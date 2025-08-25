Πολιτική

Ο Άδωνις Γεωργιάδης έκλεισε on air ραντεβού με γαστρεντερολόγο – «Το ΕΣΥ δέχεται προπαγάνδα»

«Το ΕΣΥ για τελείως πολιτικές σκοπιμότητες δέχεται άδικη κριτική» ανέφερε ο υπουργός Υγείας
Κλείνοντας ραντεβού για εξέταση σε γαστρεντερολόγο στον «αέρα» της τηλεοπτικής εκπομπής «Ώρα Ελλάδος» στο Open το πρωί της Δευτέρας (25.8.25) ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, θέλησε να απαντήσει στις καταγγελίες ασθενών ότι δυσκολεύονται να βρουν ραντεβού με γιατρό του ΕΣΥ.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης χρησιμοποίησε την εφαρμογή myhealthapp επισημαίνοντας ότι κατάφερε να κλείσει αμέσως ραντεβού με γιατρό.

Ο υπουργός απέρριψε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις υπηρεσίες υγείας κάνοντας λόγο για «αδιάφορο πίνακα» και «δημοσκοπικό εύρημα», ενώ απαντώντας στις κατηγορίες της αντιπολίτευσης ενόψει της ΔΕΘ είπε πως «θα πέσει πολύ κλάμα (σ.σ. στην αντιπολίτευση μετά την ομιλία Μητσοτάκη».

«Το ΕΣΥ για τελείως πολιτικές σκοπιμότητες δέχεται άδικη κριτική. Είναι αδιάφορος δείκτης, ο δείκτης ικανοποίησης. Δεν μας εξηγεί ποτε η Eurostat τι ακριβώς μετράει. Και αφορά δημοσκόπηση. Και στην Ελλάδα που όλοι ταλαιπωρούμε και κατηγορούμε τους άλλους είναι φυσιολογικό η τάση να είναι αρνητική», είπε ο κ. Γεωργιάδης σχολιάζοντας τα στοιχεία της Eurostat για την Υγεία και συνέχισε: «Στην Ελλάδα όλες οι υπηρεσίες υγείας για τον πιο φτωχό είναι δωρεάν. Δεν υπάρχει κάτι που πληρώνεις!».

 

«Σκοπός μου να αποδείξω ότι οι περισσότερες αρνητικές κριτικές για το ΕΣΥ προέρχονται από σκοπιμότητες. Δεν έβρισκαν υποτίθεται ραντεβού με γαστρεντερολόγο βρήκα on air αμέσως», τονίζει σε ανάρτησή του στο X o υπουργός Υγείας.

