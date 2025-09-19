Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επισκέπτεται το νοσοκομείο Δράμας μετά την ακύρωση της πρώτης επίσκεψης λόγω επεισοδίων

«Ελπίζω σε μία ειρηνική παρουσία», σχολίασε ο υπουργός Υγείας ανακοινώνοντας την επίσκεψή του στο νοσοκομείο της περιοχής
Άδωνις Γεωργιάδης
Άδωνις Γεωργιάδης / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Μία δεύτερη «ευκαιρία», είπε να δώσει σήμερα (19.09.2025) στο νοσοκομείο Δράμας ο Άδωνις Γεωργιάδης. Ο υπουργός υγείας αποφάσισε να επισκεφθεί και πάλι το νοσοκομείο, γράφοντας σε ανάρτησή του πως ελπίζει σε μία ειρηνική παρουσία.

Ήταν αρχές Σεπτεμβρίου όταν ξέσπασαν επεισόδια από την επίσκεψη του Άδωνι Γεωργιάδη στο νοσοκομείο Δράμας. Πριν καλά – καλά φτάσει, προκλήθηκαν ταραχές και συγκρούσεις ανάμεσα στις αστυνομικές δυνάμεις και σε παρευρισκομένους που είχαν συγκεντρωθεί για να διαμαρτυρηθούν κατά της επίσκεψης του υπουργού Υγείας.

Τελικά, ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν επισκέφθηκε το νοσοκομείο. «Δεν πάω για να με απειλούν. Εγώ πηγαίνω στα νοσοκομεία για να βρίσκω λύσεις στα προβλήματα», είχε δηλώσει τότε.

Λίγες ημέρες αργότερα, οι γιατροί του νοσοκομείου του έκαναν νέα πρόταση, την οποία ο ίδιος αποδέχθηκε, καθώς όπως υποστήριξε το θεωρεί σημαντικό «να βρούμε λύσεις».

Σήμερα, όπως έκανε γνωστό ο ίδιος με ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter) θα επισκεφθεί το νοσοκομείο Δράμας.

«Ελπίζω σε μία ειρηνική παρουσία καθώς πηγαίνουμε μετά από πρόσκληση του Συλλόγου των ιατρών του Νοσοκομείου. Στις επισκέψεις μου αυτές δεν πηγαίνω για να τσακώνομαι, αλλά για να βρίσκουμε λύσεις. Πιστεύω ότι τελικά θα πάνε όλα καλά», αναφέρει στη σημερινή του ανάρτηση ο υπουργός Υγείας.

Σκοπός του, όπως λέει, είναι να βρεθεί λύση στο πρόβλημα της έλλειψης παθολόγων στο συγκεκριμένο νοσοκομείο.

Τον υπουργό Υγείας θα συνοδεύουν η Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας κ. Λίλιαν Βιλδιρίδου, ο Διοικητής της 4ης ΥΠΕ κ. Μπογιατζίδης, ο Δήμαρχος Δράμας κ. Παπαδόπουλος και ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Μουρβετίδης.

Πληροφορίες από iatropedia.gr

Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Παρέμβαση Σαμαρά για τα Τέμπη: Θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα το αίτημα για εκταφή των σορών των θυμάτων
«Δεν υπάρχει ηθικό έρεισμα στην επίμονη απόρριψη του αιτήματος των γονιών των θυμάτων να προχωρήσουν στην εκταφή των σορών των παιδιών τους» δηλώνει ο πρώην πρωθυπουργός
Ο Αντώνης Σαμαράς 54
Ο ΣΥΡΙΖΑ «βλέπει» κυβερνητική συγκάλυψη και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Ο Σωκράτης Φάμελλος ρίχνει το γάντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη
Σύμφωνα με την Κουμουνδούρου, η ΝΔ αξιοποίησε την πλειοψηφία της στην εξεταστική επιτροπή κι απέκλεισε την κλήση ως μάρτυρα του Κυριάκου Μητσοτάκη και των στελεχών του Μαξίμου, όπως ο Γιώργος Μυλωνάκης
Ο Σωκράτης Φάμελλος 2
