωθυπουργό για «έλλειμμα σοβαρότητας και πλεόνασμα αλαζονείας», ενώ επιχειρεί να επιστρέψει στην κυβέρνηση την κριτική περί «χαμένης ευκαιρίας» για τη χώρα.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) ανεβάζει τους τόνους απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη μετά τη ΔΕΘ, με την εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος, Θεανώ Κουφονικολάκου, να αποδίδει τις επιθέσεις του πρωθυπουργού στον Αλέξη Τσίπρα σε «ένδεια επιχειρημάτων» και «εκνευρισμό». «Πλέον γνωρίζει πολύ καλά πως έχει αντίπαλο», είναι η χαρακτηριστική αποστροφή της, με την ΕΛΑΣ να επιχειρεί να μεταφέρει ήδη τη σύγκρουση στο πεδίο των εκλογών του 2027.

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Η Θεανώ Κουφονικολάκου επέλεξε να αντιστρέψει ευθέως το κυβερνητικό αφήγημα, υποστηρίζοντας ότι η επταετής διακυβέρνηση της ΝΔ αποτελεί «χαμένη ευκαιρία» για τη χώρα. «Ο κ. Μητσοτάκης απέδειξε σήμερα γιατί η κυβέρνησή του ήταν μια χαμένη ευκαιρία για τη χώρα και ο ίδιος δεν έχει κανένα ουσιαστικό επιχείρημα προς τον ελληνικό λαό, για να του εμπιστευτεί μια ακόμη τετραετία», ανέφερε.

Κατά την ΕΛΑΣ, ο πρωθυπουργός είχε στη διάθεσή του ευνοϊκές δημοσιονομικές συνθήκες, τις οποίες το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αποδίδει στην έξοδο της χώρας από τα μνημόνια και στη ρύθμιση του δημόσιου χρέους επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

«Κυβέρνησε επτά χρόνια στις ιδανικότερες δημοσιονομικές συνθήκες, χάρη στην έξοδο από τα μνημόνια και τη ρύθμιση του χρέους που κατάφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Και αντί να πάει τη χώρα μπροστά, μας ξαναγύρισε πίσω», σημείωσε.

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«Συρρίκνωσε την αγοραστική δύναμη και βύθισε τη χώρα στη διαφθορά»

Η οικονομία βρίσκεται στο επίκεντρο της απάντησης της ΕΛΑΣ, η οποία αμφισβητεί ευθέως την εικόνα που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη.

«Συρρίκνωσε πρωτοφανώς την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων και βύθισε τη χώρα στη διαφθορά», υποστήριξε η εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος.

Η ΕΛΑΣ στέκεται ιδιαίτερα στην απάντηση που έδωσε ο πρωθυπουργός για τους πολίτες που θεωρούν ότι η οικονομική τους κατάσταση ήταν καλύτερη το 2019 από ό,τι σήμερα.

Κατά τη Θεανώ Κουφονικολάκου, στις απαντήσεις του ήταν «κάτι παραπάνω από φανερό» ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης «δεν μπορεί να χωνέψει» πως, όπως υποστηρίζει η ΕΛΑΣ, η πλειονότητα των πολιτών εκτιμά ότι «το ’19, παρά τα μνημόνια, είχαν περισσότερα στην τσέπη από σήμερα».

Η σύγκρουση για «ανθρώπους και αριθμούς»

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η ΕΛΑΣ σε μία από τις φράσεις του πρωθυπουργού για τη δημοσιονομική πολιτική, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο παλαιότερο σύνθημα «πάνω από τους αριθμούς είναι οι άνθρωποι», συνδέοντάς το με τις πολιτικές που προηγήθηκαν της χρεοκοπίας.

Η απάντηση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα ήταν ιδιαίτερα σκληρή.

«Ξεπέρασε κάθε όριο λέγοντας ότι στη χρεοκοπία μάς οδήγησε η λογική να βάζουμε τους “ανθρώπους πάνω από τους αριθμούς”», ανέφερε η Θεανώ Κουφονικολάκου.

Και αντέστρεψε πλήρως το επιχείρημα: «Στη χρεοκοπία μάς οδήγησε το οικονομικό και παραγωγικό μοντέλο που ο ίδιος υποστηρίζει, καθώς και το κόμμα που ηγείται».

«Θεωρεί τις ανισότητες φυσικό φαινόμενο»

Στο στόχαστρο της ΕΛΑΣ μπήκε και η αναφορά του πρωθυπουργού στους στρατηγικούς κακοπληρωτές, με την εκπρόσωπο Τύπου να κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι δεν αντιλαμβάνεται την ανάγκη κοινωνικής προστασίας όσων βρέθηκαν υπερχρεωμένοι κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης.

Κατά την ίδια, αυτό οφείλεται στην «εμμονή του να πιστεύει ότι οι ανισότητες είναι φυσικό φαινόμενο».

Η ΕΛΑΣ επιχειρεί με τον τρόπο αυτό να χαράξει μια καθαρή διαχωριστική γραμμή με τη ΝΔ στο πεδίο της οικονομικής πολιτικής, αντιπαραθέτοντας στο κυβερνητικό δόγμα της δημοσιονομικής σταθερότητας την προστασία των εισοδημάτων και των δανειοληπτών.

Στο επίκεντρο η επίθεση στον Τσίπρα

Το πολιτικά βαρύτερο κομμάτι της ανακοίνωσης, ωστόσο, αφορά τον Αλέξη Τσίπρα και τις επανειλημμένες αιχμές που εξαπέλυσε εναντίον του ο πρωθυπουργός στη συνέντευξη Τύπου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επιτεθεί στο πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, είχε σχολιάσει ότι «τζάμπα πήγε το rebranding» και είχε κατηγορήσει τον πολιτικό του αντίπαλο για «εξαπάτηση» των πολιτών.

Η ΕΛΑΣ διαβάζει διαφορετικά αυτή την επιμονή.

«Οι ειρωνικές επιθέσεις χωρίς ίχνος πολιτικών επιχειρημάτων στους πολιτικούς του αντιπάλους και ιδίως στον Αλέξη Τσίπρα αποδεικνύουν την αλαζονεία, την ένδεια επιχειρημάτων, αλλά και τον εκνευρισμό του», ανέφερε η Θεανώ Κουφονικολάκου.

«Πλέον γνωρίζει πολύ καλά πως έχει αντίπαλο»

Η τελευταία φράση της ανακοίνωσης αποτυπώνει και την πολιτική στρατηγική που επιχειρεί να οικοδομήσει η ΕΛΑΣ στον δρόμο προς τις κάλπες.

«Πλέον γνωρίζει πολύ καλά πως έχει αντίπαλο και η επόμενη εκλογική αναμέτρηση δεν θα είναι καθόλου όπως την είχε ονειρευτεί», σημείωσε η εκπρόσωπος Τύπου.