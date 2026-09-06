ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: «Ο πρωθυπουργός των καρτέλ» – «Φτωχοποίησε το 80% των πολιτών»

Σε τέσσερα μέτωπα –οικονομία, Υγεία, Παιδεία και πρωτογενή τομέα– άνοιξε πυρ ο ΣΥΡΙΖΑ κατά της κυβέρνησης, λίγες ώρες μετά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Η Κουμουνδούρου ανεβάζει κατακόρυφα τους τόνους, χαρακτηρίζει τον πρωθυπουργό «πρωθυπουργό των καρτέλ» και επιχειρεί να αποδομήσει την εικόνα της οικονομίας και του κοινωνικού κράτους που παρουσίασε από τη Θεσσαλονίκη.

Ο ΣΥΡΙΖΑ απάντησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη μετά τη ΔΕΘ με σειρά ανακοινώσεων και παρεμβάσεων, έχοντας ως κεντρική αιχμή τη φράση του πρωθυπουργού για το παλαιότερο σύνθημα «πάνω από τους αριθμούς είναι οι άνθρωποι». «Θεωρεί ακατανόητο το προβάδισμα των ανθρώπων έναντι των αριθμών», σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου και Επικοινωνίας του κόμματος, Γιώργος Παναγιωτόπουλος, εξαπολύοντας στη συνέχεια σφοδρή προσωπική επίθεση στον πρωθυπουργό.

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ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: «Πρωθυπουργός των καρτέλ»

Η Κουμουνδούρου επέλεξε να σηκώσει πρώτα το γάντι στο πεδίο της οικονομίας, αμφισβητώντας ευθέως την κυβερνητική επιχειρηματολογία περί δημοσιονομικής σταθερότητας και ανάπτυξης.

«Στο άκουσμα της απάντησής του κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στη ΔΕΘ, κάθε δημοκρατικός πολίτης θύμωσε και κατανόησε τι είδους ακραίος νεοφιλελεύθερος τον κυβερνά», ανέφερε ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος.

Και συνέχισε σε ακόμη υψηλότερους τόνους: «Ο πρωθυπουργός των καρτέλ και πρωθυπουργός με το κόμμα που πτώχευσε την Ελλάδα, σοκάρεται από την έννοια “λαϊκή ευημερία”, καθώς στη δυναστεία που εκπροσωπεί γίνεται αποδεκτός μόνο ο όρος “ευημερία των πλουσίων”».

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«Δεν βγάζουν τον μήνα»

Ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να αντιπαραβάλει στην εικόνα των μακροοικονομικών επιδόσεων που παρουσίασε ο πρωθυπουργός την καθημερινότητα των νοικοκυριών.

«Δεν περιμέναμε κάτι καλύτερο από αυτόν που φτωχοποίησε το 80% των πολιτών και έχει καταστήσει άπιαστο όνειρο τη δημιουργία οικογένειας από τους νέους», υποστήριξε ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος.

Στην ίδια γραμμή, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «αδιαφορεί για το γεγονός ότι εργάζονται οι Ελληνίδες και οι Έλληνες πιο σκληρά από όλους τους Ευρωπαίους και “δεν βγάζουν μήνα”».

Τα «πυρά» επεκτάθηκαν στο δημόσιο χρέος, στις κρατικές εγγυήσεις και στη στεγαστική κρίση, με τον ΣΥΡΙΖΑ να καταλογίζει στην κυβέρνηση ότι «έδωσε 20 δισ. ευρώ κρατικές εγγυήσεις σε funds και servicers για να παίρνουν τα σπίτια του κόσμου με τοκογλυφικές πρακτικές».

Το ραντεβού της 11ης Σεπτεμβρίου στη ΔΕΘ

Η Κουμουνδούρου επιχειρεί ταυτόχρονα να μεταφέρει την πολιτική αντιπαράθεση στην επόμενη παρουσία της στη Θεσσαλονίκη, προαναγγέλλοντας την παρουσίαση της δικής της οικονομικής πρότασης.

«Την Παρασκευή, στις 11/9, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στη ΔΕΘ θα καταθέσει το δικό του σχέδιο απαλλαγής των πολιτών από το επαχθές και αβάστακτο χρέος και ανάκτησης της δημόσιας περιουσίας από τους δισεκατομμυριούχους φίλους του που φορολογούνται με 5%», ανέφερε ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος.

«Ντροπή και μόνο. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ παίρνει θέση», κατέληξε.

Νέο μέτωπο για το ΕΣΥ

Δεύτερο πεδίο αντιπαράθεσης είναι η Υγεία. Η υπεύθυνη του Τομέα Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, Φωτεινή Καρυστινάκη, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι στη ΔΕΘ εξήγγειλε το «απόλυτο τίποτα» για τη στήριξη του ΕΣΥ.

Στο επίκεντρο της κριτικής της βρέθηκε και η επίσκεψη του πρωθυπουργού στο νέο Αιματολογικό Κέντρο του «Παπανικολάου», με την ίδια να κάνει λόγο για «αποκορύφωμα της κυβερνητικής υποκρισίας».

«Η μαγική εικόνα ενός δήθεν “νέου ΕΣΥ”, χτισμένη πάνω σε υπερκοστολογημένες ανακαινίσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν μπορεί να κρύψει την πραγματική εικόνα διάλυσης που βιώνουν καθημερινά εργαζόμενοι και ασθενείς», υποστήριξε.

«Εγκαινιάζουν άδεια κτίρια – ντουβάρια»

Η κριτική έγινε ακόμη οξύτερη για τις ελλείψεις προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία.

Η Φωτεινή Καρυστινάκη κατηγόρησε τη ΝΔ ότι «εγκαινιάζει άδεια κτίρια-“ντουβάρια” για ψηφοθηρικούς λόγους», την ώρα που, όπως υποστήριξε, το ΕΣΥ αντιμετωπίζει «υποστελέχωση, υπερεργασία, μεγάλες αναμονές και brain drain».

Επικαλέστηκε, μάλιστα, καταγγελίες της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης για ελλείψεις στο «Παπανικολάου» και ιδιαίτερα στο αναισθησιολογικό τμήμα.

15.000 προσλήψεις και 7,5% του ΑΕΠ για την Υγεία

Απέναντι στην κυβερνητική πολιτική, ο ΣΥΡΙΖΑ επανέφερε τη δική του πρόταση για το ΕΣΥ, ζητώντας αύξηση της χρηματοδότησης για την Υγεία στο 7,5% του ΑΕΠ και 15.000 προσλήψεις υγειονομικών.

Στις προτάσεις του περιλαμβάνονται επίσης η μονιμοποίηση συμβασιούχων και επικουρικών, αυξήσεις στους μισθούς και ένταξη όλων των υγειονομικών στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα.

Η Κουμουνδούρου επικαλέστηκε παράλληλα το έργο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 2015-2019, με αναφορές στην πρόσβαση των ανασφάλιστων στο ΕΣΥ, στις προσλήψεις και στην ανάπτυξη των ΤΟΜΥ.

«Κατασκευάζουν πολιτισμικούς πολέμους»

Τρίτο μέτωπο άνοιξε στην Παιδεία και στα κοινωνικά ζητήματα, μετά και την κατηγορηματική δήλωση του πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ ότι «δεν υπάρχει woke ατζέντα στην Ελλάδα».

Η υπεύθυνη του Τομέα Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, Βασιλική Λάζου, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι, όταν αδυνατεί να αντιμετωπίσει τα πραγματικά προβλήματα, «βρίσκει “εχθρούς” και κατασκευάζει πολιτισμικούς πολέμους».

Συνέδεσε σε αυτό το πλαίσιο τη συζήτηση για τις εγκύους εκπαιδευτικούς, τις οικογένειες με γονείς του ίδιου φύλου στα σχολικά βιβλία και τις επιλογές φύλου σε ηλεκτρονική φόρμα του ΕΟΠΥΥ.

«Δεν έχουμε εκπαιδευτικούς; Φταίνε οι εγκυμονούσες»

Η Βασιλική Λάζου συμπύκνωσε την κριτική της σε μια σειρά αιχμηρών ερωτημάτων και απαντήσεων.

«Δεν έχουμε εκπαιδευτικούς; Φταίνε οι εγκυμονούσες. Δεν λειτουργεί η δημόσια Υγεία; Συζητάμε για τα κουτάκια του ΕΟΠΥΥ. Η κοινωνία αλλάζει και οι οικογένειες έχουν γίνει διαφορετικές; Ανοίγουμε πόλεμο για τα σχολικά βιβλία», ανέφερε.

Κατά την ίδια, πρόκειται για «πολιτική επιλογή» και «αντιπερισπασμό», ώστε η δημόσια συζήτηση να περιστρέφεται γύρω από το ποιος είναι «κανονικός» αντί για «γιατρούς, εκπαιδευτικούς, μισθούς, στέγη και δημόσιες υπηρεσίες».

«Η κυβέρνηση θέλει μια κοινωνία χωρισμένη σε κουτάκια»

«Το ερώτημα δεν είναι πόσα φύλα χωράνε σε μια ηλεκτρονική φόρμα. Είναι πόσοι άνθρωποι χωράνε στη δημόσια Υγεία», ανέφερε η Βασιλική Λάζου.

Και πρόσθεσε: «Δεν είναι ποια οικογένεια χωράει σε ένα σχολικό βιβλίο. Είναι αν κάθε παιδί έχει ένα καλό δημόσιο σχολείο».

Η ανακοίνωση καταλήγει με την πολιτική γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι σε αυτό που χαρακτηρίζει συντηρητική στροφή: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη θέλει μια κοινωνία χωρισμένη σε κουτάκια. Εμείς θέλουμε μια κοινωνία που να χωράει όλους».

«Δεν απαντούν στα πραγματικά προβλήματα των αγροτών»

Το τέταρτο μέτωπο αφορά τον πρωτογενή τομέα. Το Τμήμα Αγροτικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι οι εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ «δεν απαντούν στα πραγματικά προβλήματα των αγροτών».

Η Κουμουνδούρου αναγνωρίζει ότι η φορολογική ελάφρυνση για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ αποτελεί κυβερνητική παρέμβαση, επιμένει όμως ότι το βασικό πρόβλημα παραμένει το κόστος παραγωγής.

«Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι μόνο πόσο φόρο θα πληρώσει ένας αγρότης, αλλά τι εισόδημα του απομένει τελικά από το χωράφι και το κοπάδι», αναφέρει χαρακτηριστικά.

ΟΠΕΚΕΠΕ, χρέη και κοπάδια

Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει στο ίδιο κάδρο τις εκκρεμείς πληρωμές προς τους παραγωγούς, τα προβλήματα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, το αγροτικό χρέος και την ανάγκη στήριξης των νέων αγροτών.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην κτηνοτροφία και στις απώλειες ζωικού κεφαλαίου από τις ζωονόσους, ζητώντας «συγκεκριμένο σχέδιο ανασύστασης των κοπαδιών και αποκατάστασης του εισοδήματος των πληγέντων παραγωγών, με σαφή χρηματοδότηση και χρονοδιάγραμμα».

Και καταλήγει με το βασικό ερώτημα που θέτει για τον πρωτογενή τομέα: όχι απλώς ποια φορολογική ελάφρυνση θα δοθεί, αλλά «αν όλο και περισσότεροι παραγωγοί θα μπορούν να συνεχίσουν να παράγουν».