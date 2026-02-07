Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το βιβλίο του Ιθάκη στα Ιωάννινα – Δείτε live την ομιλία του

Στα Ιωάννινα βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος παρουσιάζει σήμερα (07.02.2026) στην πρωτεύουσα της Ηπείρου το βιβλίο του «Ιθάκη».

Από τα Ιωάννινα, ο Αλέξης Τσίπρας πέρα από την παρουσίαση του βιβλίου αναμένεται να ξεδιπλώσει το όραμα του για την αναζωογόνηση της ελληνικής υπαίθρου, επιχειρώντας να αντικρούσει τις θέσεις της κυβέρνησης και να επανατοποθετηθεί στο επίκεντρο της πολιτικής σκηνής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με συνεργάτες του, ο κ. Τσίπρας θα παρουσιάσει επτά βασικές πρωτοβουλίες, που περιλαμβάνουν «ρήξεις» με την τρέχουσα πολιτική, με στόχο να δημιουργηθεί ένα σχέδιο που θα προωθήσει την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή στις περιφερειακές κοινότητες.

Δείτε Live την ομιλία του

Στην εκδήλωση συμμετέχουν οι Μιχάλης Καλογήρου, δικηγόρος – πρώην υπουργός, Μαρία Κατσουλίδη, ηθοποιός και καθηγήτρια υποκριτικής, Δημήτρης Κιτσικόπουλος, ηλεκτρολόγος μηχανικός και συντονιστής της ΚΟΙΝΣΕΠ Electra Energy, Πέτρος Κόκκαλης, ευρωβουλευτής (2019–2024),

και Γεώργιος Μπουλμπασάκος, γιατρός και πρώην διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του «Ευαγγελισμού».

Τα Ιωάννινα είναι ο τέταρτος σταθμός της παρουσίασης του βιβλίου του «Ιθάκη», καθώς είχαν προηγηθεί Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα.