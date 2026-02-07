Πολιτική

Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το βιβλίο του Ιθάκη στα Ιωάννινα – Δείτε live την ομιλία του

Τα Ιωάννινα είναι ο τέταρτος σταθμός της παρουσίασης του βιβλίου του «Ιθάκη», καθώς είχαν προηγηθεί Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα
Ο Αλέξης Τσίπρας
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM

Στα Ιωάννινα βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος παρουσιάζει σήμερα (07.02.2026) στην πρωτεύουσα της Ηπείρου το βιβλίο του «Ιθάκη».

Από τα Ιωάννινα, ο Αλέξης Τσίπρας πέρα από την παρουσίαση του βιβλίου αναμένεται να ξεδιπλώσει το όραμα του για την αναζωογόνηση της ελληνικής υπαίθρου, επιχειρώντας να αντικρούσει τις θέσεις της κυβέρνησης και να επανατοποθετηθεί στο επίκεντρο της πολιτικής σκηνής.

Σύμφωνα με συνεργάτες του, ο κ. Τσίπρας θα παρουσιάσει επτά βασικές πρωτοβουλίες, που περιλαμβάνουν «ρήξεις» με την τρέχουσα πολιτική, με στόχο να δημιουργηθεί ένα σχέδιο που θα προωθήσει την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή στις περιφερειακές κοινότητες.

Δείτε Live την ομιλία του

Στην εκδήλωση συμμετέχουν οι Μιχάλης Καλογήρου, δικηγόρος – πρώην υπουργός, Μαρία Κατσουλίδη, ηθοποιός και καθηγήτρια υποκριτικής, Δημήτρης Κιτσικόπουλος, ηλεκτρολόγος μηχανικός και συντονιστής της ΚΟΙΝΣΕΠ Electra Energy, Πέτρος Κόκκαλης, ευρωβουλευτής (2019–2024),
και Γεώργιος Μπουλμπασάκος, γιατρός και πρώην διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του «Ευαγγελισμού».

Πλήθος κόσμου στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα
Πλήθος κόσμου στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα στα Ιωάννινα
Η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα
Η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα

Τα Ιωάννινα είναι ο τέταρτος σταθμός της παρουσίασης του βιβλίου του «Ιθάκη», καθώς είχαν προηγηθεί Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
165
115
112
106
100
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Υπόθεση Παναγόπουλου: Στα «κάγκελα» τα κόμματα μετά την έρευνα εις βάρος του προέδρου της ΓΣΕΕ για υπεξαίρεση κονδυλίων
Οι κατηγορίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος προκαλούν σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις – Παραίτηση ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ, «συνδικαλιστική μαφία» καταγγέλλει το ΚΚΕ – Τι λένε ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, Νέα Αριστερά, Ελληνική Λύση και Νίκη
Γιάννης Παναγόπουλος 6
Πώς η «Διαφάνεια» του Αλέξη Τσίπρα θα «παρακολουθεί» τη διαχείριση του δημόσιου χρήματος - Επτά παραδείγματα
Σκοπός της πλατφόρμας, σύμφωνα με το Ινστιτούτο του πρώην πρωθυπουργού, είναι να οργανώσει, να ενοποιήσει και να καταστήσει πραγματικά αξιοποιήσιμη την ήδη διαθέσιμη πληροφορία
Αλέξης Τσίπρας
Μαρινάκης στο 12ο briefing για τους πολίτες: Τέσσερις μεγάλες αλλαγές στην προσεχή Συνταγματική Αναθεώρηση
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε επίσης σε ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων, την ανεργία, την ψήφο των αποδήμων, αλλά και σε πιο εξειδικευμένα θέματα
Παύλος Μαρινάκης
Newsit logo
Newsit logo