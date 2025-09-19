Ο Άδωνις Γεωργιάδης στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας – «Μου ζήτησαν συγγνώμη για τα επεισόδια»

Το νοσοκομείο Δράμας επισκέφτηκε σήμερα Παρασκευή (19.09.2025) ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης λίγες εβδομάδες μετά την επεισοδιακή ακύρωση της εκεί παρουσίας του.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης μάλιστα, σε σχετική ανάρτηση που έκανε στα social media, έγραψε πως οι εραζόμενοι του νοσοκομείου Δράμας τον περίμεναν με λουλούδια και πως του ζήτησαν και συγγνώμη.

«Μήν περιμένετε να μεταδώσουν τα κανάλια αυτές τις εικόνες, δεν θα το κάνουν διότι δεν συνάδει με το αντικυβερνητικό αφήγημα τους», συμπλήρωσε.

Ο υπουργός, συνοδευόμενος από τη Γενική Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδιρίδη και τον Διοικητή της 4ης ΥΠΕ Παναγιώτη Μπογιατζίδη, ξεναγήθηκε στους χώρους του νοσοκομείου, συνομίλησε με τους εργαζόμενους, άκουσε τα αιτήματα τους και ενημερώθηκε για τα έργα ανακαίνισης που υλοποιούνται.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Θυμάστε την φασαρία που είχε γίνει κατά την προσπάθεια μου να επισκεφθώ το Γ.Ν. Δράμας στις 04 Σεπτεμβρίου, πέτρες, μπουκάλια, υβριστικά συνθήματα κλπ σήμερα επισκέφθηκα τελικά το Νοσοκομείο Δράμας και στην είσοδο με περίμεναν οι εργαζόμενοι του με λουλούδια. Τους συνάντησα όλους, μου ζήτησαν συγγνώμη on camera, για τα επεισόδια και συμφωνήσαμε στα άμεσα μέτρα που θα λάβουμε για να βρούμε λύση στο πρόβλημα της Παθολογικής Κλινικής εκεί. Μήν περιμένετε να μεταδώσουν τα κανάλια αυτές τις εικόνες, δεν θα το κάνουν διότι δεν συνάδει με το αντικυβερνητικό αφήγημα τους. Επισκέφθηκα παράλληλα και είδα όλα τα έργα που ολοκληρώθηκαν και όσα γίνονται τώρα, σε λίγους μήνες όλο το Νοσοκομείο θα είναι καινούργιο. Ευχαριστώ θερμά και τον κ. Δήμαρχο και τον κ. Αντιπεριφερειάρχη που σε ένα συνολικό μήνυμα ενότητας της Πολιτείας με συνόδεψαν στην επίσκεψη μου και θέσπισαν ειδικά κίνητρα για να βοηθήσουν! Το ΕΣΥ άλλαξε».

Ο Άδωνι Γεωργιάδης είχε επισκεφτεί το νοσοκομείο Δράμας στις 4 Σεπτεμβρίου – Πριν καλά – καλά φτάσει, προκλήθηκαν ταραχές και συγκρούσεις ανάμεσα στις αστυνομικές δυνάμεις και σε παρευρισκομένους που είχαν συγκεντρωθεί για να διαμαρτυρηθούν κατά της επίσκεψης του υπουργού Υγείας.

Τελικά, ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν επισκέφθηκε το νοσοκομείο. «Δεν πάω για να με απειλούν. Εγώ πηγαίνω στα νοσοκομεία για να βρίσκω λύσεις στα προβλήματα», είχε δηλώσει τότε.