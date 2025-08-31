Ο Άδωνις Γεωργιάδης στα εγκαίνια της Ογκολογικής Μονάδας στο Νοσοκομείο Σύρου – Οι αποδοκιμασίες και η απάντηση του Υπουργού

Ο Άδωνις Γεωργιάδης βρέθηκε στη Σύρο την Κυριακή 31.08.2025, για να εγκαινιάσει την έναρξη λειτουργίας της Ογκολογικής Μονάδας στο Νοσοκομείο Σύρου.

Η νέα μονάδα στη Σύρο αναμένεται να δώσει τέλος στην ταλαιπωρία των ογκολογικών ασθενών που αναγκάζονταν μέχρι σήμερα να ταξιδεύουν στην Αθήνα για τις θεραπείες τους, αναφέρει σε ανάρτησή του μεταξύ άλλων ο υπουργός υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Την ώρα των εγκαινίων, έξω από το νοσοκομείο συγκεντρώθηκαν ομάδες που διαμαρτύρονταν, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να ααφέρεται στο γεγονός, λέγοντας: «Δεν μας πτοούν αυτοί οι ασήμαντοι. Εμείς συνεχίζουμε να λύνουμε τα προβλήματα του ΕΣΥ» και να συνεχίζει λέγοντας ότι «παραλάβαμε το Νοσοκομείο αυτό αχούρι και θα το παραδώσουμε καινούργιο».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Στο βίντεο θα δείτε για ποιο λόγο πήγα σήμερα στη Σύρο. Εγκαινίασα την έναρξη λειτουργίας της Ογκολογικής Μονάδος του Νοσοκομείου Σύρου, δωρεά του ευεργέτου κ. Αντώνη Κομνηνού. Με την λειτουργία της, ένα πάγιο αίτημα των ογκολογικών ασθενών των Κυκλάδων, ώστε να μήν χρειάζεται να πηγαίνουν στην Αθήνα για να λαμβάνουν τις θεραπείες τους, έγινε πραγματικότητα, επί θητείας μου και είμαι Υπερήφανος.

Παράλληλα επιθεωρήσαμε τα εν εξελίξει πολλά έργα Ανακαίνισης της Χειρουργικής, Παθολογικής, Γυναικολογικής, Καρδιολογικής και νέων ΤΕΠ από το ΤΑΑ και της ενεργειακής αναβάθμισης από το ΕΣΠΑ (με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τον Δήμο Σύρου). Συνολικός προϋπολογισμός των έργων άνω των 5.000.000€. Στην πράξη παραλάβαμε το Νοσοκομείο αυτό αχούρι και θα το παραδώσουμε καινούργιο. Στο τέλος ο κ. Κομνηνός δεσμεύτηκε εάν εμείς εκδώσουμε γρήγορα την Οικοδομική Άδεια, αυτός θα μας κτίσει άμεσα σε γη του Νοσοκομείου κατοικίες για το Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου μας λύνοντας και εδώ το σχετικό πρόβλημα. Συμφωνήσαμε να το κάνουμε άμεσα. Και ενώ εμείς κάνουμε όλα αυτά τα σπουδαία, έξω οι γνωστοί από το επεισόδιο με το κρουαζιερόπλοιο Αναρχικοί, ΑΝΤΑΡΣΥΑ,

Ακροαριστεροί άρχισαν τις φωνές και την βία….δεν μας πτοούν αυτοί οι ασήμαντοι. Εμείς με τον Ελληνικό Λαό στο πλάι μας συνεχίζουμε την προσπάθεια για ένα πολύ καλύτερο ΕΣΥ και λύνουμε τα προβλήματα του, ένα προς ένα!

ΥΓ. Δείτε στο βίντεο τί πραγματικά έγινε και στα πρωτοσέλιδα πώς τα παρουσιάζουν…»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ακόμη πως «Η νέα μονάδα, δωρεά του ευεργέτη Αντώνη Κομνηνού, ο οποίος δεσμεύτηκε να κατασκευάσει κατοικίες εντός οικοπέδου του νοσοκομείου, αρκεί να εκδοθεί άμεσα η οικοδομική άδεια».