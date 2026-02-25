Ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν πήγε στο στούντιο του Kontra 24: «Ήταν καλεσμένος και προφανώς μετάνιωσε» είπε η Λουκία Γκάτσου

Η Λουκία Γκάτσου εμφανίστηκε μπροστά στις κάμερες και ανέφερε ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης επέλεξε να ακυρώσει την εμφάνισή του, στο Kontra 24. Όπως είπε η παρουσιάστρια, ο υπουργός Υγείας είχε συμφωνήσει να συνομιλήσει μαζί της, για όλα όσα έγιναν στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας αλλά προφανώς – όπως είπε – το μετάνιωσε.

Η Λουκία Γκάτσου ανέφερε πως η εκπομπή της είναι διάρκειας δύο ωρών και πως σε περίπτωση που ο Άδωνις Γεωργιάδης άλλαζε γνώμη, εκείνη θα τον περίμενε για να μιλήσουν. Κάτι τέτοιο πάντως δεν συνέβη. Ο υπουργός Υγείας δεν μπήκε στο στούντιο του Kontra 24, ούτε παρενέβη τηλεφωνικά.

«Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας, είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας καλωσορίζω στο Kontra 24. Βλέπετε μια άδεια καρέκλα και σας τη δείχνουμε επειδή ο καλεσμένος μας προφανώς μετάνιωσε. Στην καρέκλα αυτή θα βρισκόταν απόψε απέναντί μου ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης», ανέφερε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια στην έναρξη της εκπομπής της.

«Είχαμε συμφωνήσει να είναι σήμερα εδώ και είχα σκοπό να του κάνω όλες τις ερωτήσεις για το θέμα που έχει προκύψει μετά τα επεισόδια στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας. Ο κύριος Άδωνις Γεωργιάδης επέλεξε να μην έρθει. Τα συμπεράσματα δικά σας. Έχουμε δύο ώρες εκπομπή και, αν αλλάξει γνώμη, εμείς εδώ θα είμαστε και τον περιμένουμε», συμπλήρωσε η παρουσιάστρια.

Σε δηλώσεις που παραχώρησε στον ΣΚΑΪ, την Τρίτη (24-02-2026) ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε πως δέχτηκε χτύπημα στο πλάι και έκανε λόγο για προσπάθεια δολοφονίας του χαρακτήρα του. «Τις εικόνες τις θεωρώ ντροπιαστικές, όλοι αυτοί οι γιατροί και νοσηλευτές σέβονται τους ασθενείς τους με όλα αυτά που κάνουν;» αναρωτήθηκε ο υπουργός Υγείας.